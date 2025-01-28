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Гражданин Украины в Швеции пытался протаранить ворота посольства России

Гражданин Украины в Швеции пытался протаранить ворота посольства России - 28.01.2025 Украина.ру

Гражданин Украины в Швеции пытался протаранить ворота посольства России

Шведская полиция задержала гражданина Украины, пытавшегося протаранить автомобилем ворота российского посольства. Об этом сообщили сотрудники российской дипмиссии в Стокгольме.

2025-01-28T12:45

2025-01-28T12:45

2025-01-28T12:48

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"Постоянно проживающий в Швеции гражданин Украины пытался протаранить ворота посольства России в Стокгольме на легковом автомобиле. Прорваться на территорию дипмиссии ему не удалось. Оперативно вызванные дежурной службой посольства представители шведской полиции задержали виновника происшествия и разбираются с данным инцидентом. Какого-либо серьезного ущерба посольству не нанесено", - сказано в официальном сообщении.Российские дипломаты отметили, что ранее задержанный гражданин Украины совершал нападения на посольство и торгпредство России в Швеции - в 2015 и 2018 годах. Фигурант был признан психически ненормальным и направлялся шведскими властями на лечение. Однако в последнее время он вновь начал совершать провокации в отношении российских загранучреждений в Стокгольме."Посольство неоднократно обращало внимание руководства полиции и МИД Швеции на то, что он может представлять потенциальную опасность не только для нас, но и для окружающих. Тем не менее, полицией каких-либо серьезных мер в отношении этого человека предпринято не было, что и привело к сегодняшнему инциденту. Хорошо, что никто при этом не пострадал", - констатировали в российском посольстве.Также в новостях: Карлсон заявил, что администрация Байдена и лично Блинкен готовили покушение на Путина

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