"Legalize!" Украинское общество глубоко больно, и решать эту проблему придётся России - 06.04.2024 Украина.ру
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"Legalize!" Украинское общество глубоко больно, и решать эту проблему придётся России
"Legalize!" Украинское общество глубоко больно, и решать эту проблему придётся России - 06.04.2024 Украина.ру
"Legalize!" Украинское общество глубоко больно, и решать эту проблему придётся России
Анонс президентом Украины Владимиром Зеленским принятия "необходимых шагов" по отношению к захлестнувшей украинское общество эпидемии лудомании очень напоминает бородатый анекдот про еврея, раввина и козу, которую сперва посоветовали купить, а затем рекомендовали продать.
2024-04-06T11:11
2024-04-06T11:11
эксклюзив
украина
россия
сша
эпидемия
владимир зеленский
игромания
ярослав железняк
вооруженные силы украины
супрун
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Оригинальный анекдот смешно описывает процесс создания проблемы и её последующего успешного решения, что позволяет уставшему от жизни, семьи и быта еврею почувствовать себя лучше. Но в случае с лудоманией лучше не станет.Хотели как лучше, а вышло как всегдаМеханизм возникновения захлестнувшей ВСУ игромании — армия в данном случае является своеобразным зеркалом общества — хорошо описал Павел Котов в своём тексте "Роковое решение Зеленского", а конечных выгодополучателей — автор данного текста в своей статье "Игры для взрослых".Игорный бизнес легализовали летом 2020 года — президентом тогда был Зеленский, а у его "Слуги народа" было крепкое монобольшинство в парламенте. Мало того, соответствующий законопроект в Раду вносил член "Слуги народа" Олег Марусяк — глава подкомитета Рады по вопросам организации налогообложения игорного бизнеса — в декабре 2019 года. Перед этим законопроект одобрили в комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, возглавляемом Даниилом Гетманцевым, а на выводе комитета стоит подпись Ярослава Железняка. Гетманцев — доктор юридических наук и профессор, описание его титулов и регалий займёт абзац в этом тексте. Железняк — преподаватель Киевской школы экономики с многолетним опытом консультирования бизнеса по вопросам взаимодействия с государством.В общем, люди формально уважаемые и неглупые — тот же Железняк ведёт свой телеграм-канал "Железный нардеп". Вот только на выходе это их формально неглупой деятельности получилась не просто ерунда, а катастрофа.Похожая история вышла и с медицинской реформой, которая лишь на первый взгляд не связана с эпидемией лудомании. Дело в том, что игровая зависимость не лечится одной волшебной таблеткой или консультацией у психолога. Борьба с зависимостями — работа психиатров, курс лечения обходится в несколько десятков тысяч рублей, а на Украине государственной психиатрии практически не осталось. Психиатрические больницы вместе с тубдиспансерами на Украине стали массово закрывать после 1 апреля 2020 года в ходе реализации второго этапа реформы здравоохранения. Так принятый при Порошенко с подачи Ульяны Супрун законопроект полностью внедрили при президенте Зеленском. Опять же, не считая Супрун, разрабатывали закон о медреформе люди формально уважаемые и неглупые. Но вновь вышла не просто ерунда, а катастрофа.Ни в 2017 при медреформе, ни в 2019 при легализации игорного бизнеса, ни в 2020 году при появлении первого онлайн-казино и закрытии диспансеров эти "неглупые и уважаемые" люди никого не слушали и гнули свою линию. Они проявляли чудеса упорства, достойного лучшего применения по целому ряду причин.Во-первых, можно быть не просто профессором, но и академиком, оставаясь идиотом по жизни. Невежеству все возрасты и социальные статусы покорны, а малолетний дебил — это история не о возрасте, а о состоянии ума и психики.Во-вторых, легко принимать что-либо, если это не затрагивает себя любимого. Гетманцев и Железняк в онлайн-казино не зависают — они могут позволить себе более качественные и разнообразные источники получения дофамина, а у "Доктора смерть" гражданки Канады Супрун была и есть страховка в элитной американской медицинской клинике. А 200 с лишним статистов разных созывов парламента, голосовавших за законопроекты, жали на кнопки в перерывах между переписками со своими любовницами и просмотром видео на PornHub — в те годы была целая рубрика новостей с фотографиями смартфонов депутатов, которые делали журналисты, пока их не выгнали из здания Рады.В-третьих, в структурах, где числятся сотни человек, всегда есть возможность переложить ответственность на другого. За вопросы, связанные с содержанием законопроекта, отвечает его инициатор, за которым стоит коллектив авторов. За одобрение — профильный комитет и экспертный совет. За итоги голосования — главы фракций. Но формально эшелонированная система, призванная застраховать общество от принятия общественно разрушительных законопроектов, не работает. Законопроекты разрабатывают финансируемые из-за рубежа НКО, укомплектованные грантоедами-выпускниками лишь формально элитных ВУЗов. А на кнопки в Раде уже давно жмут в обмен на конверты с зелёными мёртвыми президентами.