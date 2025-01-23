Грег Вайнер: Пока Зеленский борется за Европу, Трамп готовит России нефтяной крах - 23.01.2025 Украина.ру
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Грег Вайнер: Пока Зеленский борется за Европу, Трамп готовит России нефтяной крах
Грег Вайнер: Пока Зеленский борется за Европу, Трамп готовит России нефтяной крах - 23.01.2025 Украина.ру
Грег Вайнер: Пока Зеленский борется за Европу, Трамп готовит России нефтяной крах
Сильные договоренности по Украине между Вашингтоном и Москвой готовятся — не без помощи Китая. Если Трамп отдаст дань уважения России и ее президенту, будет проще прийти к соглашению.
2025-01-23T06:50
2025-01-23T06:50
интервью
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
ес
опек
нато
нефть
санкции
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер.Новый президент США Дональд Трамп сразу после инаугурации подписал почти 200 указов, меморандумов и распоряжений. Первым делом он отменил 78 "вредоносных" указов Байдена и помиловал 1500 человек, осужденных за нападение на Капитолий в 2021 году.— Грег, Трамп революционно подошел к президентству. Что большего всего поразило вас в новых указах нового главы США?— Он вчера сделал потрясающую вещь. В США будет создана компании Stargate, которая инвестирует 500 миллиардов долларов в развитие искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил Дональд Трамп в первый же день работы.— А что здесь такого особенного?— А это фантастическая инициатива в области медицины, огромный шаг в здравоохранении. За 48 часов будут ставить диагноз и мгновенно осуществлять лечение. То есть ИИ возьмет на себя роль медицины.Кроме того, Трамп обещал, что на следующей неделе инвестиции в американскую экономику будут 6 триллионов долларов. Как я говорил ранее, президентство Трампа будет президентством выученных уроков. Сейчас Трамп пришел к высшему посту максимально подготовленным и с хорошо прокаченной профессионально командой.— На что нужно обратить внимание России?— Трамп заявил, что страна будет делать огромные ставки на искусственный интеллект, для которого потребуется дешевая электроэнергия. Америка крупнейший в мире добытчик нефти и газа, а Трамп снял все ограничения, наложенные Байденом на бурение.Сейчас упала себестоимость бурения сланцевой нефти, которая раньше была 65 долларов за баррель, а теперь опустилась до 35. Раньше нефтяные специалисты говорили, что Америка ни за что не пойдет на это, потому что для нее не выгодно. А на самом деле для нее это выгодно!Кроме того, много мелких сланцевых компаний скуплено большими нефтяными корпорациями. Поэтому даже если нефть упадет до 40 долларов за баррель, то все равно это будет выгодно Америке.— А что будет с санкциями в отношении России?— Во-первых, по санкциям Трамп 21 января на пресс-конференции ответил, когда ему задали вопрос, что будет с мировыми договорами в свете конфликта России и Украины. Он сказал, что если Россия откажется садиться за стол переговоров, то будут введены новые ограничения. Но я не слышал, чтобы Москва отказывалась от переговоров…Во-вторых, даже если Трамп снимет санкции, то нефтяные и газовые тарифы он может опустить до минимума. Я так понимаю, ОПЕК+ на грани распада. Огромное количество стран в ОПЕК+ не входит, и они все сбивают цены.Поэтому Саудовская Аравия, у которой совершенно нескончаемые запасы нефти, может выйти из ОПЕК+, и тогда 40 долларов за баррель нефти станет реальностью. А учитывая, что в Саудовской Аравии себестоимость добычи одного барреля нефти составляет 15 долларов, то для них 40 долларов — это вообще ничего.То есть Трамп будет обваливать цены на нефть. Для Америки низкие цены на энергетику важнее всего. Потому что при тех вложениях, которые сейчас они будут делать в ИИ, нужны очень дешевые источники энергии.А для России, наоборот, 40 долларов за баррель — очень нехорошая цена.— Ко всему прочему, США, Великобритания и ЕС ввели санкции против 180 танкеров, обходивших ограничения при транспортировке российской нефти, а Китай и Индия не пускают российскую нефть в свои порты…— Технически эти танкеры принадлежат торговым компаниям, которые можно быстро перерегистрировать. Например, сейчас танкер принадлежит панамской кампании, а через два часа им будет владеть какая-то коста-риканская фирма. Все эти танкеры де-юре не российские.