https://ukraina.ru/20250128/1060627633.html

"Мы остаёмся во тьме": украинские грантоеды сядут на диету имени Трампа

"Мы остаёмся во тьме": украинские грантоеды сядут на диету имени Трампа - 28.01.2025 Украина.ру

"Мы остаёмся во тьме": украинские грантоеды сядут на диету имени Трампа

Приостановка финансирования организации USAID* всех программ на Украине на 90 дней нанесет сокрушительный удар по самому "потужному" фронту – информационному.

2025-01-28T15:42

2025-01-28T15:42

2025-01-28T15:42

эксклюзив

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

россия

финансирование

информационная война

пропаганда

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Вся украинская пропаганда финансировалась именно благодаря американским грантам уже много лет. Прозападные СМИ за десять лет перепрошили мозги украинцам, переписали историю, с их подачи общественное мнение было разогрето до того, что стало возможным уничтожить каноническую православную церковь, перелицевать весь облик Украины. И вот теперь главные грантоедские НКО оказались на грани закрытия. Местное издание "Главком" приводит данные, согласно которым остановка американской помощи серьезно повлияет на работу такой организации как "Реанимационный пакет реформ", чью подрывную деятельность во времена Майдана сложно переоценить. В РПР только треть деятельности покрывали неамериканские средства. "Главком" считает, что региональные медиа особенно уязвимы – например, сайт "Гречка" из Кировограда может прекратить работу, потому что 70% расходов покрывала донорская поддержка. Под угрозой оказались проекты "Интерньюз-Украина", "Детектор медиа" и многие другие. Напомним, что США в 2023 году предоставили Украине более 17 млрд долларов помощи, из которых значительная часть ушла на поддержку гражданского общества и медиа. "Остановка помощи уменьшает силу Америки глобально. Угрозы от соперников Америки - Китая, России, Ирана и Северной Кореи - только возрастут, когда мы уступим место нашим противникам", - говорится в заявлении Chemonics International, которое распределяло грантовые средства. А вот как встретили новость на Украине – в обзоре первых реакций местных лидеров мнений и политиков.Общественный деятель Александр СкубченкоUSAID приостановила финансирование всех программ и проектов на Украине на 90 дней после решения Трампа начать аудит выделяемых США денег. Для понимания, на Украине действует сейчас аж 112 проектов на общую сумму 7 млрд долларов, которые финансирует USAID. В своём большинстве это проекты по бандеризации Украины и масштабированию ненависти к России. USAID — это кормовая база для иноагентов на Украине. Трудно себе представить, но даже Зеленский со своей женой — простые (но очень дорогие) иноагенты. "Личный проект" Зеленского — "цифровое государство" и "Дия" (аналог Госуслуг) — это проект USAID, создан и финансируется фондом. Все гуманитарные "программы" Зеленской в школах — это тоже проекты USAID. И таких, как USAID, фондов на Украине — масса. И, соответственно, финансируемых проектов — кратно больше 112-ти. Фонд Сороса "Возрождение"*, фонды Британии, Канады, Германии, Нидерландов и масса других — все они финансируют десятки тысяч иноагентов, которые делают Украину русофобской анти-Россией. А теперь многие из этих тысяч русофобов могут остаться ни с чем, если финансирование через 90 дней не возобновится, или если не будет замещено другими фондами врагов России.Украинский журналист Наташа ВлащенкоСмешно читать плач Ярославны по поводу отлучения от нечестно заработанного. Мол, что вы позавидовали нашим грантам. Деньги во что бы то ни стало в украинской экономике остаются. Ну, во-первых, не факт. А во-вторых, деньги от продажи наркотиков и коррупции тоже, по-видимому, частично тратятся на Украине. Но они от этого не становятся честными. И, наконец, благодаря этим деньгам воспитана целая sinecura, которая вообразила, что может навязывать всей стране свое лицемерие, бездарность и взгляды комсомольцев. Не свободный рынок, но гранты помогали им это делать Тем не менее, я не против грантов для науки и просвещения. Но чужим деньгам нечего делать в политике и медиа по той простой причине, что чужие деньги всегда обслуживают чужие интересыНародный депутат Николай КняжицкийЛюди, радующиеся прекращению финансирования через Американское агентство международного развития USAID – обычные завистники или пророссийские "деятели". Что плохого в помощи украинским учителям и врачам? Что плохого в том, что украинцы дополнительно получали работу и поддержку за средства США? Талантливые люди не уезжали за границу. Это плохо? Помощь ветеранам и их инициативам – это плохо? ... Даже если средства на гуманитарные проекты использовались кем-то не очень эффективно, они оставались потом на Украине, в нашей экономике, где каждая копейка - капелька крови в украинской системе выживания, которая противостоит российским миллиардам, брошенным на наше обеднение и уничтожение.