https://ukraina.ru/20250123/1060481204.html

Грег Вайнер: Пока Зеленский борется за Европу, Трамп готовит России нефтяной крах

Грег Вайнер: Пока Зеленский борется за Европу, Трамп готовит России нефтяной крах - 23.01.2025 Украина.ру

Грег Вайнер: Пока Зеленский борется за Европу, Трамп готовит России нефтяной крах

Сильные договоренности по Украине между Вашингтоном и Москвой готовятся — не без помощи Китая. Если Трамп отдаст дань уважения России и ее президенту, будет проще прийти к соглашению.

2025-01-23T06:50

2025-01-23T06:50

2025-01-23T06:50

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер.Новый президент США Дональд Трамп сразу после инаугурации подписал почти 200 указов, меморандумов и распоряжений. Первым делом он отменил 78 "вредоносных" указов Байдена и помиловал 1500 человек, осужденных за нападение на Капитолий в 2021 году.— Грег, Трамп революционно подошел к президентству. Что большего всего поразило вас в новых указах нового главы США?— Он вчера сделал потрясающую вещь. В США будет создана компании Stargate, которая инвестирует 500 миллиардов долларов в развитие искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил Дональд Трамп в первый же день работы.— А что здесь такого особенного?— А это фантастическая инициатива в области медицины, огромный шаг в здравоохранении. За 48 часов будут ставить диагноз и мгновенно осуществлять лечение. То есть ИИ возьмет на себя роль медицины.Кроме того, Трамп обещал, что на следующей неделе инвестиции в американскую экономику будут 6 триллионов долларов. Как я говорил ранее, президентство Трампа будет президентством выученных уроков. Сейчас Трамп пришел к высшему посту максимально подготовленным и с хорошо прокаченной профессионально командой.— На что нужно обратить внимание России?— Трамп заявил, что страна будет делать огромные ставки на искусственный интеллект, для которого потребуется дешевая электроэнергия. Америка крупнейший в мире добытчик нефти и газа, а Трамп снял все ограничения, наложенные Байденом на бурение.Сейчас упала себестоимость бурения сланцевой нефти, которая раньше была 65 долларов за баррель, а теперь опустилась до 35. Раньше нефтяные специалисты говорили, что Америка ни за что не пойдет на это, потому что для нее не выгодно. А на самом деле для нее это выгодно!Кроме того, много мелких сланцевых компаний скуплено большими нефтяными корпорациями. Поэтому даже если нефть упадет до 40 долларов за баррель, то все равно это будет выгодно Америке.— А что будет с санкциями в отношении России?— Во-первых, по санкциям Трамп 21 января на пресс-конференции ответил, когда ему задали вопрос, что будет с мировыми договорами в свете конфликта России и Украины. Он сказал, что если Россия откажется садиться за стол переговоров, то будут введены новые ограничения. Но я не слышал, чтобы Москва отказывалась от переговоров…Во-вторых, даже если Трамп снимет санкции, то нефтяные и газовые тарифы он может опустить до минимума. Я так понимаю, ОПЕК+ на грани распада. Огромное количество стран в ОПЕК+ не входит, и они все сбивают цены.Поэтому Саудовская Аравия, у которой совершенно нескончаемые запасы нефти, может выйти из ОПЕК+, и тогда 40 долларов за баррель нефти станет реальностью. А учитывая, что в Саудовской Аравии себестоимость добычи одного барреля нефти составляет 15 долларов, то для них 40 долларов — это вообще ничего.То есть Трамп будет обваливать цены на нефть. Для Америки низкие цены на энергетику важнее всего. Потому что при тех вложениях, которые сейчас они будут делать в ИИ, нужны очень дешевые источники энергии.А для России, наоборот, 40 долларов за баррель — очень нехорошая цена.— Ко всему прочему, США, Великобритания и ЕС ввели санкции против 180 танкеров, обходивших ограничения при транспортировке российской нефти, а Китай и Индия не пускают российскую нефть в свои порты…— Технически эти танкеры принадлежат торговым компаниям, которые можно быстро перерегистрировать. Например, сейчас танкер принадлежит панамской кампании, а через два часа им будет владеть какая-то коста-риканская фирма. Все эти танкеры де-юре не российские.Я считаю, России необходимо быстрее освободиться от них. Потому что нефть продается сейчас 65–70 долларов за баррель. А если Трамп начнет опускать цены до 40, то танкеры окажутся в нехорошей ситуации.