Я считаю, России необходимо быстрее освободиться от них. Потому что нефть продается сейчас 65–70 долларов за баррель. А если Трамп начнет опускать цены до 40, то танкеры окажутся в нехорошей ситуации.Что касается поведения Индии и Китая, естественно, торговля в этом и заключается, чтобы выгоднее прошла сделка.— Против приказов Трампа идут протесты уже в некоторых странах ЕС и внутри Штатов. Как Трамп будет работать с сопротивлением?— Ему на это плевать. Он выиграл выборы с преимуществом в 3 миллиона голосов, то есть огромное число американцев дало ему карт-бланш на президентство. За ним Конгресс, за ним Сенат, за ним Верховный суд. Вся вертикаль власти — республиканская, протрамповская. Так что у оппозиции нет никаких шансов взбудоражить страну.С Европой же все просто. Там есть две основные позиции.Во-первых, у США с ЕС торговый дефицит в 300 миллиардов долларов. Трамп потребует от Евросоюза его уравновесить. Либо дать американским товарам дорогу в Европу, либо резко увеличить закупки американского газа и нефти и закрыть этот дефицит.А вторая тема, это НАТО. Бюджет НАТО — 1,3 триллиона долларов, из которых около 700 миллиардов идут из Америки. Трамп категорически требует, чтобы европейцы подняли свои бюджеты в альянс до 5% ВВП.— С момента победы Дональда Трампа на выборах в США в западной прессе не утихают дискуссии о том, представляет ли Трамп и его политика угрозу для демократии в Америке и в мире. Что ждет демократию при Трампе?— Все с этим будет нормально. Я вчера посмотрел выпуск на ТВ с выступлением Трампа. Его как перебивали журналисты, так и перебивают. Он абсолютно нормально общается с прессой, отвечает на все вопросы.— Почему тогда разговоры об угрозе демократии идут?— Потому что Трамп выступает против deep state, против глубинной элитарной Америки, и ей это дико не нравится. Один из приказов Трампа меня очень удивил. Он приказал, чтобы все, кто работает онлайн вне дома, вернулись в офис и заняли рабочие места.На 90 дней он отложил помощь всем иностранным государствам.То есть Трамп очень сильно подготовился к нынешней своей каденции. Я думаю, он будет ошарашивать мир одним за другим своими предложениями, решениями и инвестициями.— Тем временем Зеленский выступил в Давосе на форуме не столько как лидер Украины, сколько как лидер Европы.— А что ему остается делать? Европа — это последний бастион, который еще не отказался от помощи Киеву. С Трампом он таким языком разговаривать не может. Некоторые эксперты считают, что у Зеленского начался комплекс Наполеона перед Ватерлоо. Очень высокие ставки у Зеленского.— В наших возможных переговорах со Штатами вырисовывается пока что тупик. А Трамп торжественно обещал положить конфликту конец. Как же ему не потерять и не запалить Третью мировую?— Я думаю, что после того, как Трамп отдаст дань уважения и Путину, и России, переговоры встанут на совершенно другую точку. Они будут идти на другом уровне, на уровне равновеликих отношений. Вот и все.Когда будет говорить не Байден, который все забывает через 5 секунд, а будет общаться здравомыслящий человек, который знает, чего и от кого он хочет, полагаю, и Путину будет проще прийти к каким-то договоренностям.— А нужны ли России переговоры сейчас, когда у нас победы на поле боя?— Худой мир, как известно, всегда лучше доброй ссоры. Я думаю, что Путин политик гибкий, мудрый, и займет правильную позицию в переговорах, объяснив ее народу.Военные тоже, как правило, люди, которые прекрасно знают цену всему. И поэтому я уверен, что они будут больше за мир, чем за войну. Сидеть в окопах, терять свое здоровье и товарищей не лучшее занятие.— Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 21 января провели переговоры по видеосвязи, которые продлились более 1,5 часа. Зачем и о чем Путин и Си говорили после инаугурации Трампа?— Думаю, Трамп позвонил Си и попросил его оказать свое влияние на президента России, помочь с окончанием войны на Украине. После этого Си позвонил Путину. Логика явно прослеживается. Думаю, что сильные договоренности по Украине между Вашингтоном и Москвой готовятся, и делается это не без помощи Китая.О перспективах отношений России и США а также о будущем украинского вопроса в интервью Анны Черкасовой с американистом Майкл Бом: Трамп готовит Путину санкционный таран, чтобы получить свое по Украине.
