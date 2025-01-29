Вадим Трухачев: Чехия настроилась на то, чтобы через пять лет превратить Белоруссию во вторую Украину - 29.01.2025 Украина.ру
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Вадим Трухачев: Чехия настроилась на то, чтобы через пять лет превратить Белоруссию во вторую Украину
Вадим Трухачев: Чехия настроилась на то, чтобы через пять лет превратить Белоруссию во вторую Украину - 29.01.2025 Украина.ру
Вадим Трухачев: Чехия настроилась на то, чтобы через пять лет превратить Белоруссию во вторую Украину
Сейчас трудно представить, как бы выглядела Белоруссия без Лукашенко. Но вариантов всего три. Для России в эти варианты плохие, просто в разной степени, считает политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета, специалист по странам Европы Вадим Трухачёв
2025-01-29T13:02
2025-01-29T14:15
интервью
белоруссия
украина
россия
александр лукашенко
дональд трамп
рютте
ес
нато
чехия
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Вадим, как вы оцениваете прошедшие выборы президента Белоруссии (результат, явка, реакция Запада)? Было ли в этой истории хоть что-то, что вас удивило?- Ничего более предсказуемого чем то, что происходило в Белоруссии и вокруг нее, трудно было придумать. Результат предсказуемый. Явка предсказуемая. Реакция западных стран аж до запятой предсказуемая. Тут даже обсуждать почти ничего.Если бы были открыты избирательные участки в Европе и оппозиционно настроенные избиратели туда дошли, Лукашенко получил бы поменьше. Если бы часть оппозиционеров рискнула вернуться в Белоруссию и проголосовать, его результат был бы еще чуть поменьше. Но исход выборов это бы не изменило. Просто Лукашенко победил бы не с заоблачным результатом в 87%, а получил бы привычные 70 или 75%.Одним словом, произошло то же самое, что мы и ожидали.- Вы у себя в телеграм-канале написали, что на этих выборах из европейских стран наиболее активно вела себя Чехия, а не Польша с Литвой. С чем это связано?- Чехия наряду с Польшей и Литвой давно уже является центром белорусской оппозиции. Тот же крупный белорусский писатель Василь Быков, который выступал против Лукашенко и союза с Россией, долгие годы жил в Праге. Чехия в большом количестве принимает у себя белорусских студентов.Чехия – один из главных участников программы Евросоюза "Восточное партнерство" (с нее все начиналось), в рамках которых Чехия активно работала и по Украине, и по Белоруссии.Чехия богаче Польши. У Чехии более разнообразная внешняя политика (как географически, так инструментально). Эта страна лучше встроена в систему Евросоюза, чем Польша (Брюссель ей больше доверяет). Чехия тут работает и сама по себе, и в качестве инструмента ЕС по приближению к нему славянских государств: как на постсоветском пространстве, так и на Балканах (Прага весьма активна в Черногории и Северной Македонии).Так что нет ничего удивительного в активности Чехии по Белоруссии нет.- Насколько для Запада важна белорусская карта? Почему сейчас ее не разыграли?- Она важна, чтобы окончательно достроить санитарный кордон на западных границах России.Вы правильно отметили, что они сейчас ее не разыграли. Они решили играть в долгую и действовать так, как в свое время действовали на Украине. Логика в этом есть, поскольку белорусы и украинцы более близки друг другу, чем русские и белорусы.Объектом для обработки Запада станет белорусская молодежь, которая учится в странах Восточной Европы (в основном на гуманитарных факультетах). Из них постепенно будут делать прозападных лидеров общественного мнения. Также Евросоюз и отдельные европейские страны будут работать с руководителями белорусских предприятий и банков, а также с чиновниками второго эшелона.Например, из чиновников второго эшелона в свое время вышел Виктор Ющенко и даже стал президентом Украины. В случае с Белоруссией возможно тоже самое.Ставка сделана на то, чтобы к концу очередного президентского срока Лукашенко его со всех сторон окружали прозападные кадры и чтобы ему было некуда деваться.