https://ukraina.ru/20250202/1060745523.html

Западная Украина за минувшую неделю: ТЦК против мэров на Львовщине и гастарбайтеры из Азии в Закарпатье

Западная Украина за минувшую неделю: ТЦК против мэров на Львовщине и гастарбайтеры из Азии в Закарпатье - 02.02.2025 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: ТЦК против мэров на Львовщине и гастарбайтеры из Азии в Закарпатье

Городских и сельских голов во Львовской области начали штрафовать за "срыв мобилизационных задач". К "бусификации" хотят привлечь местные власти – потому что ТЦК даже при поддержке полиции не справляются.

2025-02-02T02:49

2025-02-02T02:49

2025-02-02T02:49

бангладеш

львовская область

украина

леонид кучма

ес

вооруженные силы украины

офис президента

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0e/1058079481_0:19:1291:745_1920x0_80_0_0_83185c2528208ebd066bc7ad20bd56f2.jpg

Крайними за срыв мобилизации во Львовской области делают мэровВо вторник, 28 января, стало известно, что городские головы Дрогобыча, Трускавца, Борислава, а также несколько голов сельских общин во Львовской области получили штрафы от местных ТЦК (военкоматов) за невыполнение мобилизационных задач. Заговор молчания нарушил мэр Дрогобыча Тарас Кучма, уже почти 10 лет возглавляющий этот районный центр с примерно 74 тысячами населения.По его словам, в ТЦК на 22 января вызвали его, а также глав соседних населенных пунктов – Трускавца, Борислава, Сходницы и Медыничей – для "выяснения некоторых материалов". Такое случалось уже неоднократно, уточнил мэр. Но, отмечает Кучма, в тот день он не смог прибыть по вызову, ведь был на церемонии прощания с павшим воином, жителем Дрогобыча Михаилом Малиновским. Кроме того, 22 января – государственный праздник, День Соборности, и во всех общинах проходили различные мероприятия по этому поводу.Однако уже на следующий день военные направили в полицию письмо с требованием принудительно доставить мэра Дрогобыча в ТЦК. В конце концов, Тарас Кучма сам явился туда 27 января, и военные выписали ему протокол о наложении штрафа в 34 тысячи гривен. "Мне был представлен протокол за то, что мы не выполнили мобилизационную задачу, которую нам приписала районная военная администрация", – сказал он. Такой же штраф, по его словам, получили другие мэры и сельские головы.Мэр Дрогобыча называет этот документ неаргументированным, эмоциональным, и вообще – правовым произволом. Дело в том, объясняет Кучма, что у руководителей населенных пунктов нет никаких силовых подразделений, чтобы принудительно доставлять граждан в ТЦК. Единственная функция, которая им доступна, это оповещение населения о мерах мобилизации."Есть постановление, которое обязывает нас проводить мобилизационные задачи, не давая полномочий. Каким образом глава города может доставить людей в ТЦК на мобилизацию? Мы разносим повестки, у нас работает отдел очень хорошо. Но часто по месту регистрации никто не проживает, многих домов, указанных в повестке, нет в реальности", – объяснил Кучма."Одному из мэров было сказано, что выпишем второй протокол, а уже третий – это уголовное дело. Я не собираюсь платить, буду обжаловать. Что я, силой за уши буду притягивать людей, что ли? Как они это представляют? Есть ли у меня армия, полиция? Что у меня есть?", – аргументирует Тарас Кучма.Кроме того, мэр Дрогобыча считает, что спущенные сверху планы по мобилизации просто невозможно выполнить, ведь нет достаточного человеческого ресурса. "Если ресурса нет, если люди уже были мобилизованы в 2022-2024 годах, то как мы можем дальше в таком же количестве мобилизовывать наше население, наших людей? Не приведет ли это к краху? Все, кто должен был и хотел пойти служить, они уже пошли", – заявил он. При этом Кучма подчеркнул, что сам лично уже отслужил в ВСУ в 2014-15 годах, а сейчас служит его сын.После заявлений мэра Дрогобыча городской голова Борислава Игорь Яворский подтвердил, что в отношении него тоже был составлен протокол, на основе которого было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности за срыв мобилизации. "Я написал свои возражения. Не согласен с этим протоколом и постановлением. Соответственно, готовлю представление в суд, буду обжаловать. Думаю, суд расставит точки над і", – отметил Яворский.О чём конкретно идет речь в документах, городской голова не озвучил, сославшись на то, что это "информация для служебного пользования". Однако на уточняющий вопрос журналистов, были ли случаи наложения штрафов по такому поводу на других представителей местных властей, он ответил: "За последний период времени не помню, чтобы такое было".Мэр Трускавца, а также сельские головы Сходницы и Медынич ситуацию публично не комментировали. Скорее всего, они тоже будут обжаловать полученные админпротоколы, и вопрос не только в деньгах, ведь уплатить штраф – значит признать вину и сделать шаг к уголовному делу против себя.Стоит отметить, что на середину 2024 года (более актуальных данных в публичном доступе нет) Львовская область была безусловным лидером в Украине по количеству лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы. Здесь в розыск было подано 101,7 тысячи уклонистов (15861 в 2022 году, 85820 в 2023-2024 годах) – почти четверть от всех по стране. Поэтому неудивительно, что к процессу "бусификации" ТЦК хотят привлечь местные власти – потому что сами даже при поддержке полиции не справляются.Очередным подтверждением тому стала и акция ТЦК, устроенная 30 января у входа в ратушу Львова. В тот день проходила сессия Львовского городского совета, и людям решили демонстративно вручить несколько десятков повесток. Работникам исполнительного аппарата горсовета их не особо вручишь, потому что они почти все забронированы, то есть охотились на депутатов. В результате некоторые из них опоздали на сессию. Одни депутаты искали "чёрные ходы" в Ратушу, а кто-то прятался по окрестным кафе, сообщили львовские телеграм-каналы.