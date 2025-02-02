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Патриотичные сутенеры и водный кризис. Что происходит во Львове

Патриотичные сутенеры и водный кризис. Что происходит во Львове - 02.02.2025 Украина.ру

Патриотичные сутенеры и водный кризис. Что происходит во Львове

В столице Галичины на днях завершился примечательный судебный процесс, показывающий реальное положение дел в украинской армии. Франковский районный суд Львова признал виновным украинского военнослужащего, которого обвинили в четырехкратном самовольном оставлении части (СОЧ).

2025-02-02T08:10

2025-02-02T08:10

2025-02-02T08:10

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В свое оправдание военнослужащий заявил, что после тяжелого ранения его не демобилизовали, а вывели за штат. В результате раненый, который все еще числился в части, получал 615 гривен в месяц (1 300 р.). На эти деньги он прожить не мог, поэтому уходил, чтобы найти себе посильную подработку. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы. Ситуация достаточно распространенная в ВСУ – чтобы сэкономить деньги и не платить демобилизованным по ранению, их не списывают, но выводят за штат и платят сущие копейки.Однако другой суд Львова в этот же день отпустил с миром владелицу публичного дома, которая признала свою вину. По данным суда, женщина вместе с сообщником во Львове основала публичный дом и втягивала женщин в занятие проституцией. Она арендовала квартиру и подыскивала клиентов. Девушек, которые приходили "на работу" в состоянии опьянения или в неопрятном виде сутенерша штрафовала. Это продолжалось с сентября 2023 года до июня 2024 года. Львовская полиция "под прикрытием" выдала себя за клиентов, но, воспользовавшись услугами девушек с низкой моральной ответственностью, возбудила уголовное дело. Подсудимую сутенершу отпустили после "сделки со следствием", которая сводилась к тому, что она перечислила 908 000 гривен в пользу одного из подразделений Национальной гвардии.Подобная практика, по сути, является побором, разрешающим незаконные действия под видом "помощи для борьбы с российской агрессией".Оба суда достаточно хорошо показывают, кто более украинскому государству ценен: тот, кто проливал за него кровь или сутенерша, которая может откупиться деньгами, полученными за счет сексуальной эксплуатации украинок.Однако власти города более обеспокоены судьбой музея нациста Романа Шухевича, уничтоженного 1 января 2023 года ударом российского дрона. Мэр Львова обещал восстановить его за год. Прошло уже год и один месяц, но никто музей не восстанавливает. В исполкоме Львовского горсовета говорят, что торопиться не надо. Сначала, дескать, нужно сделать проект, отобрать генерального подрядчика и только потом начинать активные строительные работы. Обещают отстроить уже в следующем году.Сдвигание сроков не нравится "оппозиции" из числа сторонников Петра Порошенко. "То есть, мы не закончим в этом году музей? А когда мы год назад были на развалинах тех, на пожарище после удара, городской голова сказал, что через год будет музей. Сейчас мы говорим, что и через два года не будет музея, так? Мы построим в этом году или нет?", – возмущается на заседании горсовета депутат "Европейской солидарности" Пётр Адамик, недоумевая, куда пошли собранные националистами деньги.Мэр Андрей Садовой успокаивает националистов, утверждая, что на Украине вообще ничего не восстанавливают. "К сожалению, у нас на Украине ещё ни один музей, который был уничтожен во время войны, не был восстановлен", - резюмирует мэр Львова.Вопрос восстановления музея нацисту становится наиболее важным на заседаниях львовской мэрии не в первый раз. В то же время вопросы водоснабжения полностью игнорируются, что стало причиной "мятежа" трех сел, которые входят в городскую черту Львова. На этой неделе села Зашков, Зарудцы и Завадов, откуда подают воду во Львов, грозят "сепаратизмом" - выходом из состава Львовской территориальной общины. Они заявляют, что из-за чрезмерного выкачивания воды у них возникла техногенная катастрофа, которая привела к деградации земель, трещин в домах и проседания железнодорожного полотна в их районе. Теперь же им повысили плату за воду, которую у них же откачивают."У нас забирали воду. Шла откачка воды. Пол-Львова обеспечивали нашей водой. У нас во дворе был колодец – он высох из-за откачки воды. Вода пропала. Теперь же качество воды из труб просто ужасное. Идет красная вода. Как за такую воду можно платить?", - возмущается местная жительница Ирина Недодус."Водный кризис" и стал причиной "местного сепаратизма". Жители сел требуют либо обеспечить им подвоз качественной воды, либо грозят перекрывать воду во Львов, чтобы восстановить свои водные ресурсы. Однако городская власть, по их словам, упорно игнорирует проблему и не обращает внимания на официальные запросы.Проблема водоснабжения Львова существовала всегда – воды не хватало для крупного города, а та, что поставлялась, была некачественной. В 1980х советские инженеры начали реализацию проекта "Карпатское море" (водохранилища на реке Стрый), вложив в него огромные средства, но с развалом Советского Союза проект был похоронен, а проблему водоснабжения города независимая Украина так и не решила.О том, что в целом происходит в эти дни на Западной Украине - в статье Олега Хавича "Западная Украина за минувшую неделю: ТЦК против мэров на Львовщине и гастарбайтеры из Азии в Закарпатье"

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львов, украина, галичина, роман шухевич, петр порошенко, андрей садовый, вооруженные силы украины, эксклюзив