Если кто-то думает, что майдан – это единственная технология смены власти, он заблуждается. Таких технологий у Запада очень много.- Остается ли сегодняшняя Белоруссия надежной точкой опоры для России? Как бы выглядела республика без Лукашенко?- Ответ такой же очевидный, как и в случае с Украиной. Мы один народ. Если от русского народа оторвут какую-то часть тела, он станет инвалидом.Сейчас трудно представить, как бы выглядела Белоруссия без Лукашенко. Но вариантов всего три. Для России в эти варианты плохие, просто в разной степени.Первое. Превращение Белоруссии во вторую Украину со всеми вытекающими последствиями. Это худший для России сценарий.Второе. Превращение Белоруссии в смягченную Украину. В государство, которое полностью контролируется из Брюсселя и отчасти из Варшавы, Праги и Вильнюса как проводников политики Евросоюзу. У республики в этом случае сохранилась бы некоторая связь с Россией. Но только для того, чтобы подрывать Россию изнутри.Третье. Превращение Белоруссии в буферную внеблоковую страну, которая бы вышла из Союзного Государства, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, но напрямую не входило бы в Евросоюз и в НАТО. Там бы не было дерусификации под корень. Она бы осталась вторым русским государством, но не союзным России.Повторюсь, все эти три сценария подразумевают отрыв Белоруссии от России в той или иной степени. Ни в одном из них для нас нет ничего хорошего.- А в чем сходство и отличие Белоруссии от Украины с исторической точки зрения, не считая последних лет?- И Украина, и Белоруссия – молодые государства, не имеющие естественной этнической опоры. В отличие от Чехии, Польши и Литвы, у которых есть опыт государственности. Это вполне сложившиеся нации со своим языком, культурой и самосознанием. То есть сходств между Украиной и Белоруссией очень много.Да, в Белоруссии нет такого явного разрыва между регионами, который был на Украине до 2014 года между Донецком и Львовом. Но Гродно и Витебск – это разные миры. Гродно прозападный. Там польское влияние серьезно ощущается. Витебск – пророссийский. Минск – это смягченный вариант Киева, где преобладают оппозиционные и либеральные настроения.В целом большая часть белорусов считают себя одним народом с русскими. Но и на Украине до 2014 года большая часть населения так считала. Причем та часть общества, которая настроена прозападно – более пассионарна.То же самое касается религии. Хотя в Белоруссии преобладает православие, там 20% жителей исповедуют католицизм.И все-таки, Гродно не тянет на Львов. В Белоруссии нет явно выраженного русофобского региона. Уровень национализма там значительно меньше. В годы Великой Отечественной войны своего ОУН* в таких же масштабах в Белоруссии не было. Поэтому в Белоруссии, в худшем для России случае, будет разыгрываться смягченный вариант Украины.Хотя, как я уже сказал, этот смягченный вариант подразумевает различие по форме, но сходство по содержанию.- А как разные регионы Белоруссии относятся к СВО?- Социологические опросы на эту тему не проводятся. Мы об этом можем судить только по косвенным признакам, которые опираются на результаты референдумов и выборов разных лет.В целом порядка 45% населения Белоруссии поддерживают СВО. Около 30% поддерживают Украину. Остальные колеблются.Что касается регионов, то больше всего противников СВО в Минске и в Гродненской области. В Минской области они преобладают относительно. В Брестской области картина как в среднем по стране (45 на 30). В Витебской, Гомельской и Могилевской областях (на востоке) поддерживающих СВО больше половины.То есть все очень неоднородно.- А как изменятся правила игры для стран Европы с приходом в глобальную политику Дональда Трампа?- Ваш вопрос подразумевает, что Америка полностью контролирует европейские страны и пальцем показывает, что надо делать в каждом конкретном случае. На самом деле – это улица с двусторонним движением. Один Трамп не в состоянии переломить систему Евросоюза, НАТО, Британии, Канады и Норвегии, когда против него часть оставшегося западного сообщества (Япония и Австралия) и часть собственного государства.Более того, в Европе определили трех человек, которые будут работать с Трампом.Первый. