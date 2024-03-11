https://ukraina.ru/20240311/1053809806.html

Игры для взрослых. Кто и как на Украине, прикрываясь войной, разоряет иностранных инвесторов

Игры для взрослых. Кто и как на Украине, прикрываясь войной, разоряет иностранных инвесторов - 11.03.2024 Украина.ру

Игры для взрослых. Кто и как на Украине, прикрываясь войной, разоряет иностранных инвесторов

Служба безопасности Украины продолжает искать "крота" в Киевстаре, через которого, как она утверждает, Россия могла совершить кибератаку в декабре на инфраструктуру крупнейшего на Украине оператора сотовой связи.

2024-03-11T13:13

2024-03-11T13:13

2024-03-11T13:19

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украина

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роскомнадзор

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сбу

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Пожалуй, лучшей констатации превращения самого резонансного дела конца 2023 года в типичное для постмайданной Украины дело, которое никогда не будет расследовано, придумать сложно. Сотрудников Киевстара, как уверяет СБУ, вызывают на допросы, версия с "кротом" в компании "не доказана, но и не исключена". В общем, в том, что в процессе расследования следователи не выйдут сами на себя, можно не сомневаться.Тем временем, на Украине появилась ещё один претендент на "отжим" — рейдерский захват с отъёмом собственности — и ещё один потенциальный пострадавший. Речь идёт о компании Cosmolot — флагмане украинского рынка онлайн-казино, о котором в России практически не знают. А зря, компания крайне оригинальная и в крайней степени русофобская.Обман на азарте по-киевскиВ 2009 году в двух странах постсоветского пространства — Украине и России — запретили игорный бизнес. На Украине он был запрещён на всей территории страны, а в России были введены исключения на территории Алтайского, Краснодарского и Приморского краев, а также Калининградской области и Республики Крым. В данных субъектах федерации были созданы специализированные игорные зоны. Онлайн-казино остались на нелегальном положении: контролировать их деятельность сложно, а потакать каждому лудоману в его желании спустить все деньги с позиции государства не только аморально, но и глупо — подобная деятельность разрушает семьи и калечит судьбы.А на постмайданной Украине в 2020 году уже под руководством Владимира Зеленского игорный бизнес легализовали. Формально под предлогом развития "туристического кластера в регионе Чёрного моря". Реально же для облегчения вывода капиталов из страны так как легализация затронула ещё и сегмент онлайн-казино.Так в 2020 году возникла компания ООО "Спейсикс", названное, по всей видимости, в честь SpaceX Илона Маска. Но если последний запускает в космос ракеты, то его украинский аналог опустошает кошельки. ООО "Спейсикс" стало владельцем онлайн-казино Cosmolot.СЕО компании — так теперь модно на Украине называть генеральных директоров, подражая западной корпоративной культуре — Сергей Потапов. Потапов — киевский айтишник, который руководил компанией ZEO Alliance, чей штат в 2016 году превышал 1,5 тыс. человек. Компания создавала ПО для США со специализацией, по всей видимости, на играх для смартфонов, известных своей заточенностью на вовлечение игрока и принуждение его к совершению микротранзакций — внутриигровых платежей. Механика подавляющего большинства игр для смартфонов является манипулятивной, а львиная доля таких игр схожа с онлайн-казино, разве что в последних есть хоть какой-то шанс выиграть, тогда как в таких играх можно лишь тратить.