https://ukraina.ru/20250131/1060722572.html

Все трепещите. Михаил Делягин о том, как Трамп из "злата" превращает США в "булат" и ставит мир на колени

Все трепещите. Михаил Делягин о том, как Трамп из "злата" превращает США в "булат" и ставит мир на колени - 31.01.2025 Украина.ру

Все трепещите. Михаил Делягин о том, как Трамп из "злата" превращает США в "булат" и ставит мир на колени

Депутат Госдумы России, экономист Михаил Делягин считает, что Трамп реализует мечту Обамы сделать Америку нетто-экспортером энергоносителей. Если США откажутся от конфликта за Тайвань, Китай получит отравленную пилюлю, добавил он.

2025-01-31T16:19

2025-01-31T16:19

2025-01-31T17:32

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Об этом доктор экономических наук, заместитель председателя Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России рассказал в интервью изданию Украина.ру.Дональд Трамп заявил, что США введут импортные пошлины в размере 100% против БРИКС, если объединение попытается заменить доллар в мировой торговле. Об этом он написал 30 января в социальной сети Truth Social.— Михаил Геннадьевич, Трамп сейчас угрожает всему миру санкциями. Что будет с мировым рынком на фоне этого?— На самом деле, мировой рынок начал рассыпаться и без Трампа. Просто президент США это дело форсирует и старается извлечь максимум выгоды. Вот и все. То есть он немножечко ускоряет объектив событий, которые, вообще говоря, начал санкциями еще Обама.Таким образом мировые рынки будут сегментироваться. Приведу пример. Трампу нужно договориться с американскими нефтяными компаниями, которым он нанес (и еще нанесет) большой ущерб тем, что отказался от зеленого мошенничества — от нерыночной части зеленой энергетики.Поскольку эта тема была оседлана не только BP английским, но и во многом нефтяниками США, они сильно обиделись на Трампа. Чтобы они чувствовали себя хорошо, президент снял ограничения на бурение энергоносителей в Штатах и на шельфе.То есть Трамп по сути реализует мечту Обамы (хотя если главе США это сказать, он полезет в драку), чтобы сделать Америку нетто-экспортером энергоносителей.При этом он увеличивает добычу нефти и газа, увеличивает предложение нефти на мировом рынке, но не может уронить мировые цены на топливо. Потому что тогда сильно обидит своих многолетних партнеров в монархиях Персидского залива и тем самым осложнит положение Израиля, которое является для него религиозной ценностью.То есть Трамп оказывается в ситуации, когда нужно увеличить предложение нефти на мировом рынке, но при этом, чтобы цена не снизилась.— Как это сделать?— Нужно кого-то убрать с этого рынка. Кто же это может быть? Скорее всего, Россия. Потому что о квотировании российского нефтяного экспорта разговоры в экспертной среде идут с лета прошлого года. Специалисты об этом говорят вполне внятно и уверенно. Это реальные угрозы, и таких угроз будет много.— У Трампа долгая история торговых конфликтов с Китаем в его первый президентский срок. Может ли он считать этот опыт успешным и использовать его в будущих торговых войнах, которыми он грозит целому ряду стран?— Нет. Он считает опыт этих конфликтов неудачным. Потому что он не уничтожил Китай как экономическую сверхдержаву.Со времен Хиллари Клинтон в 2009 году, когда провалилась идея американо-китайского кондоминиума, который пестовал Киссинджер, уничтожение Китая является консенсусом американских элит. Наверное, единственным консенсусом, который есть у них.Поэтому Трамп продолжит пытаться уничтожить Китай более энергично, более жестко.С какой стати он вообще о Гренландии вспомнил? Не потому, что на глобус посмотрел в неудачный момент. Гренландия — это редкоземельные металлы. Америка критически зависит от Китая по ним. (При этом какие редкоземельные металлы есть в Гренландии, толком неизвестно, потому что там только начали таять ледники.)Поэтому, чтобы освободиться от зависимости от Китая, США могут, конечно, влезть в Африку, но это сложно, дорого и кроваво, и там одной копейкой можно обесценить инвестиции на сотни миллионов долларов. В Гренландии всего 50 тысяч численность населения — по сравнению с тремя четвертями миллиона пуэрториканцев, например.Вот откуда взялась Гренландия в этой истории. Для цифр.— В Гренландии интересы США и Китая тоже сталкиваются, и гренландцы склоняются скорее к сотрудничеству с КНР, нежели с США...