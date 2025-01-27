ГБР Украины арестовала замкомандира части, укравшего приборы ночного видения - 27.01.2025 Украина.ру
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ГБР Украины арестовала замкомандира части, укравшего приборы ночного видения
ГБР Украины арестовала замкомандира части, укравшего приборы ночного видения - 27.01.2025 Украина.ру
ГБР Украины арестовала замкомандира части, укравшего приборы ночного видения
В Днепропетровской области арестован заместитель командира воинской части, похитивший приборы ночного видения. Об этом сообщает Государственное бюро расследований Украины.
2025-01-27T12:24
2025-01-27T12:24
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Военнослужащему вменяется хищение ПНВ стоимостью почти 4 млн гривен ($95 тыс). Ему сообщено о подозрении в присвоении военнослужащим другого военного имущества, совершенного военным должностным лицом со злоупотреблением служебным положением, что причинило существенный ущерб в условиях военного положения.Фигурант взят под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет."В рамках досудебного расследования проверяется причастность к преступлению других военных, включая командование части. Также инициировано проведение служебного расследования и инвентаризации военного имущества по части", - сообщили в ГБР.Автор издания Украина.ру Олег Хавич рассмотрел проблему в публикации Западная Украина за минувшую неделю: "Дело генералов" и недостаточный "финансовый патриотизм" общин
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новости, украина, днепропетровская область, западная украина, гбр, всу, сво, криминал, уголовное дело, кража, минобороны украины
Новости, Украина, Днепропетровская область, Западная Украина, ГБР, ВСУ, СВО, криминал, уголовное дело, кража, Минобороны Украины

ГБР Украины арестовала замкомандира части, укравшего приборы ночного видения

12:24 27.01.2025
 
© ГБР
© ГБР
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В Днепропетровской области арестован заместитель командира воинской части, похитивший приборы ночного видения. Об этом сообщает Государственное бюро расследований Украины.
Военнослужащему вменяется хищение ПНВ стоимостью почти 4 млн гривен ($95 тыс). Ему сообщено о подозрении в присвоении военнослужащим другого военного имущества, совершенного военным должностным лицом со злоупотреблением служебным положением, что причинило существенный ущерб в условиях военного положения.
"В рамках оперативной комбинации удалось установить, что заместитель командира, который отвечал за логистику в части, решил присвоить дорогостоящее оборудование. В подготовленной им документации отмечалось, что 24 прибора ночного видения утрачены в боевых условиях. Стоимость оборудования составляет почти 4 млн гривен. На самом деле, своим подчиненным он приказал спрятать имущество в куче мусора на одном из складов", - рассказали в ГБР.
Фигурант взят под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
"В рамках досудебного расследования проверяется причастность к преступлению других военных, включая командование части. Также инициировано проведение служебного расследования и инвентаризации военного имущества по части", - сообщили в ГБР.
Автор издания Украина.ру Олег Хавич рассмотрел проблему в публикации Западная Украина за минувшую неделю: "Дело генералов" и недостаточный "финансовый патриотизм" общин
 
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