В США Потапов погрузился в глубины игровой индустрии и освоил жанр социального казино — примитивных игр, сочетающих в себе слот машину/покер с привязкой к социальной сети или мобильной платформе. В таких играх за реальные деньги пользователь покупает внутриигровую валюту, которую тратит на дополнительные спины, столы с живыми людьми, отмену ожиданий и ещё что взбредет в голову разработчикам. Базу игроков таким проектам обеспечивают социальные сети, в частности проекты Марка Цукерберга, а играют в них сотни миллионов домохозяек по всему миру. Некоторые, например американка Сюзи Келли, умудряются обогатить разработчиков на 400 тыс. долларов. В 2020 году у одного из крупнейших операторов социальных казино — KamaGames — было 150 млн игроков.В общем, к моменту легализации игорного бизнеса на Украине Потапов был во все оружии, накопив связи в США с доступом к финансированию, а также колоссальный опыт по разработке IT-продуктов, заточенных на выкачивание денег из карманов азартных граждан. Так и возникло в 2020 году первое на Украине легальное онлайн-казино "Космолот", начавшее свою работу в 2021 году.Потапов не был первопроходцем в индустрии по выкачиванию денег из азартных граждан. Его опередил ещё один киевлянин — Александр Платхий. Плахтий вплоть до 2018 года (а может и поныне) владел офшорной компанией, на которую было зарегистрировано онлайн-казино Azino777. "Три топора" когда-то рекламировали бессмертный рэпер Гуф и его коллега по цеху Витя АК. Казино работало с прицелом на российский рынок и объём его годовых ставок в лучшие годы доходил до 15 млрд рублей.Государство с "тремя топорами" эпохи до СВО боролось как могло: Роскомнадзор к 2018 году заблокировал 52 тыс. сайтов связанных с данным онлайн-казино, ФНС блокировало платежи в адрес связанных с казино компаний. После 2021 года владельцам "Азино" в России зарабатывать стало ещё сложнее: тогда вступил в силу закон, предоставляющий Роскомнадзору полномочия по досудебной блокировке сайтов с денежными переводами в онлайн-казино, а после 24 февраля 2022 года жизнь "Азино" стала совсем невыносимой — Россию отключили от мировой финансовой системы. По всей видимости, жизнь гражданина Украины Плахтия тогда стала тяжелее и скучнее, зато у другого киевлянина — Сергея Потапова — дела пошли в гору, ведь ему удалось не просто легализоваться, но и оседлать патриотичную волну, превратив свою компанию из презренного онлайн-казино в уважаемого спонсора ВСУ.Когда некролог тоже пиарСВО для бизнеса Потапова стала подарком, снявшим с его пиарщиков какие-либо ограничения. Если до СВО Космолот рекламировали актёр Вертинский и певец Зибров, то с 24 февраля фраза "Всё пиар кроме некролога" для пиарщиков "Космолота" стала неактуальной. Рекламировать казино стали чуть ли не каннибализм.В мае 2022 года "Космолот" запускает проект "Сжигаем вату вместе" по сбору денег на ВСУ, в июле 2023 года стартует благотворительная платформа "Добавь рашистам жара". Май 2022 года — момент первого эмоционального подъёма на Украине: ВС РФ уже ушли из-под Киева, а наступление застопорилось. Руководство онлайн-казино ощутило, что украинское общество удобно уселось на эмоциональных качелях и готовится ощутить вкус победы (перемоги). Июль 2023 года должен был вывести перемогу на качественно новый уровень так как к тому моменту должны были появиться первые итоги украинского контрнаступления, которое должно было обернуться бегством русских при встрече с первым же танком "Леопард-2".А пока киевляне мечтали о Буданове, пьющем кофе в Ялте, их расчеловечивали рекламой "Космолота" на ТВ и в интернете. Его пиарщики выпустили целую серию роликов. В рекламных кампаниях "Куём победу", "Адская кухня" и "Побеждают сильные духом" украинцы в образе чертей резали к жарили Александра Лукашенко в образе усатой картофелины, варили в адском котле русских солдат, усаживали на бутылку "российских пропагандистов", водили в кандалах Дмитрия Киселёва, Владимира Соловьёва и Ольгу Скабееву, прокачивали тему с 300 тыс. убитых русских солдат, запекали "свинособак" и так далее. К марту 2024 года онлайн-казино тихо удалило эти ролики со своего канала на YouTube, но если рукописи не горят, то ролики никогда полностью не удаляются.Одним словом, резвились в "Космолоте" как могли. Реклама вышла во всех смыслах адской, а в её создании приняли участие десятки киевских медийщиков, включая Лесю Патоку, разработавшую дизайны образов для доброго десятка украинских звёзд шоу-бизнеса.