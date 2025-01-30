https://ukraina.ru/20250130/1060677089.html

"Успокоит Польшу навсегда": политолог рассказал о последствиях размещения "Орешника" в Белоруссии

"Успокоит Польшу навсегда": политолог рассказал о последствиях размещения "Орешника" в Белоруссии - 30.01.2025 Украина.ру

"Успокоит Польшу навсегда": политолог рассказал о последствиях размещения "Орешника" в Белоруссии

Размещение только одного новейшего российского комплекса "Орешник" в Белоруссии может навсегда заставить успокоиться Польшу. Об этом заявил бывший глава израильской спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми, передает "Белта"

2025-01-30T07:14

2025-01-30T07:14

2025-01-30T07:24

новости

польша

белоруссия

яков кедми

александр лукашенко

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0d/1050166600_0:112:767:543_1920x0_80_0_0_6ee2f241e061c4e930fc36f6c6545c7f.jpg

"Достаточно, что они (Белоруссия - ред.) <...> получили одну систему ("Орешник"- ред.), чтобы успокоить Польшу навсегда. Заодно и ее сообщников", — отметил политолог.По его словам, у Белоруссии никогда не было никаких претензий к соседним странам, в отличие от Польши, которая всячески нагнетает обстановку.В конце прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года.Подробнее о российском комплексе - в материале Обнулил все до себя: Зубец объяснил уникальность "Орешника" на сайте Украина.ру.

польша

белоруссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, белоруссия, яков кедми, александр лукашенко, владимир путин