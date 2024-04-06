https://ukraina.ru/20240406/1054327617.html

"Legalize!" Украинское общество глубоко больно, и решать эту проблему придётся России

"Legalize!" Украинское общество глубоко больно, и решать эту проблему придётся России - 06.04.2024 Украина.ру

"Legalize!" Украинское общество глубоко больно, и решать эту проблему придётся России

Анонс президентом Украины Владимиром Зеленским принятия "необходимых шагов" по отношению к захлестнувшей украинское общество эпидемии лудомании очень напоминает бородатый анекдот про еврея, раввина и козу, которую сперва посоветовали купить, а затем рекомендовали продать.

2024-04-06T11:11

2024-04-06T11:11

2024-04-06T11:11

эксклюзив

украина

россия

сша

эпидемия

владимир зеленский

игромания

ярослав железняк

вооруженные силы украины

супрун

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Оригинальный анекдот смешно описывает процесс создания проблемы и её последующего успешного решения, что позволяет уставшему от жизни, семьи и быта еврею почувствовать себя лучше. Но в случае с лудоманией лучше не станет.Хотели как лучше, а вышло как всегдаМеханизм возникновения захлестнувшей ВСУ игромании — армия в данном случае является своеобразным зеркалом общества — хорошо описал Павел Котов в своём тексте "Роковое решение Зеленского", а конечных выгодополучателей — автор данного текста в своей статье "Игры для взрослых".Игорный бизнес легализовали летом 2020 года — президентом тогда был Зеленский, а у его "Слуги народа" было крепкое монобольшинство в парламенте. Мало того, соответствующий законопроект в Раду вносил член "Слуги народа" Олег Марусяк — глава подкомитета Рады по вопросам организации налогообложения игорного бизнеса — в декабре 2019 года. Перед этим законопроект одобрили в комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, возглавляемом Даниилом Гетманцевым, а на выводе комитета стоит подпись Ярослава Железняка. Гетманцев — доктор юридических наук и профессор, описание его титулов и регалий займёт абзац в этом тексте. Железняк — преподаватель Киевской школы экономики с многолетним опытом консультирования бизнеса по вопросам взаимодействия с государством.В общем, люди формально уважаемые и неглупые — тот же Железняк ведёт свой телеграм-канал "Железный нардеп". Вот только на выходе это их формально неглупой деятельности получилась не просто ерунда, а катастрофа.Похожая история вышла и с медицинской реформой, которая лишь на первый взгляд не связана с эпидемией лудомании. Дело в том, что игровая зависимость не лечится одной волшебной таблеткой или консультацией у психолога. Борьба с зависимостями — работа психиатров, курс лечения обходится в несколько десятков тысяч рублей, а на Украине государственной психиатрии практически не осталось. Психиатрические больницы вместе с тубдиспансерами на Украине стали массово закрывать после 1 апреля 2020 года в ходе реализации второго этапа реформы здравоохранения. Так принятый при Порошенко с подачи Ульяны Супрун законопроект полностью внедрили при президенте Зеленском. Опять же, не считая Супрун, разрабатывали закон о медреформе люди формально уважаемые и неглупые. Но вновь вышла не просто ерунда, а катастрофа.Ни в 2017 при медреформе, ни в 2019 при легализации игорного бизнеса, ни в 2020 году при появлении первого онлайн-казино и закрытии диспансеров эти "неглупые и уважаемые" люди никого не слушали и гнули свою линию. Они проявляли чудеса упорства, достойного лучшего применения по целому ряду причин.Во-первых, можно быть не просто профессором, но и академиком, оставаясь идиотом по жизни. Невежеству все возрасты и социальные статусы покорны, а малолетний дебил — это история не о возрасте, а о состоянии ума и психики.Во-вторых, легко принимать что-либо, если это не затрагивает себя любимого. Гетманцев и Железняк в онлайн-казино не зависают — они могут позволить себе более качественные и разнообразные источники получения дофамина, а у "Доктора смерть" гражданки Канады Супрун была и есть страховка в элитной американской медицинской клинике. А 200 с лишним статистов разных созывов парламента, голосовавших за законопроекты, жали на кнопки в перерывах между переписками со своими любовницами и просмотром видео на PornHub — в те годы была целая рубрика новостей с фотографиями смартфонов депутатов, которые делали журналисты, пока их не выгнали из здания Рады.