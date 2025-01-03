Обнулил все до себя: Зубец объяснил уникальность "Орешника" - 03.01.2025 Украина.ру
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Обнулил все до себя: Зубец объяснил уникальность "Орешника"
Обнулил все до себя: Зубец объяснил уникальность "Орешника" - 03.01.2025 Украина.ру
Обнулил все до себя: Зубец объяснил уникальность "Орешника"
"Орешник" создал дополнительную экономическую нагрузку на военные бюджеты стран НАТО, ведь им придется разрабатывать новые системы для противодействия этой системе. Ракета обнулила западные системы ПВО
2025-01-03T07:20
2025-01-03T07:20
новости
россия
сша
запад
владимир путин
нато
"орешник"
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.Он заметил, что потребуется вложить "десятки и сотни миллиардов расходов на создание систем ПВО"."То есть все, что есть, выбрасывается в мусор и строится что-то новое", — резюмировал эксперт.Ранее во время прямой линии с президентом России Владимир Путин предложил Западу устроить высокотехнологичную дуэль 21 века, в рамках которой критики российской ракеты выбрали бы объект в Киеве, сосредоточили там системы ПВО и ПРО, а Россия нанесла бы туда удар "Орешником".Полный текст интервью Алексея Зубца: У России появился свой "Дредноут", который втянул США и НАТО в бесконечную гонку
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новости, россия, сша, запад, владимир путин, нато, "орешник", детали
Новости, Россия, США, Запад, Владимир Путин, НАТО, "Орешник", детали

Обнулил все до себя: Зубец объяснил уникальность "Орешника"

07:20 03.01.2025
 
© Freepik.comОрешник
Орешник
© Freepik.com
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"Орешник" создал дополнительную экономическую нагрузку на военные бюджеты стран НАТО, ведь им придется разрабатывать новые системы для противодействия этой системе. Ракета обнулила западные системы ПВО
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.
"Орешник" обнуляет западные системы ПВО. Если верить Путину, это система, которую невозможно остановить. Это значит, что США и страны НАТО должны втягиваться в бесконечные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, чтобы искать возможность сбивать этот "Орешник", — заявил Зубец.
Он заметил, что потребуется вложить "десятки и сотни миллиардов расходов на создание систем ПВО".
"То есть все, что есть, выбрасывается в мусор и строится что-то новое", — резюмировал эксперт.
Ранее во время прямой линии с президентом России Владимир Путин предложил Западу устроить высокотехнологичную дуэль 21 века, в рамках которой критики российской ракеты выбрали бы объект в Киеве, сосредоточили там системы ПВО и ПРО, а Россия нанесла бы туда удар "Орешником".
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