А, чтобы бизнесу ничего не мешало расти, "Космолот" (как уверяют его владельцы) в 2022-2023 годах перечислил ВСУ 130 млн гривен, а заодно стал сотрудничать с компанией, производящей беспилотники "Каратель". В сентябре-декабре 2023 года "Космолот" передал ВСУ 50 таких БПЛА, о чём теперь рассказывают проплаченные им статьи на ведущих украинских интернет-СМИ.Тем не менее, дела у первого украинского-онлайн казино не задались. В августе 2023 года у него появился совладелец.Развели украинцев, разведут и инвестораВ бизнес Потапова вошёл Арнульф Дамерау — британец немецкого происхождения. Себя Дамерау позиционирует как инвестора и филантропа. Дамерау — председатель и основатель Евроатлантической группы и Евроатлантического института, которые проводят ужины на Мюнхенской конференции по безопасности и Всемирном экономическом форуме. Бизнес-связи Дамерау впечатляют: был помощником финдиректора Glencore, работал с почившим в бозе банком Lehman Brothers и ныне здравствующим Goldman Sachs, встречался с президентами США и другими политиками. Короче говоря, человек уважаемый и с очень большими связями. В августе 2023 года, когда Дамерау вложил в "Космолот" "значительную сумму", британский немец верил в то, что "Украина не будет завоёвана Россией".У Дамерау плохие воспоминания о временах Виктора Януковича — Арнульф жалуется на убытки в 25 млн евро из-за коррупции при президенте Януковиче. Инвестор хотел вложиться в строительство ветропарка в Крыму. На Россию Арнульф обижен — его ветропарки в Крыму "захватили зелёные человечки". Кроме того, его обида подкрепляется историческим мотивом: бизнесмен считает, что его семья в 1944 году испытала в Кенигсберге (ныне Калининград) "ту же судьбу, что и украинцы, страдающие с 2022 года", под которой Дамерау подразумевает Бучу.В постмайданную власть и Украину Дамерау верил и вложился в "Космолот". И вот в середине февраля 2024 года уважаемый человек заявил о рейдерской атаке на свой актив, а заодно стал рассказывать о своих проблемах Bloomberg и Reuters. Бизнес Дамерау попытался "отжать" кто-то из представителей высшего эшелона украинской власти, а в Вене Дамерау встречался с "представителем нападающих", который прямым текстом заявил, что проблемы Арнульфа будут решены если он передаст половину своего украинского бизнеса.Кто мог решиться атаковать подобного человека — не ясно, но "ходит" такой рейдер наверняка под кем-то очень важным и солидным, чтобы позволить себе такую наглость. Впрочем, судя по делу Киевстара, на подобные дерзкие шаги способны лишь новые экономические хозяева Украины — Андрей Ермак и его соратник Ростислав Шурма, которые как раз и пытались под медийным прикрытием хакерской атаки на инфраструктуру оператора, отнять бизнес у нидерландской Veon на основании того, что она связана с российским капиталом в лице "Альфа-групп".***История Дамерау служит хорошей иллюстрацией к фразе "Лох не мамонт, лох не вымрет". Сперва украинские бизнесмены разводили граждан России, затем принялись разводить украинцев, а после ещё и иностранцев, решивших вложиться в Украину. При этом именитость и солидность не помешали Дамерау облучиться украинской же пропагандой о скорой и неизбежной победе над Россией, чья предыдущая версия — СССР — обидела его родню в 1944 году. Как решится история с его бизнесом не суть важно — для него деньги не пахнут. Важно то, что киевская власть в погоне за расширением собственной кормовой базы продолжает активный передел собственности, затрагивающий интересы уже европейских бизнесменов.Бизнес у россиян и белорусов на Украине отняли ещё в 2022 году. Теперь пришло время отнимать активы у европейцев. Ступив на путь колл-центров, онлайн-казино и мародёрства остановиться уже не получится.

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, украина, россия, сша, виктор янукович, владимир зеленский, роскомнадзор, вооруженные силы украины, сбу