https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html
https://ukraina.ru/20250121/1060434118.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, ес, опек, нато, нефть, санкции, переговоры, украина, китай
Интервью, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, ЕС, ОПЕК, НАТО, нефть, санкции, переговоры, Украина, Китай

Грег Вайнер: Пока Зеленский борется за Европу, Трамп готовит России нефтяной крах

06:50 23.01.2025
 
Грег Вайнер интервью
Грег Вайнер интервью
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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Сильные договоренности по Украине между Вашингтоном и Москвой готовятся — не без помощи Китая. Если Трамп отдаст дань уважения России и ее президенту, будет проще прийти к соглашению.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер.
Новый президент США Дональд Трамп сразу после инаугурации подписал почти 200 указов, меморандумов и распоряжений. Первым делом он отменил 78 "вредоносных" указов Байдена и помиловал 1500 человек, осужденных за нападение на Капитолий в 2021 году.
— Грег, Трамп революционно подошел к президентству. Что большего всего поразило вас в новых указах нового главы США?
— Он вчера сделал потрясающую вещь. В США будет создана компании Stargate, которая инвестирует 500 миллиардов долларов в развитие искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил Дональд Трамп в первый же день работы.
— А что здесь такого особенного?
— А это фантастическая инициатива в области медицины, огромный шаг в здравоохранении. За 48 часов будут ставить диагноз и мгновенно осуществлять лечение. То есть ИИ возьмет на себя роль медицины.
Кроме того, Трамп обещал, что на следующей неделе инвестиции в американскую экономику будут 6 триллионов долларов. Как я говорил ранее, президентство Трампа будет президентством выученных уроков. Сейчас Трамп пришел к высшему посту максимально подготовленным и с хорошо прокаченной профессионально командой.
Грег Вайнер интервью
24 января 2023, 14:23
Грег Вайнер: кто онРоссийский и американский бизнесмен, журналист, политолог, американист, постоянный участник политических шоу
— На что нужно обратить внимание России?
— Трамп заявил, что страна будет делать огромные ставки на искусственный интеллект, для которого потребуется дешевая электроэнергия. Америка крупнейший в мире добытчик нефти и газа, а Трамп снял все ограничения, наложенные Байденом на бурение.
Сейчас упала себестоимость бурения сланцевой нефти, которая раньше была 65 долларов за баррель, а теперь опустилась до 35. Раньше нефтяные специалисты говорили, что Америка ни за что не пойдет на это, потому что для нее не выгодно. А на самом деле для нее это выгодно!
Кроме того, много мелких сланцевых компаний скуплено большими нефтяными корпорациями. Поэтому даже если нефть упадет до 40 долларов за баррель, то все равно это будет выгодно Америке.
— А что будет с санкциями в отношении России?
— Во-первых, по санкциям Трамп 21 января на пресс-конференции ответил, когда ему задали вопрос, что будет с мировыми договорами в свете конфликта России и Украины. Он сказал, что если Россия откажется садиться за стол переговоров, то будут введены новые ограничения. Но я не слышал, чтобы Москва отказывалась от переговоров…
Во-вторых, даже если Трамп снимет санкции, то нефтяные и газовые тарифы он может опустить до минимума. Я так понимаю, ОПЕК+ на грани распада. Огромное количество стран в ОПЕК+ не входит, и они все сбивают цены.
Поэтому Саудовская Аравия, у которой совершенно нескончаемые запасы нефти, может выйти из ОПЕК+, и тогда 40 долларов за баррель нефти станет реальностью. А учитывая, что в Саудовской Аравии себестоимость добычи одного барреля нефти составляет 15 долларов, то для них 40 долларов — это вообще ничего.
