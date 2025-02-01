https://ukraina.ru/20250201/1060675577.html

Хандрить некогда, но переживания есть: военный волонтер рассказал об отношении бойцов ВС РФ к "заморозке"

Хандрить некогда, но переживания есть: военный волонтер рассказал об отношении бойцов ВС РФ к "заморозке" - 01.02.2025 Украина.ру

Хандрить некогда, но переживания есть: военный волонтер рассказал об отношении бойцов ВС РФ к "заморозке"

Военнослужащие российских войск устали от неопределенности. Больше всего они переживают, что “их жертвы станут напрасными из-за каких-то нелепых соглашений об остановке боевых действий по линии соприкосновения”

2025-02-01T07:20

2025-02-01T07:20

2025-02-01T07:20

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков.По его словам, чтобы устранить угрозу для центральных российских регионов и Крыма, Россия как минимум должна контролировать Одессу.“Понятно, что рассуждать об этом легко. Но надо ставить четкие стратегические задачи, какими бы фантастическими они не казались. А не так, как сейчас: "Давайте возьмем шахту №17, а там посмотрим", — добавил Кочетков.И надо ставить такие задачи, которые позволили бы нам изменить реальность, резюмировал собеседник издания.По поводу отношения бойцов ВС РФ к мирному урегулированию украинского конфликта мнения расходятся. Например, ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер заявил, что “худой мир всегда лучше доброй ссоры”.“Я думаю, что Путин политик гибкий, мудрый, и займет правильную позицию в переговорах, объяснив ее народу. Военные тоже, как правило, люди, которые прекрасно знают цену всему. И поэтому я уверен, что они будут больше за мир, чем за войну”, — считает Вайнер.Подробнее об этом в интервью Грега Вайнера: Пока Зеленский борется за Европу, Трамп готовит России нефтяной крахПолный текст интервью Алексея Кочеткова: Россия возьмет пример с Трампа по теме миграции и воплотит в реальность планы на Одессу

https://ukraina.ru/20250129/1060651211.html

россия

днр

донецкая народная республика

покровск/красноармейск

армия

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новости, россия, днр, донецкая народная республика, покровск/красноармейск, вс рф, армия, бойцы, детали