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони.Второй. Президент Чехии Петр Павел.Третий. Генсек НАТО и бывший премьер Голландии Марк Рютте.Они уже ездили к Трампу. Они вхожи в глубинное государство Америки. Они будут Трампа переубеждать. Частично им это сделать удастся.Да, у США больше рычагов влияния на европейские страны. Но каждая европейская страна имеет в США свое национальное лобби. И все эти национальные лобби будут в целом работать в поддержку Евросоюза.Кстати, в вопросе увеличения военных расходов стран Европы у Трампа и Рютте полное единение. Европейские руководители к этому готовы, хотя это и чревато общественным недовольством.- А как быть с тем, что некоторые страны НАТО даже 2% ВВП не могли тратить на оборону, а тут уже речь идет о 5%?- Не "не могли", а не хотели.Когда мы говорим о зависимости Европы от США в военно-политических вопросах, мы забываем одну вещь. Система, когда Америка оплачивает 70% расходов НАТО, европейцев устраивает. Они сами перепоручили Вашингтону заботу о военных вопросах, чтобы тратить деньги на социалку. А сейчас, когда видны определенные издержки перекладывания этой ответственности, европейцы не против увеличивать свой военный бюджет.Таким образом, милитаризация Европы снизит зависимость европейских стран от США в оборонной сфере. И как к этом нужно относиться России – сказать не берусь.Также о внешней политике - в интервью Грега Вайнера: Трампу не до Украины, потому что грядет информационная война КНР и США* Террористическая организация, запрещённая в России.
https://ukraina.ru/20230306/1044140010.html
https://ukraina.ru/20250129/1060628821.html
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интервью, белоруссия, украина, россия, александр лукашенко, дональд трамп, рютте, ес, нато, чехия, минск, сша, европа
Интервью, Белоруссия, Украина, Россия, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Рютте, ЕС, НАТО, Чехия, Минск, США, Европа

Вадим Трухачев: Чехия настроилась на то, чтобы через пять лет превратить Белоруссию во вторую Украину

13:02 29.01.2025 (обновлено: 14:15 29.01.2025)
 
© SputnikВадим Трухачев интервью
Вадим Трухачев интервью
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Александр
Порунов
корреспондент издания Украина.ру
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Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
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Сейчас трудно представить, как бы выглядела Белоруссия без Лукашенко. Но вариантов всего три. Для России в эти варианты плохие, просто в разной степени, считает политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета, специалист по странам Европы Вадим Трухачёв
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Вадим, как вы оцениваете прошедшие выборы президента Белоруссии (результат, явка, реакция Запада)? Было ли в этой истории хоть что-то, что вас удивило?
- Ничего более предсказуемого чем то, что происходило в Белоруссии и вокруг нее, трудно было придумать. Результат предсказуемый. Явка предсказуемая. Реакция западных стран аж до запятой предсказуемая. Тут даже обсуждать почти ничего.
Вадим Трухачев интервью
6 марта 2023, 18:29
Вадим Трухачев: кто онПолитолог, доцент Государственного Гуманитарного Университета
Если бы были открыты избирательные участки в Европе и оппозиционно настроенные избиратели туда дошли, Лукашенко получил бы поменьше. Если бы часть оппозиционеров рискнула вернуться в Белоруссию и проголосовать, его результат был бы еще чуть поменьше. Но исход выборов это бы не изменило. Просто Лукашенко победил бы не с заоблачным результатом в 87%, а получил бы привычные 70 или 75%.
Одним словом, произошло то же самое, что мы и ожидали.
- Вы у себя в телеграм-канале написали, что на этих выборах из европейских стран наиболее активно вела себя Чехия, а не Польша с Литвой. С чем это связано?
- Чехия наряду с Польшей и Литвой давно уже является центром белорусской оппозиции. Тот же крупный белорусский писатель Василь Быков, который выступал против Лукашенко и союза с Россией, долгие годы жил в Праге. Чехия в большом количестве принимает у себя белорусских студентов.