Замещение населения в Закарпатье: теперь и на бангладешцевВ среду, 29 января, бывший губернатор Закарпатья, а ныне заместитель главы Офиса президента Украины Виктор Микита заявил, что Закарпатская область является одним из лидеров в Украине по показателю принятых региональных программ поддержки бизнеса. При этом двумя днями ранее стало известно, что одно из бюджетообразующих предприятий области предлагает работникам заработную плату всего в 25 тысяч гривен – несмотря на то, что почти вся его продукция экспортируется в страны Евросоюза. Местные жители за такие деньги работать не хотят, поэтому предприятие решило завезти рабочую силу аж из Бангладеш.Одна из фабрик, которая занимается изготовлением мебели в Тячевской городской территориальной общине, ведёт переговоры с Министерством иностранных дел Украины о трудоустройстве 160 граждан Бангладеш, сообщил 27 января начальник Закарпатской областной военной администрации (ОВА) Михаил Белецкий. По словам чиновника, компания "Ламелла" работает с 2001 года, за это время успела вырасти от небольшого цеха до крупного производителя с экспортом мебели в Европу, и стала одним из бюджетообразующих предприятий области.На предприятии работают 430 человек, но из-за расширения производственных мощностей есть потребность в заполнении до 700 рабочих мест. Производитель предлагает зарплату 25 тысяч гривен и полный социальный пакет, включая бесплатные обеды, транспортировку к месту работы в радиусе 50 км. "Это важный сигнал для всех закарпатцев – наш край стремительно развивается, у нас работают заводы, фабрики, нуждающиеся в людях. Не нужно выезжать в европейские страны – достойную зарплату и условия труда можно найти дома", – заявил начальник ОВА.Слова о "достойной зарплате" стали, как всегда, преувеличением, ведь 25 тысяч гривен даже по официальному курсу – это меньше 580 евро. При этом даже минимальная заработная плата (т.е. за труд без какой-либо квалификации) в соседних странах ЕС выше: в Румынии она составляет 600 евро, в Венгрии – 675 евро, в Словакии – 750 евро. А в среднем словаки и румыны заработают около 1500 евро, венгры – около 1100 евро.Информация о том, что в восьмитысячном Тячеве появится 160 бангладешцев (то есть 2% населения), вызвала оживленное обсуждение не только в Закарпатье. Поэтому в компании "Ламелла" поспешили заявить, что речь идёт только о 30 работниках из азиатской страны. Об этом 28 января в комментарии агентству "Укринформ" сообщил коммерческий директор предприятия Ярослав Щербан."У нас действительно проблемы с работниками, люди просто не идут работать – потому что нужно становиться на учёт в ТЦК. У нас есть бронь для 50% мужчин, вместе с тем 50 человек с предприятия мобилизованы и служат, есть уже демобилизованные раненые. Есть также женщины, которые заменяют мужчин – но некоторые виды работ женщины физически не могут выполнять. Например, есть крышка стола, размерами два на метр, её нужно поднять и установить на машину, которая будет ее обрабатывать дальше. Поэтому предприятие действительно ищет рабочую силу – одно из международных рекрутинговых агентств предложило нам нанять работников из Бангладеш", – рассказал он.По словам Щербана, в настоящее время бангладешцы находятся на этапе оформления виз. Впрочем, речь идет не о сотнях рабочих, а всего о трёх десятках. "Их нужно научить и увидеть, как они смогут работать на станках. Мы предлагаем им нашу среднюю заработную плату – у нас по предприятию она составляет 25 тысяч гривен. Ясно, что искать себе рабочих из ближних стран, например из соседней с регионом Румынии, мы не можем, потому что румынам выгоднее рекрутироваться на работу в Германию или Ирландию на их зарплаты, а не к нам, хотя это и ближе", – объясняет Щербан. При этом, по его словам, 99% продукции компании идет на экспорт, в основном в страны ЕС.Он также сообщил, что ни один из бангладешцев в Тячев ещё не приехал. При этом на предприятии убеждены, что какой-либо дискриминации рабочих из Азии со стороны местных жителей не будет. "У нас до войны была практика привлекать на работу вахтовым методом 80 рабочих из Восточной Украины – тогда тоже были проблемы с рабочей силой, ведь большинство местных предпочитали выезжать на заработки", – добавил коммерческий директор. Интересно, будут ли местные "активисты" требовать от гастарбайтеров из Бангладеш разговаривать в магазинах и общепите на украинском языке, как это практикуется в отношении приезжих с Востока Украины, в том числе беженцев.Следует отметить, что за последние годы в Закарпатской области произошло замещение четверти населения. Из 1,244 миллиона жителей края по состоянию на начало войны в настоящее время уехали более 300 тысяч, преимущественно в страны ЕС. Это были люди преимущественно трудоспособного возраста. Зато область получила 350 тысяч внутренне перемещенных лиц, подавляющее большинство из которых не трудоспособны, поскольку это инвалиды, пенсионеры или матери с детьми. Ну и уклонисты от мобилизации, избегающие официального трудоустройства.О реальных сроках завершения специальной военной операции, мобилизационном ресурсе Украины - в статье Ростислава Ищенко "Сто дней Трампа и полгода Зеленского"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

бангладеш

львовская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

бангладеш, львовская область, украина, леонид кучма, ес, вооруженные силы украины, офис президента, эксклюзив