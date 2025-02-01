Хандрить некогда, но переживания есть: военный волонтер рассказал об отношении бойцов ВС РФ к "заморозке" - 01.02.2025 Украина.ру
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Хандрить некогда, но переживания есть: военный волонтер рассказал об отношении бойцов ВС РФ к "заморозке"
Хандрить некогда, но переживания есть: военный волонтер рассказал об отношении бойцов ВС РФ к "заморозке" - 01.02.2025 Украина.ру
Хандрить некогда, но переживания есть: военный волонтер рассказал об отношении бойцов ВС РФ к "заморозке"
Военнослужащие российских войск устали от неопределенности. Больше всего они переживают, что “их жертвы станут напрасными из-за каких-то нелепых соглашений об остановке боевых действий по линии соприкосновения”
2025-02-01T07:20
2025-02-01T07:20
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бойцы
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков.По его словам, чтобы устранить угрозу для центральных российских регионов и Крыма, Россия как минимум должна контролировать Одессу.“Понятно, что рассуждать об этом легко. Но надо ставить четкие стратегические задачи, какими бы фантастическими они не казались. А не так, как сейчас: "Давайте возьмем шахту №17, а там посмотрим", — добавил Кочетков.И надо ставить такие задачи, которые позволили бы нам изменить реальность, резюмировал собеседник издания.По поводу отношения бойцов ВС РФ к мирному урегулированию украинского конфликта мнения расходятся. Например, ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер заявил, что “худой мир всегда лучше доброй ссоры”.“Я думаю, что Путин политик гибкий, мудрый, и займет правильную позицию в переговорах, объяснив ее народу. Военные тоже, как правило, люди, которые прекрасно знают цену всему. И поэтому я уверен, что они будут больше за мир, чем за войну”, — считает Вайнер.Подробнее об этом в интервью Грега Вайнера: Пока Зеленский борется за Европу, Трамп готовит России нефтяной крахПолный текст интервью Алексея Кочеткова: Россия возьмет пример с Трампа по теме миграции и воплотит в реальность планы на Одессу
https://ukraina.ru/20250129/1060651211.html
россия
днр
донецкая народная республика
покровск/красноармейск
армия
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новости, россия, днр, донецкая народная республика, покровск/красноармейск, вс рф, армия, бойцы, детали
Новости, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Покровск/Красноармейск, ВС РФ, Армия, бойцы, детали

Хандрить некогда, но переживания есть: военный волонтер рассказал об отношении бойцов ВС РФ к "заморозке"

07:20 01.02.2025
 
© Игорь ГомольскийФото: ВС РФ под Курахово, порванный флаг Украины
Фото: ВС РФ под Курахово, порванный флаг Украины
© Игорь Гомольский
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Военнослужащие российских войск устали от неопределенности. Больше всего они переживают, что “их жертвы станут напрасными из-за каких-то нелепых соглашений об остановке боевых действий по линии соприкосновения”
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков.
“Конечно, бойцы устали от неопределенности. Но ребята воюют, пополнение поступает, фронт на запад движется (их сейчас под Покровск перебросили). Им грустить и хандрить некогда. Но ребята все равно опасаются, что их жертвы сойдут на нет из-за каких-то нелепых соглашений об остановке боевых действий по линии соприкосновения”, — объяснил политолог.
По его словам, чтобы устранить угрозу для центральных российских регионов и Крыма, Россия как минимум должна контролировать Одессу.
“Понятно, что рассуждать об этом легко. Но надо ставить четкие стратегические задачи, какими бы фантастическими они не казались. А не так, как сейчас: "Давайте возьмем шахту №17, а там посмотрим", — добавил Кочетков.
И надо ставить такие задачи, которые позволили бы нам изменить реальность, резюмировал собеседник издания.
По поводу отношения бойцов ВС РФ к мирному урегулированию украинского конфликта мнения расходятся. Например, ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер заявил, что “худой мир всегда лучше доброй ссоры”.
“Я думаю, что Путин политик гибкий, мудрый, и займет правильную позицию в переговорах, объяснив ее народу. Военные тоже, как правило, люди, которые прекрасно знают цену всему. И поэтому я уверен, что они будут больше за мир, чем за войну”, — считает Вайнер.
Подробнее об этом в интервью Грега Вайнера: Пока Зеленский борется за Европу, Трамп готовит России нефтяной крах
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Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Россия возьмет пример с Трампа по теме миграции и воплотит в реальность планы на Одессу
 
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