Чехия – один из главных участников программы Евросоюза "Восточное партнерство" (с нее все начиналось), в рамках которых Чехия активно работала и по Украине, и по Белоруссии.
Чехия богаче Польши. У Чехии более разнообразная внешняя политика (как географически, так инструментально). Эта страна лучше встроена в систему Евросоюза, чем Польша (Брюссель ей больше доверяет). Чехия тут работает и сама по себе, и в качестве инструмента ЕС по приближению к нему славянских государств: как на постсоветском пространстве, так и на Балканах (Прага весьма активна в Черногории и Северной Македонии).
Так что нет ничего удивительного в активности Чехии по Белоруссии нет.
- Насколько для Запада важна белорусская карта? Почему сейчас ее не разыграли?
- Она важна, чтобы окончательно достроить санитарный кордон на западных границах России.
Вы правильно отметили, что они сейчас ее не разыграли. Они решили играть в долгую и действовать так, как в свое время действовали на Украине. Логика в этом есть, поскольку белорусы и украинцы более близки друг другу, чем русские и белорусы.
Объектом для обработки Запада станет белорусская молодежь, которая учится в странах Восточной Европы (в основном на гуманитарных факультетах). Из них постепенно будут делать прозападных лидеров общественного мнения. Также Евросоюз и отдельные европейские страны будут работать с руководителями белорусских предприятий и банков, а также с чиновниками второго эшелона.
Например, из чиновников второго эшелона в свое время вышел Виктор Ющенко и даже стал президентом Украины. В случае с Белоруссией возможно тоже самое.
Ставка сделана на то, чтобы к концу очередного президентского срока Лукашенко его со всех сторон окружали прозападные кадры и чтобы ему было некуда деваться.
Если кто-то думает, что майдан – это единственная технология смены власти, он заблуждается. Таких технологий у Запада очень много.
- Остается ли сегодняшняя Белоруссия надежной точкой опоры для России? Как бы выглядела республика без Лукашенко?
- Ответ такой же очевидный, как и в случае с Украиной. Мы один народ. Если от русского народа оторвут какую-то часть тела, он станет инвалидом.
Сейчас трудно представить, как бы выглядела Белоруссия без Лукашенко. Но вариантов всего три. Для России в эти варианты плохие, просто в разной степени.
Первое. Превращение Белоруссии во вторую Украину со всеми вытекающими последствиями. Это худший для России сценарий.
Второе. Превращение Белоруссии в смягченную Украину. В государство, которое полностью контролируется из Брюсселя и отчасти из Варшавы, Праги и Вильнюса как проводников политики Евросоюзу. У республики в этом случае сохранилась бы некоторая связь с Россией. Но только для того, чтобы подрывать Россию изнутри.
Третье. Превращение Белоруссии в буферную внеблоковую страну, которая бы вышла из Союзного Государства, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, но напрямую не входило бы в Евросоюз и в НАТО. Там бы не было дерусификации под корень. Она бы осталась вторым русским государством, но не союзным России.
Повторюсь, все эти три сценария подразумевают отрыв Белоруссии от России в той или иной степени. Ни в одном из них для нас нет ничего хорошего.
- А в чем сходство и отличие Белоруссии от Украины с исторической точки зрения, не считая последних лет?
- И Украина, и Белоруссия – молодые государства, не имеющие естественной этнической опоры. В отличие от Чехии, Польши и Литвы, у которых есть опыт государственности. Это вполне сложившиеся нации со своим языком, культурой и самосознанием. То есть сходств между Украиной и Белоруссией очень много.
Да, в Белоруссии нет такого явного разрыва между регионами, который был на Украине до 2014 года между Донецком и Львовом. Но Гродно и Витебск – это разные миры. Гродно прозападный. Там польское влияние серьезно ощущается. Витебск – пророссийский. Минск – это смягченный вариант Киева, где преобладают оппозиционные и либеральные настроения.
