"Успокоит Польшу навсегда": политолог рассказал о последствиях размещения "Орешника" в Белоруссии - 30.01.2025 Украина.ру
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"Успокоит Польшу навсегда": политолог рассказал о последствиях размещения "Орешника" в Белоруссии
"Успокоит Польшу навсегда": политолог рассказал о последствиях размещения "Орешника" в Белоруссии - 30.01.2025 Украина.ру
"Успокоит Польшу навсегда": политолог рассказал о последствиях размещения "Орешника" в Белоруссии
Размещение только одного новейшего российского комплекса "Орешник" в Белоруссии может навсегда заставить успокоиться Польшу. Об этом заявил бывший глава израильской спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми, передает "Белта"
2025-01-30T07:14
2025-01-30T07:24
новости
польша
белоруссия
яков кедми
александр лукашенко
владимир путин
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"Достаточно, что они (Белоруссия - ред.) &lt;...&gt; получили одну систему ("Орешник"- ред.), чтобы успокоить Польшу навсегда. Заодно и ее сообщников", — отметил политолог.По его словам, у Белоруссии никогда не было никаких претензий к соседним странам, в отличие от Польши, которая всячески нагнетает обстановку.В конце прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года.Подробнее о российском комплексе - в материале Обнулил все до себя: Зубец объяснил уникальность "Орешника" на сайте Украина.ру.
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новости, польша, белоруссия, яков кедми, александр лукашенко, владимир путин
Новости, Польша, Белоруссия, Яков Кедми, Александр Лукашенко, Владимир Путин

"Успокоит Польшу навсегда": политолог рассказал о последствиях размещения "Орешника" в Белоруссии

07:14 30.01.2025 (обновлено: 07:24 30.01.2025)
 
© Украина.руЯков Кедми
Яков Кедми - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Украина.ру
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Размещение только одного новейшего российского комплекса "Орешник" в Белоруссии может навсегда заставить успокоиться Польшу. Об этом заявил бывший глава израильской спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми, передает "Белта"
"Достаточно, что они (Белоруссия - ред.) <...> получили одну систему ("Орешник"- ред.), чтобы успокоить Польшу навсегда. Заодно и ее сообщников", — отметил политолог.
По его словам, у Белоруссии никогда не было никаких претензий к соседним странам, в отличие от Польши, которая всячески нагнетает обстановку.
"У них (Польши - ред.) только одна проблема: где найти нового Лжедмитрия, которого поставить на российский престол. То же самое они пытаются найти в Белоруссии", — добавил он.
В конце прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года.
Подробнее о российском комплексе - в материале Обнулил все до себя: Зубец объяснил уникальность "Орешника" на сайте Украина.ру.
 
НовостиПольшаБелоруссияЯков КедмиАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
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