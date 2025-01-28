"Мы остаёмся во тьме": украинские грантоеды сядут на диету имени Трампа - 28.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250128/1060627633.html
"Мы остаёмся во тьме": украинские грантоеды сядут на диету имени Трампа
"Мы остаёмся во тьме": украинские грантоеды сядут на диету имени Трампа - 28.01.2025 Украина.ру
"Мы остаёмся во тьме": украинские грантоеды сядут на диету имени Трампа
Приостановка финансирования организации USAID* всех программ на Украине на 90 дней нанесет сокрушительный удар по самому "потужному" фронту – информационному.
2025-01-28T15:42
2025-01-28T15:42
эксклюзив
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
россия
финансирование
информационная война
пропаганда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102722/63/1027226354_0:386:4928:3158_1920x0_80_0_0_5866174c11eaf9c9f993115fd2adacca.jpg
Вся украинская пропаганда финансировалась именно благодаря американским грантам уже много лет. Прозападные СМИ за десять лет перепрошили мозги украинцам, переписали историю, с их подачи общественное мнение было разогрето до того, что стало возможным уничтожить каноническую православную церковь, перелицевать весь облик Украины. И вот теперь главные грантоедские НКО оказались на грани закрытия. Местное издание "Главком" приводит данные, согласно которым остановка американской помощи серьезно повлияет на работу такой организации как "Реанимационный пакет реформ", чью подрывную деятельность во времена Майдана сложно переоценить. В РПР только треть деятельности покрывали неамериканские средства. "Главком" считает, что региональные медиа особенно уязвимы – например, сайт "Гречка" из Кировограда может прекратить работу, потому что 70% расходов покрывала донорская поддержка. Под угрозой оказались проекты "Интерньюз-Украина", "Детектор медиа" и многие другие. Напомним, что США в 2023 году предоставили Украине более 17 млрд долларов помощи, из которых значительная часть ушла на поддержку гражданского общества и медиа. "Остановка помощи уменьшает силу Америки глобально. Угрозы от соперников Америки - Китая, России, Ирана и Северной Кореи - только возрастут, когда мы уступим место нашим противникам", - говорится в заявлении Chemonics International, которое распределяло грантовые средства. А вот как встретили новость на Украине – в обзоре первых реакций местных лидеров мнений и политиков.Общественный деятель Александр СкубченкоUSAID приостановила финансирование всех программ и проектов на Украине на 90 дней после решения Трампа начать аудит выделяемых США денег. Для понимания, на Украине действует сейчас аж 112 проектов на общую сумму 7 млрд долларов, которые финансирует USAID. В своём большинстве это проекты по бандеризации Украины и масштабированию ненависти к России. USAID — это кормовая база для иноагентов на Украине. Трудно себе представить, но даже Зеленский со своей женой — простые (но очень дорогие) иноагенты. "Личный проект" Зеленского — "цифровое государство" и "Дия" (аналог Госуслуг) — это проект USAID, создан и финансируется фондом. Все гуманитарные "программы" Зеленской в школах — это тоже проекты USAID. И таких, как USAID, фондов на Украине — масса. И, соответственно, финансируемых проектов — кратно больше 112-ти. Фонд Сороса "Возрождение"*, фонды Британии, Канады, Германии, Нидерландов и масса других — все они финансируют десятки тысяч иноагентов, которые делают Украину русофобской анти-Россией. А теперь многие из этих тысяч русофобов могут остаться ни с чем, если финансирование через 90 дней не возобновится, или если не будет замещено другими фондами врагов России.