Народный депутат Марьян ЗаблоцкийОбеими руками поддерживаю приостановку всех проектов USAID и их аудит. На Украине сейчас есть 112 действующих таких проектов на $7 млрд, расписанные по годам. Вроде бы все красиво? Нет. Беда номер один: почти все они сводятся к бесконечным круглым столам и конференциям, а потому бездарны и бессмысленны. Беда вторая, основная: большая часть этих средств остаются в самих США как чистая прибыль частных компаний-исполнителей этих грантов. Чтобы наконец добиться каких-либо изменений, я начинаю публиковать отчеты этих проектов. Вот первый яркий пример: $297 млн. на коммуникации на три года. Кто из мира культуры в курсе, что нам выделили на съемки фильмов сумму, за которую было бы реально снять "Аватар 3"? Россияне ровно столько же из государственного бюджета выписывают на свой кинематограф, а вы понимаете, что на пропаганду они не скупятся. Что же за шедевры снимают на эти средства? Вот выбрал определенные позиции за полгода 2024 года:- Поддержка в создании YouTube ток-шоу под названием "Эбаут."- Поддержка музыкальной группы TVORCHI в создании песни и выступлениях на концертах в выбранных городах Украины (Создана и распространена 1 музыкальная композиция "Разом").- Общественная организация "Изменения", также известная как Don't Take Fake (DTF), является выдающимся влиятельным деятелем и поклонником электронной музыкальной сцены с предыдущим опытом организации выдающихся культурных событий, включая первый лагерь для электронных музыкантов Mirage Camp. DTF проведет резиденцию электронной музыки, объединяющей творческих людей для налаживания связей, сотрудничества и создания новых продуктов.- Поддержка НКО "CUKR" в проведении серии культурных событий в течение летнего сезона в "Дворике на Кузнечной". Создание мурала в "Дворике на Кузнечной".- Поддержка компании Film UA в производстве документального фильма под названием "Тесто". Исследования, вступительные встречи с командой создателей телесериала, поездка в Вену.- Поддержка украинской продюсерки Татьяны Поставной и медиаперсоны Владимира Дантеса в создании реалити-шоу о восстановлении культурных пространств в прифронтовых населенных пунктах и ​​недавно освобожденных районах.- Выпущена первая серия проекта "КолледжCheck".- Выпущен второй сезон проекта "Украинские дворцы. Золотые сутки".И таких проектов – десятки. Возможно, оно кому-то нужно. Но зачем это американским налогоплательщикам, я не совсем понимаю. И почему нам не просить средства на что-то явно более необходимое? У меня также нет претензий к художникам как исполнителям. Но ни в одном мире даже на все мыслимые и немыслимые такие проекты невозможно с чистой совестью потратить $297 млн! Украинский журналист Денис ГороховскийОткрыл с утра ленту и обнаружил, что донаты на армии уже не в моде. Оказывается, что сейчас главное - это донатить на грантоедские СМИ, иначе кирдык. Но хорошо, что это честные СМИ, которые в отчетах показывали миллионные аудитории, поэтому уверен, что их читатель их спасет. Ну правда, не могли же они врать донорам и рисовать левые цифры?Украинский военный журналист Пётр ШуклиновОтносительно USAID. И всего гражданского общества. Бесполезно доказывать, что 16 млрд не шли на "пропаганду ЛГБТ"*. За эти средства строили школы, энергетику, боролись с коррупцией, с которой мы сами не хотели, потому что нам так проще. А еще поддерживали ветеранское движение и переселенцев, реабилитацию, адаптацию и реинтеграцию. И еще миллион примеров, начиная с реформы общин, местного самоуправления. Через USAID шло возмещение зарплат украинским учителям, работникам здравоохранения, госаппарату. Всё, чтобы поддержать основу управления государства. Миллиарды гуманитарной поддержки уязвимым слоям населения. Но теперь "будет лучше", наступит рай, ведь единственное, что мешало нам хорошо жить – это украинцы. И американские деньги. Теперь будет лучше! Теперь у нас будут только российские деньги – в обществе, в информационном пространстве. Теперь мы победим. А на самом деле – всем обществом сделаем большой шаг назад. Не задумываясь. Не оценивая эффекта. Не осознавая до конца, что действительно произошло. Будем ли платить учителям? Да, меньше потратим на оружие. Будем ли восстанавливать школы и энергетику? Да, меньше потратим на оружие. И так далее. Так ведь? Это сценарий победы? А еще эти плохие грантоеды, которые поддерживали людей, или создавали пространства для ветеранов, где никто никогда не скажет "мы тебя туда не посылали". Можно и без них. Зачем они? Как-нибудь проживем! Сколько денег вы донатите на поддерживающую ветеранов организацию? Нисколько? А на психологические линии поддержки? Нисколько? А сколько из вас донатят ЦБК или сотням подобных организаций, чтобы они не сдались и не забили на все это, чтобы жить свою лучшую жизнь? Поднять флаг? Организовать общественные организации и бороться? Рисковать жизнью, имуществом? Нет? Не готовы?Мир злой. Но хуже злобы – безразличие. Мы так хотим победы, что готовы триумфом называть даже падение гражданского и государственного секторов. Ура, ура. Под крики идиотов мы остаемся во тьме. И радуемся. Теперь будем жить.* деятельность организации запрещена в РФЧитайте также: Свобода слова нон грата. Как десять лет назад в Украине стартовала официальная цензура

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эксклюзив, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, россия, финансирование, информационная война, пропаганда