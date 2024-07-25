https://ukraina.ru/20240725/1056470869.html

Неоппозиционная оппозиция киевского мэра Виталия Кличко

Неоппозиционная оппозиция киевского мэра Виталия Кличко - 25.07.2024 Украина.ру

Неоппозиционная оппозиция киевского мэра Виталия Кличко

Сейчас внимание всего мира приковано к перипетиям избирательной кампании в США, а новости о существовании хоть какой-то политической борьбы на Украине вызывают недоумение. Но она есть! Свидетельством этого является интервью киевского мэра Виталия Кличко итальянской газете Corriere della Sera, опубликованное 21 июля

2024-07-25T13:15

2024-07-25T13:15

2024-07-25T15:10

эксклюзив

украина

владимир зеленский

виталий кличко

россия

сша

михаил порошенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/07/1046987041_100:0:788:387_1920x0_80_0_0_676b2eb50cc11d6661d40e5109acc8fa.jpg

Прежде всего надо, конечно, восхититься итальянскими журналистами – грамотно переформулировать легендарное кличковское косноязычие (сравниться с ним может только косноязычие Зеленского) – задача, достойная Геракла. Но есть, конечно, подозрение, что им просто дали распечатанный текст, в котором было написано, что именно хотел сказать экс-боксёр. Ну, не верим мы, что Кличко может без запинок выговорить конструкцию "у меня с ним (Зеленским. – Авт.) всегда были прекрасные отношения, это у него со мной плохие отношения".Собственно, эти слова являются ответом на констатацию журналиста относительно того, что мэр является оппонентом президента – нет, уточняет Кличко, эту войну начал не он, он-то совершенно благонамеренный и оппонировать человеку, называющему себя президентом, не собирается.Во всём виноват, понятно, Зеленский: "Зеленский сосредоточил в своем кабинете слишком много власти. Из этого следует, что парламент утратил какую-либо значимую роль. Мы никогда не должны забывать, что наша страна — демократическая республика, связанная с традициями европейских правительств. Мы боремся за защиту от российской диктатуры, мы хотим полностью отличаться от путинского режима. Шесть месяцев назад я сообщил немецкой прессе, что чувствую запах авторитаризма в нашем доме".Автор текстовки явно человек образованный – вставил слабо скрытую цитату из "Письма к съезду" В. И. Ленина: "Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью".Ну и тезис украинской оппозиционной пропаганды о том, что Зеленский, якобы делает из Украины Россию (само по себе смешно). При этом забывается:- авторитаризм Зеленского проявился задолго до того, как Кличко это заметил;- до этого был Порошенко, тоже пытавшийся отменить выборы (менее успешно);- от демократии Украина отказалась на Майдане – при активнейшем участии Кличко.Кстати, Кличко – против выборов:"Внутриполитическая борьба может начаться только после окончания войны с Россией. Сегодняшние выборы сыграют только на руку Путину, они разделят Украину и ослабят нас перед лицом врага, который всеми способами пытается нас уничтожить".Кстати, а что случиться позже? Разве после окончания войны Россия не попытается использовать выборы для того, чтобы разделить страну? Об этом ещё Порошенко предупреждал, но Виталик не внял…Выходом Кличко видит создание "коалиции национального единства, которая помогает управлять коллегиально и разделяет важные решения, такие как очень деликатное управление новым законом о мобилизации".Такое вот интересное возвращение к демократии – без выборов, но с включением во власть оппозиции. После чего оппозиция перестанет быть оппозицией. Ну правильно – зачем воюющей стране оппозиция?Ну и самое главное – переговоры с Россией."Как объяснить стране, что нам необходимо отдать кусочки нашей территории, стоившие жизни тысячам наших героев-воинов? Какой бы шаг он ни сделал, наш президент рискует совершить политическое самоубийство. (…) Зеленскому, вероятно, придётся прибегнуть к референдуму, я не думаю, что он сможет прийти к таким болезненным и важным соглашениям самостоятельно, без народной легитимации".Обратите внимание: президентские выборы страну расколют, а референдум по вопросам территориальной целостности (во всяком случае подтекст такой) – нет.Ещё один важный вопрос – референдум нужен для легитимации, но Кличко не ставит под вопрос легитимность Зеленского (действительно, что там ставить?) Цель референдума – защитить Зеленского от политического самоубийства в результате подписания мирных соглашений.В общем, интервью получилось интересное и содержательное. Выводы из него такие:Во-первых, на Украине нет оппозиции. То, что называется "оппозицией" недовольно исключительно тем, что она не участвует во власти. Никакой отдельной программы у неё нет.Во-вторых, "оппозиция" не собирается бороться за пост президента. Кличко этого не говорит, но после скоропостижного отъезда Залужного в Лондон у неё просто нет кандидата, который мог бы составить конкуренцию Зеленскому.В-третьих, Кличко фактически признал, что Украине придётся договариваться с Россией на условиях потери части территории. И очень переживает из-за потери легитимности – не Зеленского, а всей нынешней политической элиты, обновлённой по итогам Майдана и выборов 2019 года.О несостоявшихся выборах 2024 года можно прочитать в статье Василия Стоякина "Итоги президентских выборов 2024 года: Зеленский и его легитимность"

https://ukraina.ru/20240613/1055635367.html

https://ukraina.ru/20240620/1055751161.html

https://ukraina.ru/20240305/1053726560.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

эксклюзив, украина, владимир зеленский, виталий кличко, россия, сша, михаил порошенко