— Да, они склоняются к сотрудничеству с Китаем, но жить хотят в США. Просто потому, что там недостаточно много китайцев пока еще. Просто потому, что когда они окажутся в правовой системе США, их недвижимость подорожает в 2 раза. Вот и все.Знаете, у Александра Пушкина есть стихотворение "Золото и булат": Все мое, — сказало злато. Все мое, — сказал булат. Все куплю, — сказало злато.Все возьму, — сказал булат.Так вот с победой Трампа американцы из категории "злато" перешли в категорию "булат". И это большое несчастье для всех их конкурентов.— Что еще может измениться в экономической стратегии США по отношению к Китаю?— У Трампа есть стратегическое соглашение с Китаем по поводу Тайваня, которое не публичится. Собственно, это одна из причин победы Трампа. Мне лично китайцы подтвердили, что оно есть.Опять-таки я не могу заявлять однозначно об этом, но это моя гипотеза. Байден пообещал вывезти в Америку производство чипов с Тайваня в 2028 году, а Трамп сказал, что постарается сделать все это раньше.После этого Тайвань становится ненужным для Америки. Потому что конфликт США и Китая за остров вызван тем, что им нужны разные вещи. Китаю — земля, а американцам — производство. Когда США забирает себе производство, реальный повод для конфликта исчезает.Более того, американцы смогут согласиться на возврат Тайваня в континентальную часть Китая, на восстановление суверенитете КНР над островом. Это будет страшный удар по Китаю, потому что тайванцы далеко не китайцы и не любят континентальных жителей.Даже те тайванцы, которые по национальности китайцы, объясняли мне в свое время: дескать, не надо нас оскорблять. "Нас очень обижает, когда вы говорите, что мы имеем что-то общее с этими варварами с континента".Это распространённое настроение на Тайване. Оно не преобладает, но сильнее у молодежи, нежели у пожилых людей. Тайвань гордится собой.Когда Тайвань воссоединится с Китаем, не только юридически, но и фактически, это станет отравленной пилюлей для Китая, которую последний будет мучительно переваривать. Это подорвет конкурентоспособность КНР, чему американцы будут крайне рады.Резюмирую, мелкая грызня по поводу торговых войн, кто мимо кого пролетел, кто мимо кого проплыл на недопустимом расстоянии — все это будет разворачиваться вокруг непубличного стратегического соглашения США с Китаем по поводу Тайваня. При этом совершенно не факт, что оно будет выполнено.— Чего ожидать в отношении российско-американского трека, к чему готовиться в экономическом плане?— В отношении российско-американского трека: мы вели себя крайне доброжелательно и вежливо по отношению к Западу — как котлета, которую нужно съесть. Поэтому Трамп будет нас есть, широко улыбаясь и щелкая зубами. Чтобы изменить что-то, нужно доказать всем, что мы едок, а не еда.— Трамп пригрозил странам БРИКС стопроцентными пошлинами за попытки создать альтернативу доллару в международной торговле. Может быть, в рамках этой организации мы можем что-то сделать?— В рамках БРИКС можно сделать все, что угодно. Но БРИКС — это клуб, к нему нужно относиться соответственно. Но я обращаю внимание, что до сих пор даже реальных шагов к созданию общей расчетной системы, о которой говорят с 2006 года, не сделано.Знаете, отличие Трампа от всех остальных руководителей мира в том, что он смотрит в будущее. Поэтому он пригрозил всему БРИКС торговой войной в ответ на то, что организация еще не пытается, но теоретически может сделать.То есть Трамп работает на опережение. В мире, где никто не может подумать о сегодняшнем вечере, Трамп или его люди думают о следующей эпохе. Это фундаментальная разница.Единственный способ у нас сегодня, которым можно доказать ему, что мы не еда и с нами придется разговаривать, это отменить все права интеллектуальной собственности корпораций, компаний и физлиц из стран, которые ввели против нас санкции. Это экономический аналог ядерной бомбы, но если мы не используем его, то придется применять обычную [бомбу]. Потому что ничего другого, учитывая наш опыт внешней политики, Трамп уже не воспримет. А кроме как с Трампом на Западе разговаривать не с кем.

https://ukraina.ru/20221202/1041441989.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, китай, сша, тайвань, дональд трамп, михаил делягин, госдума, экономика, рынки, россия