Делай как в СШАМало того, игорный бизнес легализовывали не просто так — тотальный легалайз всего и вся от одноруких бандитов и плотских утех до лёгких наркотиков был и остаётся крайне модным на Западе. Парадокс игорной катастрофы в том, что на Украине заимствовали не лучшие наработки Запада, считая его общественно-политическую модель лучшей и единственно верной в мире.За примерами далеко ходить не придётся, достаточно бегло изучить практики страны, где первопоселенцы-протестанты мечтали построить сияющий град на холме.В США легализована порнография и страна стала раем для желающих совместить приятное с полезным. В отдельных штатах (Невада, Нью-Джерси, Пенсильвания, Западная Вирджиния) легализованы казино, а в некоторых (Мичиган, Коннектикут, Теннесси) ещё и онлайн-казино. В 38 из 50 штатов разрешен каннабис для медицинского использования и в 24 для рекреационного использования.В Орегоне с 2020 года легализованы тяжёлые наркотики, а с эпидемией фентанила, захлестнувшей все штаты, в принципе уже перестали бороться. В Нью-Йорке в прошлом году шла активная дискуссия о легализации проституции (пока она легальна лишь на ограниченных территориях Невады), а в Манхэттене проституцию де-факто легализовали ещё в 2021 году — окружной прокурор просто перестал наказывать за неё.За последние пару лет в демократических штатах США ещё и легализовали кражи (шоплифтинг), подняв уровень привлечения к уголовной ответственности за кражи до 950 долларов (в случае Калифорнии) либо перестав бороться к ворами (в Нью-Йорке).Поэтому не стоит удивляться обилию желающих что-либо легализовать на Украине — там просто следуют за передовыми странами мира, перенимая их практики исходя из логики "дурного не придумают и лишь бы не как в России".Законопроект о легализации порнографии зарегистрировали в Раде ещё 18 августа 2023 года. Законопроект о легализации проституции по запросу главы Минюста Дениса Малюськи за 30 секунд написал бот ChatGPT ещё 19 февраля 2023 года. Медицинскую марихуану на Украине уже легализовали — соответствующий закон Зеленский подписал 15 февраля 2024 года.Проблемы РоссииПосле 24 февраля 2022 года Украина стала проблемой российской внутренней политики, а украинское и российское общества сейчас не только похожи на сиамских близнецов в противофазе, но и перетекают друг в друга — после 2014 года российское гражданство получили свыше 7,5 млн бывших граждан Незалежной..Но до 2022 года украинское общество было в куда лучшем состоянии, чем сейчас. К типичной для любых вооружённых конфликтов эпидемии постравматических расстройств киевская власть добавила лудоманию, а на очереди ещё и эпидемия наркомании, вызванная не столько легализацией каннабиса, сколько неспособностью государства в принципе чем-либо управлять. Что ещё оставит после себя киевская власть на территории постУкраины — не ясно. Единственное, что мешает принять законопроекты о легализации порнографии и проституции, так это отсутствие большинства в Раде, нежелание депутатов голосовать без финансового стимулирования, а также более насущные проблемы, стоящие перед Офисом Зеленского ─ например запрет Украинской православной церкви. Вот только что из этого страшнее, решительно непонятно.Наводить порядок на землях, в умах и душах людей придётся России. Поэтому впору уже сейчас начинать экстренно разрабатывать федеральный проект по охране психического здоровья и готовить кадры для работы пострадавшими от украинской безгосударственности людьми с резервированием соответствующего финансирования. Без этого в России могут появиться сотни тысяч не совсем психически здоровых граждан со всеми сопутствующими проблемами от домашнего насилия до превращения в террористов или просто послушных биодронов.
https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html
https://ukraina.ru/20240328/1054173036.html
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Иван Лизан
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эксклюзив, украина, россия, сша, эпидемия, владимир зеленский, игромания, ярослав железняк, вооруженные силы украины, супрун, слуга народа, рада, иван лизан
Эксклюзив, Украина, Россия, США, эпидемия, Владимир Зеленский, игромания, Ярослав Железняк, Вооруженные силы Украины, Супрун, Слуга народа, Рада, Иван Лизан

"Legalize!" Украинское общество глубоко больно, и решать эту проблему придётся России

11:11 06.04.2024
 
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Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
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Анонс президентом Украины Владимиром Зеленским принятия "необходимых шагов" по отношению к захлестнувшей украинское общество эпидемии лудомании очень напоминает бородатый анекдот про еврея, раввина и козу, которую сперва посоветовали купить, а затем рекомендовали продать.