Что касается поведения Индии и Китая, естественно, торговля в этом и заключается, чтобы выгоднее прошла сделка.— Против приказов Трампа идут протесты уже в некоторых странах ЕС и внутри Штатов. Как Трамп будет работать с сопротивлением?— Ему на это плевать. Он выиграл выборы с преимуществом в 3 миллиона голосов, то есть огромное число американцев дало ему карт-бланш на президентство. За ним Конгресс, за ним Сенат, за ним Верховный суд. Вся вертикаль власти — республиканская, протрамповская. Так что у оппозиции нет никаких шансов взбудоражить страну.С Европой же все просто. Там есть две основные позиции.Во-первых, у США с ЕС торговый дефицит в 300 миллиардов долларов. Трамп потребует от Евросоюза его уравновесить. Либо дать американским товарам дорогу в Европу, либо резко увеличить закупки американского газа и нефти и закрыть этот дефицит.А вторая тема, это НАТО. Бюджет НАТО — 1,3 триллиона долларов, из которых около 700 миллиардов идут из Америки. Трамп категорически требует, чтобы европейцы подняли свои бюджеты в альянс до 5% ВВП.— С момента победы Дональда Трампа на выборах в США в западной прессе не утихают дискуссии о том, представляет ли Трамп и его политика угрозу для демократии в Америке и в мире. Что ждет демократию при Трампе?— Все с этим будет нормально. Я вчера посмотрел выпуск на ТВ с выступлением Трампа. Его как перебивали журналисты, так и перебивают. Он абсолютно нормально общается с прессой, отвечает на все вопросы.— Почему тогда разговоры об угрозе демократии идут?— Потому что Трамп выступает против deep state, против глубинной элитарной Америки, и ей это дико не нравится. Один из приказов Трампа меня очень удивил. Он приказал, чтобы все, кто работает онлайн вне дома, вернулись в офис и заняли рабочие места.На 90 дней он отложил помощь всем иностранным государствам.То есть Трамп очень сильно подготовился к нынешней своей каденции. Я думаю, он будет ошарашивать мир одним за другим своими предложениями, решениями и инвестициями.— Тем временем Зеленский выступил в Давосе на форуме не столько как лидер Украины, сколько как лидер Европы.— А что ему остается делать? Европа — это последний бастион, который еще не отказался от помощи Киеву. С Трампом он таким языком разговаривать не может. Некоторые эксперты считают, что у Зеленского начался комплекс Наполеона перед Ватерлоо. Очень высокие ставки у Зеленского.— В наших возможных переговорах со Штатами вырисовывается пока что тупик. А Трамп торжественно обещал положить конфликту конец. Как же ему не потерять и не запалить Третью мировую?— Я думаю, что после того, как Трамп отдаст дань уважения и Путину, и России, переговоры встанут на совершенно другую точку. Они будут идти на другом уровне, на уровне равновеликих отношений. Вот и все.Когда будет говорить не Байден, который все забывает через 5 секунд, а будет общаться здравомыслящий человек, который знает, чего и от кого он хочет, полагаю, и Путину будет проще прийти к каким-то договоренностям.— А нужны ли России переговоры сейчас, когда у нас победы на поле боя?— Худой мир, как известно, всегда лучше доброй ссоры. Я думаю, что Путин политик гибкий, мудрый, и займет правильную позицию в переговорах, объяснив ее народу.Военные тоже, как правило, люди, которые прекрасно знают цену всему. И поэтому я уверен, что они будут больше за мир, чем за войну. Сидеть в окопах, терять свое здоровье и товарищей не лучшее занятие.— Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 21 января провели переговоры по видеосвязи, которые продлились более 1,5 часа. Зачем и о чем Путин и Си говорили после инаугурации Трампа?— Думаю, Трамп позвонил Си и попросил его оказать свое влияние на президента России, помочь с окончанием войны на Украине. После этого Си позвонил Путину. Логика явно прослеживается. Думаю, что сильные договоренности по Украине между Вашингтоном и Москвой готовятся, и делается это не без помощи Китая.О перспективах отношений России и США а также о будущем украинского вопроса в интервью Анны Черкасовой с американистом Майкл Бом: Трамп готовит Путину санкционный таран, чтобы получить свое по Украине.

https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html

https://ukraina.ru/20250121/1060434118.html

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2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, ес, опек, нато, нефть, санкции, переговоры, украина, китай