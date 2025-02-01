Курское направление: Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ
Курская и Сумская области
ВСУ несут значительные потери в живой силе и технике на территории Курской области, где Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований интервентов. Обновлённую сводку общих и суточных потери украинской армии представило 1 февраля Минобороны РФ.
За минувшие сутки подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ. События происходили в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Мирный, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина и Свердликово.
При этом были отражены две контратаки противника, отметили в российском министерстве.
10:56"Во имя тех, кого не просто убили, но мучили": МИД России призвал помочь в расследовании преступлений ВСУВоенные преступления украинских военнослужащих в недавно освобожденном российской армией селе Русское Поречное Суджанского района Курской области будут расследованы и в этом важна помощь свидетелей. Об этом на брифинге 31 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Там также сообщили, что авиаударами и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Замостье, Казачья Локня, Косица, Кругленькое, Мартыновка, Махновка, Меловой, Никольский, Олешня, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка и Ободы в Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, 15 автомобилей и орудие полевой артиллерии", - сказано в официальном сообщении.
Согласно обновлённым данным потерь ВСУ по версии Минобороны РФ, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 56570 военнослужащих, 327 танков, 241 БМП, 185 БТР, 1663 боевые бронемашины, 1750 автомобилей.
Среди потерь ВСУ также учтены 397 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО.
Кроме того, в потерях ВСУ значатся 33 единицы инженерной и другой техники. Из них 14 -инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
Накануне, СК РФ опубликовал видеоматериал допроса украинского военнослужащего Евгения Фабрисенко, сознавшегося в совершении военных преступлений во время оккупации села Русское Поречное в Курской области. По фактам жестоких убийств и других военных преступлений ВСУ в этом населённом пункте Следком возбудил и расследует уголовное дело.
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