Оригинальный анекдот смешно описывает процесс создания проблемы и её последующего успешного решения, что позволяет уставшему от жизни, семьи и быта еврею почувствовать себя лучше. Но в случае с лудоманией лучше не станет.
Хотели как лучше, а вышло как всегда
Механизм возникновения захлестнувшей ВСУ игромании — армия в данном случае является своеобразным зеркалом общества — хорошо описал Павел Котов в своём тексте "Роковое решение Зеленского", а конечных выгодополучателей — автор данного текста в своей статье "Игры для взрослых".
Игорный бизнес легализовали летом 2020 года — президентом тогда был Зеленский, а у его "Слуги народа" было крепкое монобольшинство в парламенте. Мало того, соответствующий законопроект в Раду вносил член "Слуги народа" Олег Марусяк — глава подкомитета Рады по вопросам организации налогообложения игорного бизнеса — в декабре 2019 года.
Перед этим законопроект одобрили в комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, возглавляемом Даниилом Гетманцевым, а на выводе комитета стоит подпись Ярослава Железняка. Гетманцев — доктор юридических наук и профессор, описание его титулов и регалий займёт абзац в этом тексте. Железняк — преподаватель Киевской школы экономики с многолетним опытом консультирования бизнеса по вопросам взаимодействия с государством.
В общем, люди формально уважаемые и неглупые — тот же Железняк ведёт свой телеграм-канал "Железный нардеп". Вот только на выходе это их формально неглупой деятельности получилась не просто ерунда, а катастрофа.
Похожая история вышла и с медицинской реформой, которая лишь на первый взгляд не связана с эпидемией лудомании. Дело в том, что игровая зависимость не лечится одной волшебной таблеткой или консультацией у психолога. Борьба с зависимостями — работа психиатров, курс лечения обходится в несколько десятков тысяч рублей, а на Украине государственной психиатрии практически не осталось.
Психиатрические больницы вместе с тубдиспансерами на Украине стали массово закрывать после 1 апреля 2020 года в ходе реализации второго этапа реформы здравоохранения. Так принятый при Порошенко с подачи Ульяны Супрун законопроект полностью внедрили при президенте Зеленском. Опять же, не считая Супрун, разрабатывали закон о медреформе люди формально уважаемые и неглупые. Но вновь вышла не просто ерунда, а катастрофа.
Иван Лизан - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября 2021, 17:45
Иван Лизан: кто онПолитэкономист, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050
Ни в 2017 при медреформе, ни в 2019 при легализации игорного бизнеса, ни в 2020 году при появлении первого онлайн-казино и закрытии диспансеров эти "неглупые и уважаемые" люди никого не слушали и гнули свою линию. Они проявляли чудеса упорства, достойного лучшего применения по целому ряду причин.
Во-первых, можно быть не просто профессором, но и академиком, оставаясь идиотом по жизни. Невежеству все возрасты и социальные статусы покорны, а малолетний дебил — это история не о возрасте, а о состоянии ума и психики.
Во-вторых, легко принимать что-либо, если это не затрагивает себя любимого. Гетманцев и Железняк в онлайн-казино не зависают — они могут позволить себе более качественные и разнообразные источники получения дофамина, а у "Доктора смерть" гражданки Канады Супрун была и есть страховка в элитной американской медицинской клинике.
А 200 с лишним статистов разных созывов парламента, голосовавших за законопроекты, жали на кнопки в перерывах между переписками со своими любовницами и просмотром видео на PornHub — в те годы была целая рубрика новостей с фотографиями смартфонов депутатов, которые делали журналисты, пока их не выгнали из здания Рады.
В-третьих, в структурах, где числятся сотни человек, всегда есть возможность переложить ответственность на другого. За вопросы, связанные с содержанием законопроекта, отвечает его инициатор, за которым стоит коллектив авторов. За одобрение — профильный комитет и экспертный совет. За итоги голосования — главы фракций.
