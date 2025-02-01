Хандрить некогда, но переживания есть: военный волонтер рассказал об отношении бойцов ВС РФ к "заморозке"
© Игорь ГомольскийФото: ВС РФ под Курахово, порванный флаг Украины
© Игорь Гомольский
Военнослужащие российских войск устали от неопределенности. Больше всего они переживают, что “их жертвы станут напрасными из-за каких-то нелепых соглашений об остановке боевых действий по линии соприкосновения”
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков.
“Конечно, бойцы устали от неопределенности. Но ребята воюют, пополнение поступает, фронт на запад движется (их сейчас под Покровск перебросили). Им грустить и хандрить некогда. Но ребята все равно опасаются, что их жертвы сойдут на нет из-за каких-то нелепых соглашений об остановке боевых действий по линии соприкосновения”, — объяснил политолог.
По его словам, чтобы устранить угрозу для центральных российских регионов и Крыма, Россия как минимум должна контролировать Одессу.
“Понятно, что рассуждать об этом легко. Но надо ставить четкие стратегические задачи, какими бы фантастическими они не казались. А не так, как сейчас: "Давайте возьмем шахту №17, а там посмотрим", — добавил Кочетков.
И надо ставить такие задачи, которые позволили бы нам изменить реальность, резюмировал собеседник издания.
По поводу отношения бойцов ВС РФ к мирному урегулированию украинского конфликта мнения расходятся. Например, ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер заявил, что “худой мир всегда лучше доброй ссоры”.
“Я думаю, что Путин политик гибкий, мудрый, и займет правильную позицию в переговорах, объяснив ее народу. Военные тоже, как правило, люди, которые прекрасно знают цену всему. И поэтому я уверен, что они будут больше за мир, чем за войну”, — считает Вайнер.
Подробнее об этом в интервью Грега Вайнера: Пока Зеленский борется за Европу, Трамп готовит России нефтяной крах