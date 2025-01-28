https://ukraina.ru/20250128/1060619468.html
Гражданин Украины в Швеции пытался протаранить ворота посольства России
Гражданин Украины в Швеции пытался протаранить ворота посольства России - 28.01.2025 Украина.ру
Гражданин Украины в Швеции пытался протаранить ворота посольства России
Шведская полиция задержала гражданина Украины, пытавшегося протаранить автомобилем ворота российского посольства. Об этом сообщили сотрудники российской дипмиссии в Стокгольме.
2025-01-28T12:45
2025-01-28T12:45
2025-01-28T12:48
новости
украина
швеция
россия
мид рф
посольство рф
дипломатические отношения
дипломаты
полиция
криминал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1c/1060619640_0:72:1280:792_1920x0_80_0_0_e8866b95856bed4b6810a8ac6f0df87b.jpg
"Постоянно проживающий в Швеции гражданин Украины пытался протаранить ворота посольства России в Стокгольме на легковом автомобиле. Прорваться на территорию дипмиссии ему не удалось. Оперативно вызванные дежурной службой посольства представители шведской полиции задержали виновника происшествия и разбираются с данным инцидентом. Какого-либо серьезного ущерба посольству не нанесено", - сказано в официальном сообщении.Российские дипломаты отметили, что ранее задержанный гражданин Украины совершал нападения на посольство и торгпредство России в Швеции - в 2015 и 2018 годах. Фигурант был признан психически ненормальным и направлялся шведскими властями на лечение. Однако в последнее время он вновь начал совершать провокации в отношении российских загранучреждений в Стокгольме."Посольство неоднократно обращало внимание руководства полиции и МИД Швеции на то, что он может представлять потенциальную опасность не только для нас, но и для окружающих. Тем не менее, полицией каких-либо серьезных мер в отношении этого человека предпринято не было, что и привело к сегодняшнему инциденту. Хорошо, что никто при этом не пострадал", - констатировали в российском посольстве.Также в новостях: Карлсон заявил, что администрация Байдена и лично Блинкен готовили покушение на Путина
украина
швеция
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1c/1060619640_112:0:1168:792_1920x0_80_0_0_e3dc16ad761d7be5370210fafe0dc623.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, швеция, россия, мид рф, посольство рф, дипломатические отношения, дипломаты, полиция, криминал, мигранты, миграционная служба
Новости, Украина, Швеция, Россия, МИД РФ, посольство РФ, дипломатические отношения, дипломаты, полиция, криминал, мигранты, миграционная служба
Гражданин Украины в Швеции пытался протаранить ворота посольства России
12:45 28.01.2025 (обновлено: 12:48 28.01.2025)
Шведская полиция задержала гражданина Украины, пытавшегося протаранить автомобилем ворота российского посольства. Об этом сообщили сотрудники российской дипмиссии в Стокгольме.