Украинский журналист Наташа ВлащенкоСмешно читать плач Ярославны по поводу отлучения от нечестно заработанного. Мол, что вы позавидовали нашим грантам. Деньги во что бы то ни стало в украинской экономике остаются. Ну, во-первых, не факт. А во-вторых, деньги от продажи наркотиков и коррупции тоже, по-видимому, частично тратятся на Украине. Но они от этого не становятся честными. И, наконец, благодаря этим деньгам воспитана целая sinecura, которая вообразила, что может навязывать всей стране свое лицемерие, бездарность и взгляды комсомольцев. Не свободный рынок, но гранты помогали им это делать Тем не менее, я не против грантов для науки и просвещения. Но чужим деньгам нечего делать в политике и медиа по той простой причине, что чужие деньги всегда обслуживают чужие интересыНародный депутат Николай КняжицкийЛюди, радующиеся прекращению финансирования через Американское агентство международного развития USAID – обычные завистники или пророссийские "деятели". Что плохого в помощи украинским учителям и врачам? Что плохого в том, что украинцы дополнительно получали работу и поддержку за средства США? Талантливые люди не уезжали за границу. Это плохо? Помощь ветеранам и их инициативам – это плохо? ... Даже если средства на гуманитарные проекты использовались кем-то не очень эффективно, они оставались потом на Украине, в нашей экономике, где каждая копейка - капелька крови в украинской системе выживания, которая противостоит российским миллиардам, брошенным на наше обеднение и уничтожение.Народный депутат Марьян ЗаблоцкийОбеими руками поддерживаю приостановку всех проектов USAID и их аудит. На Украине сейчас есть 112 действующих таких проектов на $7 млрд, расписанные по годам. Вроде бы все красиво? Нет. Беда номер один: почти все они сводятся к бесконечным круглым столам и конференциям, а потому бездарны и бессмысленны. Беда вторая, основная: большая часть этих средств остаются в самих США как чистая прибыль частных компаний-исполнителей этих грантов. Чтобы наконец добиться каких-либо изменений, я начинаю публиковать отчеты этих проектов. Вот первый яркий пример: $297 млн. на коммуникации на три года. Кто из мира культуры в курсе, что нам выделили на съемки фильмов сумму, за которую было бы реально снять "Аватар 3"? Россияне ровно столько же из государственного бюджета выписывают на свой кинематограф, а вы понимаете, что на пропаганду они не скупятся. Что же за шедевры снимают на эти средства? Вот выбрал определенные позиции за полгода 2024 года:- Поддержка в создании YouTube ток-шоу под названием "Эбаут."- Поддержка музыкальной группы TVORCHI в создании песни и выступлениях на концертах в выбранных городах Украины (Создана и распространена 1 музыкальная композиция "Разом").- Общественная организация "Изменения", также известная как Don't Take Fake (DTF), является выдающимся влиятельным деятелем и поклонником электронной музыкальной сцены с предыдущим опытом организации выдающихся культурных событий, включая первый лагерь для электронных музыкантов Mirage Camp. DTF проведет резиденцию электронной музыки, объединяющей творческих людей для налаживания связей, сотрудничества и создания новых продуктов.- Поддержка НКО "CUKR" в проведении серии культурных событий в течение летнего сезона в "Дворике на Кузнечной". Создание мурала в "Дворике на Кузнечной".- Поддержка компании Film UA в производстве документального фильма под названием "Тесто". Исследования, вступительные встречи с командой создателей телесериала, поездка в Вену.- Поддержка украинской продюсерки Татьяны Поставной и медиаперсоны Владимира Дантеса в создании реалити-шоу о восстановлении культурных пространств в прифронтовых населенных пунктах и ​​недавно освобожденных районах.- Выпущена первая серия проекта "КолледжCheck".- Выпущен второй сезон проекта "Украинские дворцы. Золотые сутки".И таких проектов – десятки. Возможно, оно кому-то нужно. Но зачем это американским налогоплательщикам, я не совсем понимаю. И почему нам не просить средства на что-то явно более необходимое? У меня также нет претензий к художникам как исполнителям. Но ни в одном мире даже на все мыслимые и немыслимые такие проекты невозможно с чистой совестью потратить $297 млн! Украинский журналист Денис ГороховскийОткрыл с утра ленту и обнаружил, что донаты на армии уже не в моде. Оказывается, что сейчас главное - это донатить на грантоедские СМИ, иначе кирдык. Но хорошо, что это честные СМИ, которые в отчетах показывали миллионные аудитории, поэтому уверен, что их читатель их спасет. Ну правда, не могли же они врать донорам и рисовать левые цифры?