То есть Трамп будет обваливать цены на нефть. Для Америки низкие цены на энергетику важнее всего. Потому что при тех вложениях, которые сейчас они будут делать в ИИ, нужны очень дешевые источники энергии.
А для России, наоборот, 40 долларов за баррель — очень нехорошая цена.
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПункт подготовки нефти компании "Лукойл" в районе города Покачи.
Пункт подготовки нефти компании Лукойл в районе города Покачи. - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Пункт подготовки нефти компании "Лукойл" в районе города Покачи.
— Ко всему прочему, США, Великобритания и ЕС ввели санкции против 180 танкеров, обходивших ограничения при транспортировке российской нефти, а Китай и Индия не пускают российскую нефть в свои порты…
— Технически эти танкеры принадлежат торговым компаниям, которые можно быстро перерегистрировать. Например, сейчас танкер принадлежит панамской кампании, а через два часа им будет владеть какая-то коста-риканская фирма. Все эти танкеры де-юре не российские.
Я считаю, России необходимо быстрее освободиться от них. Потому что нефть продается сейчас 65–70 долларов за баррель. А если Трамп начнет опускать цены до 40, то танкеры окажутся в нехорошей ситуации.
Что касается поведения Индии и Китая, естественно, торговля в этом и заключается, чтобы выгоднее прошла сделка.
— Против приказов Трампа идут протесты уже в некоторых странах ЕС и внутри Штатов. Как Трамп будет работать с сопротивлением?
— Ему на это плевать. Он выиграл выборы с преимуществом в 3 миллиона голосов, то есть огромное число американцев дало ему карт-бланш на президентство. За ним Конгресс, за ним Сенат, за ним Верховный суд. Вся вертикаль власти — республиканская, протрамповская. Так что у оппозиции нет никаких шансов взбудоражить страну.
С Европой же все просто. Там есть две основные позиции.
Во-первых, у США с ЕС торговый дефицит в 300 миллиардов долларов. Трамп потребует от Евросоюза его уравновесить. Либо дать американским товарам дорогу в Европу, либо резко увеличить закупки американского газа и нефти и закрыть этот дефицит.
А вторая тема, это НАТО. Бюджет НАТО — 1,3 триллиона долларов, из которых около 700 миллиардов идут из Америки. Трамп категорически требует, чтобы европейцы подняли свои бюджеты в альянс до 5% ВВП.
© commons.wikimedia.org / FinnishGovernment
- РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© commons.wikimedia.org / FinnishGovernment
— С момента победы Дональда Трампа на выборах в США в западной прессе не утихают дискуссии о том, представляет ли Трамп и его политика угрозу для демократии в Америке и в мире. Что ждет демократию при Трампе?
— Все с этим будет нормально. Я вчера посмотрел выпуск на ТВ с выступлением Трампа. Его как перебивали журналисты, так и перебивают. Он абсолютно нормально общается с прессой, отвечает на все вопросы.
— Почему тогда разговоры об угрозе демократии идут?
— Потому что Трамп выступает против deep state, против глубинной элитарной Америки, и ей это дико не нравится. Один из приказов Трампа меня очень удивил. Он приказал, чтобы все, кто работает онлайн вне дома, вернулись в офис и заняли рабочие места.
На 90 дней он отложил помощь всем иностранным государствам.
То есть Трамп очень сильно подготовился к нынешней своей каденции. Я думаю, он будет ошарашивать мир одним за другим своими предложениями, решениями и инвестициями.
— Тем временем Зеленский выступил в Давосе на форуме не столько как лидер Украины, сколько как лидер Европы.
— А что ему остается делать? Европа — это последний бастион, который еще не отказался от помощи Киеву. С Трампом он таким языком разговаривать не может. Некоторые эксперты считают, что у Зеленского начался комплекс Наполеона перед Ватерлоо. Очень высокие ставки у Зеленского.
Зеленский 22 января 2025 года. Кадр из видеообращения
Зеленский 22 января 2025 года. Кадр из видеообращения
Зеленский 22 января 2025 года. Кадр из видеообращения
— В наших возможных переговорах со Штатами вырисовывается пока что тупик. А Трамп торжественно обещал положить конфликту конец. Как же ему не потерять и не запалить Третью мировую?
