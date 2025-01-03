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Обнулил все до себя: Зубец объяснил уникальность "Орешника"
Обнулил все до себя: Зубец объяснил уникальность "Орешника" - 03.01.2025 Украина.ру
Обнулил все до себя: Зубец объяснил уникальность "Орешника"
"Орешник" создал дополнительную экономическую нагрузку на военные бюджеты стран НАТО, ведь им придется разрабатывать новые системы для противодействия этой системе. Ракета обнулила западные системы ПВО
2025-01-03T07:20
2025-01-03T07:20
2025-01-03T07:20
новости
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сша
запад
владимир путин
нато
"орешник"
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.Он заметил, что потребуется вложить "десятки и сотни миллиардов расходов на создание систем ПВО"."То есть все, что есть, выбрасывается в мусор и строится что-то новое", — резюмировал эксперт.Ранее во время прямой линии с президентом России Владимир Путин предложил Западу устроить высокотехнологичную дуэль 21 века, в рамках которой критики российской ракеты выбрали бы объект в Киеве, сосредоточили там системы ПВО и ПРО, а Россия нанесла бы туда удар "Орешником".Полный текст интервью Алексея Зубца: У России появился свой "Дредноут", который втянул США и НАТО в бесконечную гонку
https://ukraina.ru/20241219/1059793052.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, сша, запад, владимир путин, нато, "орешник", детали
Новости, Россия, США, Запад, Владимир Путин, НАТО, "Орешник", детали
Обнулил все до себя: Зубец объяснил уникальность "Орешника"
"Орешник" создал дополнительную экономическую нагрузку на военные бюджеты стран НАТО, ведь им придется разрабатывать новые системы для противодействия этой системе. Ракета обнулила западные системы ПВО