Украинский военный журналист Пётр ШуклиновОтносительно USAID. И всего гражданского общества. Бесполезно доказывать, что 16 млрд не шли на "пропаганду ЛГБТ"*. За эти средства строили школы, энергетику, боролись с коррупцией, с которой мы сами не хотели, потому что нам так проще. А еще поддерживали ветеранское движение и переселенцев, реабилитацию, адаптацию и реинтеграцию. И еще миллион примеров, начиная с реформы общин, местного самоуправления. Через USAID шло возмещение зарплат украинским учителям, работникам здравоохранения, госаппарату. Всё, чтобы поддержать основу управления государства. Миллиарды гуманитарной поддержки уязвимым слоям населения. Но теперь "будет лучше", наступит рай, ведь единственное, что мешало нам хорошо жить – это украинцы. И американские деньги. Теперь будет лучше! Теперь у нас будут только российские деньги – в обществе, в информационном пространстве. Теперь мы победим. А на самом деле – всем обществом сделаем большой шаг назад. Не задумываясь. Не оценивая эффекта. Не осознавая до конца, что действительно произошло. Будем ли платить учителям? Да, меньше потратим на оружие. Будем ли восстанавливать школы и энергетику? Да, меньше потратим на оружие. И так далее. Так ведь? Это сценарий победы? А еще эти плохие грантоеды, которые поддерживали людей, или создавали пространства для ветеранов, где никто никогда не скажет "мы тебя туда не посылали". Можно и без них. Зачем они? Как-нибудь проживем! Сколько денег вы донатите на поддерживающую ветеранов организацию? Нисколько? А на психологические линии поддержки? Нисколько? А сколько из вас донатят ЦБК или сотням подобных организаций, чтобы они не сдались и не забили на все это, чтобы жить свою лучшую жизнь? Поднять флаг? Организовать общественные организации и бороться? Рисковать жизнью, имуществом? Нет? Не готовы?Мир злой. Но хуже злобы – безразличие. Мы так хотим победы, что готовы триумфом называть даже падение гражданского и государственного секторов. Ура, ура. Под крики идиотов мы остаемся во тьме. И радуемся. Теперь будем жить.* деятельность организации запрещена в РФЧитайте также: Свобода слова нон грата. Как десять лет назад в Украине стартовала официальная цензура
https://ukraina.ru/20241008/1057961129.html
https://ukraina.ru/20240502/1054834919.html
украина
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102722/63/1027226354_0:0:4352:3264_1920x0_80_0_0_86e026256707351976abfa3d7176f302.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, россия, финансирование, информационная война, пропаганда
Эксклюзив, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Россия, финансирование, информационная война, пропаганда

"Мы остаёмся во тьме": украинские грантоеды сядут на диету имени Трампа

15:42 28.01.2025
 
© Public domainUSAID
USAID
© Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Приостановка финансирования организации USAID* всех программ на Украине на 90 дней нанесет сокрушительный удар по самому "потужному" фронту – информационному.
Вся украинская пропаганда финансировалась именно благодаря американским грантам уже много лет. Прозападные СМИ за десять лет перепрошили мозги украинцам, переписали историю, с их подачи общественное мнение было разогрето до того, что стало возможным уничтожить каноническую православную церковь, перелицевать весь облик Украины.
И вот теперь главные грантоедские НКО оказались на грани закрытия. Местное издание "Главком" приводит данные, согласно которым остановка американской помощи серьезно повлияет на работу такой организации как "Реанимационный пакет реформ", чью подрывную деятельность во времена Майдана сложно переоценить. В РПР только треть деятельности покрывали неамериканские средства.
