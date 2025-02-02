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Зачем Цукерберг платит Трампу, зарплаты генералов и отчего завыли журналисты Украины? Цифры недели

Зачем Цукерберг платит Трампу, зарплаты генералов и отчего завыли журналисты Украины? Цифры недели - 02.02.2025 Украина.ру

Зачем Цукерберг платит Трампу, зарплаты генералов и отчего завыли журналисты Украины? Цифры недели

Какие цифры и факты обсуждают на этой неделе политики, блогеры, журналисты?

2025-02-02T07:50

2025-02-02T07:50

2025-02-02T07:50

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сша

россия

дональд трамп

джо байден

юлия латынина

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ес

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Мы с вами узнаем:Почему украинские генералы получают деньги от НАТО?Как "пилят гранты" на Украине?Почему Цукерберг решил заплатить Трампу?Как быстро переобуваются иноагенты?А начнем с нового украинского скандала: депутат Рады Марьяна Безуглая опубликовала список "премий" генералов ВСУ.Сколько получают генералы ВСУ?Ежемесячная премия, которую получает украинский генерал Сырский - полмиллиона долларов.Несколько десятков ведущих украинских генералов получают по 30-50 тысяч долларов в месяц.Полковники ВСУ получают около 10 тысяч долларов ежемесячно.Все эти премии - это, совершенно очевидно, зарплаты НАТО. Ведь своих денег на Украине давно нет. 85 процентов бюджета - это наполнение западными деньгами.То есть уже давно нет никаких украинских генералов. Есть генералы армии НАТО, воюющие на Украине.Они не украинские даже по гражданству.Весь генералитет Украины секретными указами получил гражданство других стран. Их семьи так же точно получили иностранное гражданство и уже давно проживают в этих других странах. Это Британия и страны ЕС.То есть руководят украинской армией не только офицеры стран НАТО из штабов в Польше и на Западной Украине. Украинское руководство армии - это тоже офицеры НАТО.Поэтому смешно слушать рассуждения украинских политологов про "бунт генералов", который якобы может произойти в армии из-за потерь территории или из-за тотальной ужасающей мобилизации, нехватки войск или по другим причинам.Для всех этих генералов Украина - уже давно чужая страна. Они делают карьеру в НАТО. Зачем им бунт, если впереди у них - "пенсия в ЕС".Цукерберг и взяткаЦукерберг заплатит 25 млн Трампу.В 2021 году экстремисты из Мета * заблокировали аккаунт будущего президента в своих соцсетях.Сегодня Цукерберг неожиданно решил, что надо поучаствовать в строительстве президентской библиотеки.21 миллион долларов.Внезапное чувство причастности к созданию библиотеки имени Трампа выразилось у Цукерберга именно в такой сумме.Ещё 4 миллиона получат другие пострадавшие от действий экстремистской информплатформы."Это взятка!" - кричат демократы.Мы же скажем по другому: трудно измерить точную скорость переобувания в воздухе Марка Цукерберга. Но она определённо очень высока.Даже может быть, наверное, выведена формула такой скорости: "один цукерберг".А как насчёт украинских модераторов сетей Цукерберга? Которые банили любой позитивный или даже просто нейтральный контент про Россию? Гранты на "независимых" якобы модераторов уже закончились? Или ещё нет?Молчит пока "пан Цукерберг".Прозрение: 90 процентов УкроСМИ были американскиеВсе, конечно, обсуждают заявление украинского официального лица о том, что 90 процентов украинских СМИ финансировались США.Директор Института массовой информации Оксана Романюк:"Почти 90 процентов украинских медиа выживали благодаря грантам".То есть они контролировались из США.Иноагент Юлия Латынина, неожиданно отреагировала:"То есть по состоянию на сегодня диспозиция такая. Жили-были люди, которые говорили, что в войне виноваты все россияне. А начал её Путин.И что возлагать какую-то долю ответственности на Зеленского и украинских национал-активистов - это путинская пропаганда.И что утверждать, что администрация Байдена ведёт прокси войну за ослабление обоих частей бывшей империи... это путинская пропаганда.И вдруг оказалось, что люди, которые всё это утверждали, сидели на грантах администрации Байдена. И что украинские активисты... тоже все сидели на грантах Байдена.Но вы не думайте. Это они сами. Им грантодатели ничего не нашептывали. Надо уважать активистов за их совершенно независимое мнение."Удивительное прозрение.Раньше признанная в России иноагентом Юлия Латынина писала про украинские реалии напыщенно, бездоказательно и назидательно:"Украина - это и есть демократия".