В целом большая часть белорусов считают себя одним народом с русскими. Но и на Украине до 2014 года большая часть населения так считала. Причем та часть общества, которая настроена прозападно – более пассионарна.
То же самое касается религии. Хотя в Белоруссии преобладает православие, там 20% жителей исповедуют католицизм.
И все-таки, Гродно не тянет на Львов. В Белоруссии нет явно выраженного русофобского региона. Уровень национализма там значительно меньше. В годы Великой Отечественной войны своего ОУН* в таких же масштабах в Белоруссии не было. Поэтому в Белоруссии, в худшем для России случае, будет разыгрываться смягченный вариант Украины.
Хотя, как я уже сказал, этот смягченный вариант подразумевает различие по форме, но сходство по содержанию.
- А как разные регионы Белоруссии относятся к СВО?
- Социологические опросы на эту тему не проводятся. Мы об этом можем судить только по косвенным признакам, которые опираются на результаты референдумов и выборов разных лет.
В целом порядка 45% населения Белоруссии поддерживают СВО. Около 30% поддерживают Украину. Остальные колеблются.
Что касается регионов, то больше всего противников СВО в Минске и в Гродненской области. В Минской области они преобладают относительно. В Брестской области картина как в среднем по стране (45 на 30). В Витебской, Гомельской и Могилевской областях (на востоке) поддерживающих СВО больше половины.
То есть все очень неоднородно.
- А как изменятся правила игры для стран Европы с приходом в глобальную политику Дональда Трампа?
- Ваш вопрос подразумевает, что Америка полностью контролирует европейские страны и пальцем показывает, что надо делать в каждом конкретном случае. На самом деле – это улица с двусторонним движением. Один Трамп не в состоянии переломить систему Евросоюза, НАТО, Британии, Канады и Норвегии, когда против него часть оставшегося западного сообщества (Япония и Австралия) и часть собственного государства.
Более того, в Европе определили трех человек, которые будут работать с Трампом.
Первый. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Второй. Президент Чехии Петр Павел.
Третий. Генсек НАТО и бывший премьер Голландии Марк Рютте.
Они уже ездили к Трампу. Они вхожи в глубинное государство Америки. Они будут Трампа переубеждать. Частично им это сделать удастся.
Да, у США больше рычагов влияния на европейские страны. Но каждая европейская страна имеет в США свое национальное лобби. И все эти национальные лобби будут в целом работать в поддержку Евросоюза.
Кстати, в вопросе увеличения военных расходов стран Европы у Трампа и Рютте полное единение. Европейские руководители к этому готовы, хотя это и чревато общественным недовольством.
- А как быть с тем, что некоторые страны НАТО даже 2% ВВП не могли тратить на оборону, а тут уже речь идет о 5%?
- Не "не могли", а не хотели.
Когда мы говорим о зависимости Европы от США в военно-политических вопросах, мы забываем одну вещь. Система, когда Америка оплачивает 70% расходов НАТО, европейцев устраивает. Они сами перепоручили Вашингтону заботу о военных вопросах, чтобы тратить деньги на социалку. А сейчас, когда видны определенные издержки перекладывания этой ответственности, европейцы не против увеличивать свой военный бюджет.
Алексей Кочетков интервью
07:00
Алексей Кочетков: Россия возьмет пример с Трампа по теме миграции и воплотит в реальность планы на ОдессуЗапад и дальше будет пытаться портить нам жизнь. Ввести санкции против всех дружественных нам стран. Остановить все наши танкеры. Устроить конфликт на Балтике. Но Россия и не такое давление переживала. И сейчас она его переживет, считает координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков
Таким образом, милитаризация Европы снизит зависимость европейских стран от США в оборонной сфере. И как к этом нужно относиться России – сказать не берусь.
Также о внешней политике - в интервью Грега Вайнера: Трампу не до Украины, потому что грядет информационная война КНР и США
* Террористическая организация, запрещённая в России.
 
ИнтервьюБелоруссияУкраинаРоссияАлександр ЛукашенкоДональд ТрампРюттеЕСНАТОЧехияМинскСШАЕвропа
 
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