"Главком" считает, что региональные медиа особенно уязвимы – например, сайт "Гречка" из Кировограда может прекратить работу, потому что 70% расходов покрывала донорская поддержка. Под угрозой оказались проекты "Интерньюз-Украина", "Детектор медиа" и многие другие.
Напомним, что США в 2023 году предоставили Украине более 17 млрд долларов помощи, из которых значительная часть ушла на поддержку гражданского общества и медиа.
"Остановка помощи уменьшает силу Америки глобально. Угрозы от соперников Америки - Китая, России, Ирана и Северной Кореи - только возрастут, когда мы уступим место нашим противникам", - говорится в заявлении Chemonics International, которое распределяло грантовые средства. А вот как встретили новость на Украине – в обзоре первых реакций местных лидеров мнений и политиков.
Фото: © телеграм-канал Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), баннер в Сумах
8 октября 2024, 16:08
Каминг-аут по-сумски. Традиционная гибель за нетрадиционные эрзац-ценностиСейчас уже не важно, что это было: то ли власти города Сумы решили не скрывать свою сексуальную ориентацию и сделали коллективный каминг-аут прямо на улицах, предлагая согражданам присоединяться и отдать за девиантное ноу-хау свои жизни.
Общественный деятель Александр Скубченко
USAID приостановила финансирование всех программ и проектов на Украине на 90 дней после решения Трампа начать аудит выделяемых США денег.
Для понимания, на Украине действует сейчас аж 112 проектов на общую сумму 7 млрд долларов, которые финансирует USAID. В своём большинстве это проекты по бандеризации Украины и масштабированию ненависти к России.
USAID — это кормовая база для иноагентов на Украине. Трудно себе представить, но даже Зеленский со своей женой — простые (но очень дорогие) иноагенты. "Личный проект" Зеленского — "цифровое государство" и "Дия" (аналог Госуслуг) — это проект USAID, создан и финансируется фондом. Все гуманитарные "программы" Зеленской в школах — это тоже проекты USAID.
И таких, как USAID, фондов на Украине — масса. И, соответственно, финансируемых проектов — кратно больше 112-ти. Фонд Сороса "Возрождение"*, фонды Британии, Канады, Германии, Нидерландов и масса других — все они финансируют десятки тысяч иноагентов, которые делают Украину русофобской анти-Россией. А теперь многие из этих тысяч русофобов могут остаться ни с чем, если финансирование через 90 дней не возобновится, или если не будет замещено другими фондами врагов России.
Украинский журналист Наташа Влащенко
Смешно читать плач Ярославны по поводу отлучения от нечестно заработанного. Мол, что вы позавидовали нашим грантам. Деньги во что бы то ни стало в украинской экономике остаются.
Ну, во-первых, не факт. А во-вторых, деньги от продажи наркотиков и коррупции тоже, по-видимому, частично тратятся на Украине. Но они от этого не становятся честными.
И, наконец, благодаря этим деньгам воспитана целая sinecura, которая вообразила, что может навязывать всей стране свое лицемерие, бездарность и взгляды комсомольцев. Не свободный рынок, но гранты помогали им это делать
Тем не менее, я не против грантов для науки и просвещения. Но чужим деньгам нечего делать в политике и медиа по той простой причине, что чужие деньги всегда обслуживают чужие интересы
Народный депутат Николай Княжицкий
Люди, радующиеся прекращению финансирования через Американское агентство международного развития USAID – обычные завистники или пророссийские "деятели".
Что плохого в помощи украинским учителям и врачам? Что плохого в том, что украинцы дополнительно получали работу и поддержку за средства США? Талантливые люди не уезжали за границу. Это плохо? Помощь ветеранам и их инициативам – это плохо?
... Даже если средства на гуманитарные проекты использовались кем-то не очень эффективно, они оставались потом на Украине, в нашей экономике, где каждая копейка - капелька крови в украинской системе выживания, которая противостоит российским миллиардам, брошенным на наше обеднение и уничтожение.
