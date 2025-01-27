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ГБР Украины арестовала замкомандира части, укравшего приборы ночного видения

ГБР Украины арестовала замкомандира части, укравшего приборы ночного видения - 27.01.2025 Украина.ру

ГБР Украины арестовала замкомандира части, укравшего приборы ночного видения

В Днепропетровской области арестован заместитель командира воинской части, похитивший приборы ночного видения. Об этом сообщает Государственное бюро расследований Украины.

2025-01-27T12:24

2025-01-27T12:24

2025-01-27T12:24

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Военнослужащему вменяется хищение ПНВ стоимостью почти 4 млн гривен ($95 тыс). Ему сообщено о подозрении в присвоении военнослужащим другого военного имущества, совершенного военным должностным лицом со злоупотреблением служебным положением, что причинило существенный ущерб в условиях военного положения.Фигурант взят под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет."В рамках досудебного расследования проверяется причастность к преступлению других военных, включая командование части. Также инициировано проведение служебного расследования и инвентаризации военного имущества по части", - сообщили в ГБР.Автор издания Украина.ру Олег Хавич рассмотрел проблему в публикации Западная Украина за минувшую неделю: "Дело генералов" и недостаточный "финансовый патриотизм" общин

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новости, украина, днепропетровская область, западная украина, гбр, всу, сво, криминал, уголовное дело, кража, минобороны украины