Но формально эшелонированная система, призванная застраховать общество от принятия общественно разрушительных законопроектов, не работает. Законопроекты разрабатывают финансируемые из-за рубежа НКО, укомплектованные грантоедами-выпускниками лишь формально элитных ВУЗов. А на кнопки в Раде уже давно жмут в обмен на конверты с зелёными мёртвыми президентами.
Делай как в США
Мало того, игорный бизнес легализовывали не просто так — тотальный легалайз всего и вся от одноруких бандитов и плотских утех до лёгких наркотиков был и остаётся крайне модным на Западе. Парадокс игорной катастрофы в том, что на Украине заимствовали не лучшие наработки Запада, считая его общественно-политическую модель лучшей и единственно верной в мире.
За примерами далеко ходить не придётся, достаточно бегло изучить практики страны, где первопоселенцы-протестанты мечтали построить сияющий град на холме.
В США легализована порнография и страна стала раем для желающих совместить приятное с полезным. В отдельных штатах (Невада, Нью-Джерси, Пенсильвания, Западная Вирджиния) легализованы казино, а в некоторых (Мичиган, Коннектикут, Теннесси) ещё и онлайн-казино. В 38 из 50 штатов разрешен каннабис для медицинского использования и в 24 для рекреационного использования.
В Орегоне с 2020 года легализованы тяжёлые наркотики, а с эпидемией фентанила, захлестнувшей все штаты, в принципе уже перестали бороться. В Нью-Йорке в прошлом году шла активная дискуссия о легализации проституции (пока она легальна лишь на ограниченных территориях Невады), а в Манхэттене проституцию де-факто легализовали ещё в 2021 году — окружной прокурор просто перестал наказывать за неё.
За последние пару лет в демократических штатах США ещё и легализовали кражи (шоплифтинг), подняв уровень привлечения к уголовной ответственности за кражи до 950 долларов (в случае Калифорнии) либо перестав бороться к ворами (в Нью-Йорке).
- РИА Новости, 1920, 28.03.2024
28 марта, 16:50
Роковое решение Зеленского четырехлетней давности спровоцировало новую эпидемию в ВСУВооруженные силы Украины (ВСУ) страдают от новой проблемы. К большим потерям и дефициту оружия прибавилась лудомания. Это стало следствием легализации в стране игорного бизнеса, которое произошло в 2020 году
Поэтому не стоит удивляться обилию желающих что-либо легализовать на Украине — там просто следуют за передовыми странами мира, перенимая их практики исходя из логики "дурного не придумают и лишь бы не как в России".
Законопроект о легализации порнографии зарегистрировали в Раде ещё 18 августа 2023 года. Законопроект о легализации проституции по запросу главы Минюста Дениса Малюськи за 30 секунд написал бот ChatGPT ещё 19 февраля 2023 года. Медицинскую марихуану на Украине уже легализовали — соответствующий закон Зеленский подписал 15 февраля 2024 года.
Проблемы России
После 24 февраля 2022 года Украина стала проблемой российской внутренней политики, а украинское и российское общества сейчас не только похожи на сиамских близнецов в противофазе, но и перетекают друг в друга — после 2014 года российское гражданство получили свыше 7,5 млн бывших граждан Незалежной..
Но до 2022 года украинское общество было в куда лучшем состоянии, чем сейчас. К типичной для любых вооружённых конфликтов эпидемии постравматических расстройств киевская власть добавила лудоманию, а на очереди ещё и эпидемия наркомании, вызванная не столько легализацией каннабиса, сколько неспособностью государства в принципе чем-либо управлять.
Что ещё оставит после себя киевская власть на территории постУкраины — не ясно. Единственное, что мешает принять законопроекты о легализации порнографии и проституции, так это отсутствие большинства в Раде, нежелание депутатов голосовать без финансового стимулирования, а также более насущные проблемы, стоящие перед Офисом Зеленского ─ например запрет Украинской православной церкви. Вот только что из этого страшнее, решительно непонятно.
Наводить порядок на землях, в умах и душах людей придётся России. Поэтому впору уже сейчас начинать экстренно разрабатывать федеральный проект по охране психического здоровья и готовить кадры для работы пострадавшими от украинской безгосударственности людьми с резервированием соответствующего финансирования.
Без этого в России могут появиться сотни тысяч не совсем психически здоровых граждан со всеми сопутствующими проблемами от домашнего насилия до превращения в террористов или просто послушных биодронов.
 
ЭксклюзивУкраинаРоссияСШАэпидемияВладимир ЗеленскийигроманияЯрослав ЖелезнякВооруженные силы УкраиныСупрунСлуга народаРадаИван Лизан
 
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