Народный депутат Марьян Заблоцкий
Обеими руками поддерживаю приостановку всех проектов USAID и их аудит. На Украине сейчас есть 112 действующих таких проектов на $7 млрд, расписанные по годам. Вроде бы все красиво? Нет.
Беда номер один: почти все они сводятся к бесконечным круглым столам и конференциям, а потому бездарны и бессмысленны. Беда вторая, основная: большая часть этих средств остаются в самих США как чистая прибыль частных компаний-исполнителей этих грантов.
Чтобы наконец добиться каких-либо изменений, я начинаю публиковать отчеты этих проектов. Вот первый яркий пример: $297 млн. на коммуникации на три года. Кто из мира культуры в курсе, что нам выделили на съемки фильмов сумму, за которую было бы реально снять "Аватар 3"? Россияне ровно столько же из государственного бюджета выписывают на свой кинематограф, а вы понимаете, что на пропаганду они не скупятся. Что же за шедевры снимают на эти средства? Вот выбрал определенные позиции за полгода 2024 года:
- Поддержка в создании YouTube ток-шоу под названием "Эбаут."
- Поддержка музыкальной группы TVORCHI в создании песни и выступлениях на концертах в выбранных городах Украины (Создана и распространена 1 музыкальная композиция "Разом").
- Общественная организация "Изменения", также известная как Don't Take Fake (DTF), является выдающимся влиятельным деятелем и поклонником электронной музыкальной сцены с предыдущим опытом организации выдающихся культурных событий, включая первый лагерь для электронных музыкантов Mirage Camp. DTF проведет резиденцию электронной музыки, объединяющей творческих людей для налаживания связей, сотрудничества и создания новых продуктов.
- Поддержка НКО "CUKR" в проведении серии культурных событий в течение летнего сезона в "Дворике на Кузнечной". Создание мурала в "Дворике на Кузнечной".
- Поддержка компании Film UA в производстве документального фильма под названием "Тесто". Исследования, вступительные встречи с командой создателей телесериала, поездка в Вену.
- Поддержка украинской продюсерки Татьяны Поставной и медиаперсоны Владимира Дантеса в создании реалити-шоу о восстановлении культурных пространств в прифронтовых населенных пунктах и ​​недавно освобожденных районах.
- Выпущена первая серия проекта "КолледжCheck".
- Выпущен второй сезон проекта "Украинские дворцы. Золотые сутки".
И таких проектов – десятки.
Возможно, оно кому-то нужно. Но зачем это американским налогоплательщикам, я не совсем понимаю. И почему нам не просить средства на что-то явно более необходимое?
У меня также нет претензий к художникам как исполнителям. Но ни в одном мире даже на все мыслимые и немыслимые такие проекты невозможно с чистой совестью потратить $297 млн!
17020420924333 - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
2 мая 2024, 06:35
Что может "армия рабов"? Украинские эксперты сомневаются, что страна идет в правильном направленииВ украинском экспертном сообществе ломают голову, поможет ли Зеленскому даже удачная мобилизация, захотят ли силой загнанные в армию украинцы сложить голову за отдыхающую в Монако элиту. И думают над тем, насколько Киев приблизился (если приблизился) к заветной цели — членству в НАТО
Украинский журналист Денис Гороховский
Открыл с утра ленту и обнаружил, что донаты на армии уже не в моде. Оказывается, что сейчас главное - это донатить на грантоедские СМИ, иначе кирдык. Но хорошо, что это честные СМИ, которые в отчетах показывали миллионные аудитории, поэтому уверен, что их читатель их спасет. Ну правда, не могли же они врать донорам и рисовать левые цифры?
Украинский военный журналист Пётр Шуклинов
Относительно USAID. И всего гражданского общества. Бесполезно доказывать, что 16 млрд не шли на "пропаганду ЛГБТ"*. За эти средства строили школы, энергетику, боролись с коррупцией, с которой мы сами не хотели, потому что нам так проще. А еще поддерживали ветеранское движение и переселенцев, реабилитацию, адаптацию и реинтеграцию. И еще миллион примеров, начиная с реформы общин, местного самоуправления.