— Я думаю, что после того, как Трамп отдаст дань уважения и Путину, и России, переговоры встанут на совершенно другую точку. Они будут идти на другом уровне, на уровне равновеликих отношений. Вот и все.
Когда будет говорить не Байден, который все забывает через 5 секунд, а будет общаться здравомыслящий человек, который знает, чего и от кого он хочет, полагаю, и Путину будет проще прийти к каким-то договоренностям.
— А нужны ли России переговоры сейчас, когда у нас победы на поле боя?
— Худой мир, как известно, всегда лучше доброй ссоры. Я думаю, что Путин политик гибкий, мудрый, и займет правильную позицию в переговорах, объяснив ее народу.
Военные тоже, как правило, люди, которые прекрасно знают цену всему. И поэтому я уверен, что они будут больше за мир, чем за войну. Сидеть в окопах, терять свое здоровье и товарищей не лучшее занятие.
— Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 21 января провели переговоры по видеосвязи, которые продлились более 1,5 часа. Зачем и о чем Путин и Си говорили после инаугурации Трампа?
— Думаю, Трамп позвонил Си и попросил его оказать свое влияние на президента России, помочь с окончанием войны на Украине. После этого Си позвонил Путину. Логика явно прослеживается. Думаю, что сильные договоренности по Украине между Вашингтоном и Москвой готовятся, и делается это не без помощи Китая.
Андрей Сидоров интервью - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
21 января, 17:27
Андрей Сидоров: Трамп в вопросе России и Украины открыл ящик Пандоры, который уже никто не закроетВоенные США небезосновательно воспринимают Россию как угрозу. И дело не в том, что мы собираемся на них напасть, а в том, что у нас есть возможности нанести Америке военное поражение. В то же время США с нами ничего сделать не могут. Для этого им нужно мобилизовать все западное сообщество.
О перспективах отношений России и США а также о будущем украинского вопроса в интервью Анны Черкасовой с американистом Майкл Бом: Трамп готовит Путину санкционный таран, чтобы получить свое по Украине.
 
ИнтервьюРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинЕСОПЕКНАТОнефтьсанкциипереговорыУкраинаКитай
 
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Заголовок открываемого материала
08:50Запад будет готовиться к конфликту с РФ после урегулирования на Украине - The Times
08:29Говоривший с Зеленским американский блогер Фридман анонсировал интервью с Путиным
08:10Главное за ночь 23 января
07:53"Европа одна не рискнёт": Зеленский призвал США отправить западные войска на Украину
07:31Рогов предупредил Трампа насчет взаимодействия с Россией
07:16Трамп снова обвинил Байдена и его советников в конфликте на Украине
07:15Дмитрий Краснов: Если Трамп не завоюет мир пулеметами от "Старлинка", он по привычке потянется за дубиной
07:10Репортаж "в тылу врага", или Чехия — не то, чем она кажется
07:00Александр Зимовский: Россия под Курском не устроит ВСУ мешок с узким горлом, пока не разберется с Сумами
06:55Польские мигранты в США готовятся к массовым депортациям на родину
06:50Грег Вайнер: Пока Зеленский борется за Европу, Трамп готовит России нефтяной крах
06:45"Кассандра" украинской политики. Чем опасен для Киева политолог Руслан Бортник
06:30Не перемирие, но прочный мир. Украинские и российские эксперты и политики о будущем
06:20Большая Новоселка: гарнизон ВСУ в аду полукотла. Контрнаступ ВСУ под Курахово захлебнулся
06:15Ситуация с каждым днем ухудшается: эксперт рассказал, как ВС РФ громят ВСУ под Липцами и Волчанском
06:00Наступление в Судже, удар на Глушково или Красную Яругу: Алехин о том, где еще могут атаковать ВСУ
05:54Глобалисты Давоса уходят в тень
05:45"Ни один из них не доживет до суда": волонтер рассказал про зверства нацистов из ВСУ в Курской области
05:30Трамп вернулся, что дальше? Украина в международном контексте
05:20Один летит, другой заряжаешь: волонтер о том, когда русские "Бабки-Ежки" устроят "карусель" для ВСУ
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