Впрочем, так же безапелляционно она писала про убийство Израилем в Палестине десятков тысяч мирных жителей:"Вопреки крикам: никогда ещё война не велась так гуманно, как её ведет ЦАХАЛ".В начале СВО иноагент билась в истерике:"Всё, сухопутный коридор до Крыма обречён. Кикец сухопутному коридору!"Но что-то пошло не так.И теперь иноагент Латынина активно обличает антидемократию на Украине.Это история та же, что с Цукербергом: как резко меняется мнение "иноагентов" и всесильных владельцев соцсетей с приходом в Белый дом Трампа.Грантоеды воютУкраинский политолог Константин Бондаренко:"Вы понимаете глубину внешнего проникновения в структуру украинского общества?Вы понимаете степень разложения Украины через контроль со стороны "благодетелей"?У нас появилось целое сословие, целая каста грантоедов - со своими неписаными уставами, своим кругом общения, своими лидерами, своими механизмами воздействия на власть.""И вот теперь они взвыли из-за того, что их лишили возможности сидеть на потоках."Что будет дальше? Грантоедов, наверное, вернут, пусть и не в том количестве. И они продолжат работать на США, только теперь в совершенно другом ключе.Это будет маркер того, насколько республиканская администрация захочет быть вовлечённой в дела Украины.Как на самом деле "пилят гранты"?А всего на программы агентства USAID на Украине ушли баснословные 7 миллиардов долларов.Куда же уходили эти деньги, кроме грантоедских медиа?Украинский экономист Алексей Кущ приводит интересный пример: куда уходят деньги от грантов и как именно.К примеру, выдаётся сумма на "проект реформы рынка земли" на 3,5 миллиона долларов, рассказывает Кущ.2 миллиона сразу забирает себе "западный партнёр"1 миллион сразу забирает "украинский партнёр"Это были те, кто пролоббировал всю схему.Осталось 0,5 миллиона. На эти деньги находят "аналитическую структуру с именем". Они забирают себе 450 тысяч. А на оставшиеся 50 тысяч находят специалистов: юристов, финансистов, аналитиков.Специалисты оставляют 45 тысяч себе, а на 5 тысяч находят 10 студентов, которые и пишут весь "проект."Разумеется, студенты не заморачиваются, и списывают всё из открытых источников в интернете. Или подключают тот же ИИ.Фейковые проекты, фейковые гранты. И вся фейковая, сверху донизу, страна Украина, чьи "специалисты с именем" сидели на подобных грантах десятилетиями.Картины ХантераИ еще одна новость, уже из мира "искусства."Знаменитые картины Хантера Байдена - младшего, в стиле "я так вижу" и "художника обидеть может каждый" сгорели в пожаре Лос-Анджелеса.Но оказалось, они были застрахованы на хорошую сумму. Чудо! А семья Байденов, получается, опять нажилась.Эти картины так любили покупать настоящие ценители искусства. Особенно те, кому нужны были какие-то решения от папы Байдена.Но это почему-то не считалось взяткой. А почему?1 миллиард в день и обещания Илона МаскаНа такую сумму, говорит Маск, его департамент в администрации Трампа, DOGE, уже принес прибыли.Только за счет того, что прекратил выделять государственные средства на поддержку трансгендеров.В то же время Трамп так, мимоходом, попросил Илона вернуть на землю американских астронавтов, которые с июня прошлого года летают на МКС.Из-за неисправности американского корабля они застряли на орбите, вернуться не могут. Их может вернуть Россия, но по политическим причинам этот вариант не рассматривался.Астронавтам по 60 лет, столь долгое пребывание на орбите сильно повредит их здоровью. Летели-то они на одну неделю.Илон сказал, что выполнит поручение Трампа. Каким образом? Попросит Россию?Гора Рамшор и пятый президент"Займёмся резьбой!"А сенатор палаты представителей от Флориды по фамилии Луна (разумеется, республиканка) предложила изобразить лик самого великого и самого тщеславного президента США на горе Рашмор."Чего мы ждём? Я сейчас подаю законопроект. Лицо Дональда Трампа должно быть на горе Рашмор".Как известно, на горе Рашмор высечены огромные портреты президентов США:Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.Ни один другой президент, правивший после 1909 года, не был удостоен такой чести, тем более при жизни.Авраам Линкольн создал Республиканскую партию, Теодор Рузвельт был президентом от Республиканской партии.Джордж Вашингтон - первый, а Томас Джефферсон - третий президент США.Интересно, что ответит Трамп?*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

украина, сша, россия, дональд трамп, джо байден, юлия латынина, нато, вооруженные силы украины, ес, эксклюзив