Через USAID шло возмещение зарплат украинским учителям, работникам здравоохранения, госаппарату. Всё, чтобы поддержать основу управления государства. Миллиарды гуманитарной поддержки уязвимым слоям населения.
Но теперь "будет лучше", наступит рай, ведь единственное, что мешало нам хорошо жить – это украинцы. И американские деньги. Теперь будет лучше! Теперь у нас будут только российские деньги – в обществе, в информационном пространстве. Теперь мы победим.
А на самом деле – всем обществом сделаем большой шаг назад. Не задумываясь. Не оценивая эффекта. Не осознавая до конца, что действительно произошло. Будем ли платить учителям? Да, меньше потратим на оружие. Будем ли восстанавливать школы и энергетику? Да, меньше потратим на оружие. И так далее. Так ведь? Это сценарий победы?
А еще эти плохие грантоеды, которые поддерживали людей, или создавали пространства для ветеранов, где никто никогда не скажет "мы тебя туда не посылали". Можно и без них. Зачем они? Как-нибудь проживем! Сколько денег вы донатите на поддерживающую ветеранов организацию? Нисколько? А на психологические линии поддержки? Нисколько? А сколько из вас донатят ЦБК или сотням подобных организаций, чтобы они не сдались и не забили на все это, чтобы жить свою лучшую жизнь? Поднять флаг? Организовать общественные организации и бороться? Рисковать жизнью, имуществом? Нет? Не готовы?
Мир злой. Но хуже злобы – безразличие. Мы так хотим победы, что готовы триумфом называть даже падение гражданского и государственного секторов. Ура, ура. Под крики идиотов мы остаемся во тьме. И радуемся. Теперь будем жить.
* деятельность организации запрещена в РФ
Читайте также: Свобода слова нон грата. Как десять лет назад в Украине стартовала официальная цензура
 
ЭксклюзивУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийРоссияфинансированиеинформационная войнапропаганда
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:40Украинская семья зарабатывала на военнослужащих, делая "дезертирство под ключ"
16:18Полковник Геннадий Алехин: Россия уничтожила "чешскую бригаду" ВСУ и разносит врага с закрытых позиций
15:59Аннексия Бессарабии. Как Румыния прибрала к рукам российскую губернию
15:45Грег Вайнер: Трампу не до Украины, потому что грядет информационная война КНР и США
15:42"Мы остаёмся во тьме": украинские грантоеды сядут на диету имени Трампа
15:14Кабмин Украины рассчитывает на €300 млн от ЕИБ
15:10Инаугурация Трампа: вместо нации - цивилизация
14:43Четверых военнопленных ВСУ будут судить за терроризм в Курской области
14:38Как на Украине начали "резать генералов". Имитация ответственности началась с поиска козлов отпущения
14:31Массовые протесты в Сербии привели к отставке премьер-министра
14:11Кабмин уволил заместителя министра обороны Украины
14:08Почему Евросоюз и НАТО не разыграли белорусскую карту и как в Белоруссии относятся к СВО – Трухачёв
13:55"РФ заинтересована в поставках": Песков рассказал о выгоде российского газа для европейских покупателей
13:52Сколько Зеленский тратит на себя в день? Закончит ли Трамп войну за 90 дней? И другие скандальные цифры
13:35Словацкая оппозиция снова провалила импичмент Фицо
13:26Зеленский пошел атакой на мэров. Чем его так испугали украинские градоначальники
13:17Песков высказался о попытках администрации Байдена "убить" Путина
13:09Прогрев мирного пирога или Что общего и чем различаются Зеленский и троллейбус
13:06Песков: европейцы страдают из-за антироссийских санкций ЕС
13:03Киев против академика Павлова, теракты, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 28 января
Лента новостейМолния