В-третьих, в структурах, где числятся сотни человек, всегда есть возможность переложить ответственность на другого. За вопросы, связанные с содержанием законопроекта, отвечает его инициатор, за которым стоит коллектив авторов. За одобрение — профильный комитет и экспертный совет. За итоги голосования — главы фракций. Но формально эшелонированная система, призванная застраховать общество от принятия общественно разрушительных законопроектов, не работает. Законопроекты разрабатывают финансируемые из-за рубежа НКО, укомплектованные грантоедами-выпускниками лишь формально элитных ВУЗов. А на кнопки в Раде уже давно жмут в обмен на конверты с зелёными мёртвыми президентами.Делай как в СШАМало того, игорный бизнес легализовывали не просто так — тотальный легалайз всего и вся от одноруких бандитов и плотских утех до лёгких наркотиков был и остаётся крайне модным на Западе. Парадокс игорной катастрофы в том, что на Украине заимствовали не лучшие наработки Запада, считая его общественно-политическую модель лучшей и единственно верной в мире.За примерами далеко ходить не придётся, достаточно бегло изучить практики страны, где первопоселенцы-протестанты мечтали построить сияющий град на холме.В США легализована порнография и страна стала раем для желающих совместить приятное с полезным. В отдельных штатах (Невада, Нью-Джерси, Пенсильвания, Западная Вирджиния) легализованы казино, а в некоторых (Мичиган, Коннектикут, Теннесси) ещё и онлайн-казино. В 38 из 50 штатов разрешен каннабис для медицинского использования и в 24 для рекреационного использования.В Орегоне с 2020 года легализованы тяжёлые наркотики, а с эпидемией фентанила, захлестнувшей все штаты, в принципе уже перестали бороться. В Нью-Йорке в прошлом году шла активная дискуссия о легализации проституции (пока она легальна лишь на ограниченных территориях Невады), а в Манхэттене проституцию де-факто легализовали ещё в 2021 году — окружной прокурор просто перестал наказывать за неё.За последние пару лет в демократических штатах США ещё и легализовали кражи (шоплифтинг), подняв уровень привлечения к уголовной ответственности за кражи до 950 долларов (в случае Калифорнии) либо перестав бороться к ворами (в Нью-Йорке).Поэтому не стоит удивляться обилию желающих что-либо легализовать на Украине — там просто следуют за передовыми странами мира, перенимая их практики исходя из логики "дурного не придумают и лишь бы не как в России".Законопроект о легализации порнографии зарегистрировали в Раде ещё 18 августа 2023 года. Законопроект о легализации проституции по запросу главы Минюста Дениса Малюськи за 30 секунд написал бот ChatGPT ещё 19 февраля 2023 года. Медицинскую марихуану на Украине уже легализовали — соответствующий закон Зеленский подписал 15 февраля 2024 года.Проблемы РоссииПосле 24 февраля 2022 года Украина стала проблемой российской внутренней политики, а украинское и российское общества сейчас не только похожи на сиамских близнецов в противофазе, но и перетекают друг в друга — после 2014 года российское гражданство получили свыше 7,5 млн бывших граждан Незалежной..Но до 2022 года украинское общество было в куда лучшем состоянии, чем сейчас. К типичной для любых вооружённых конфликтов эпидемии постравматических расстройств киевская власть добавила лудоманию, а на очереди ещё и эпидемия наркомании, вызванная не столько легализацией каннабиса, сколько неспособностью государства в принципе чем-либо управлять. Что ещё оставит после себя киевская власть на территории постУкраины — не ясно. Единственное, что мешает принять законопроекты о легализации порнографии и проституции, так это отсутствие большинства в Раде, нежелание депутатов голосовать без финансового стимулирования, а также более насущные проблемы, стоящие перед Офисом Зеленского ─ например запрет Украинской православной церкви. Вот только что из этого страшнее, решительно непонятно.Наводить порядок на землях, в умах и душах людей придётся России. Поэтому впору уже сейчас начинать экстренно разрабатывать федеральный проект по охране психического здоровья и готовить кадры для работы пострадавшими от украинской безгосударственности людьми с резервированием соответствующего финансирования. Без этого в России могут появиться сотни тысяч не совсем психически здоровых граждан со всеми сопутствующими проблемами от домашнего насилия до превращения в террористов или просто послушных биодронов.

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

https://ukraina.ru/20240328/1054173036.html

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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