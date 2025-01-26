"Мексика была в восторге": Трамп рассказал о реакции на переименование Мексиканского залива - 26.01.2025 Украина.ру
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"Мексика была в восторге": Трамп рассказал о реакции на переименование Мексиканского залива
"Мексика была в восторге": Трамп рассказал о реакции на переименование Мексиканского залива - 26.01.2025 Украина.ру
"Мексика была в восторге": Трамп рассказал о реакции на переименование Мексиканского залива
Мексиканцы назвали прекрасным решением указ Дональда трампа о переименовании Мексиканского залива. Об этом 25 января в Лас-Вегасе заявил сам Трамп.
2025-01-26T14:59
2025-01-26T14:59
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После инаугурации 20 января в числе первых указов Дональд Трамп подписал указ президента США о переименовании Мексиканского залива в залив Америки (Американский залив).Ранее официальные лица Мексики негативно высказались на тему инициативы Трампа о переименовании залива. В частности, президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила называть Северную Америку "Мексиканской Америкой".Тем временем Маск предложил переименовать Ла-Манш в "канал Джорджа Вашингтона"
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новости, мексиканский залив, мексика, америка, дональд трамп, туск дональд, илон маск, переименование, топонимы
Новости, Мексиканский залив, Мексика, Америка, Дональд Трамп, Туск Дональд, Илон Маск, переименование, топонимы

"Мексика была в восторге": Трамп рассказал о реакции на переименование Мексиканского залива

14:59 26.01.2025
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
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Мексиканцы назвали прекрасным решением указ Дональда трампа о переименовании Мексиканского залива. Об этом 25 января в Лас-Вегасе заявил сам Трамп.
После инаугурации 20 января в числе первых указов Дональд Трамп подписал указ президента США о переименовании Мексиканского залива в залив Америки (Американский залив).
"Мы переименовываем Мексиканский залив в залив Америки. И знаете что? Мексика была в восторге, они сказали: "Это прекрасно", — заявил Трамп.
Ранее официальные лица Мексики негативно высказались на тему инициативы Трампа о переименовании залива. В частности, президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила называть Северную Америку "Мексиканской Америкой".
Тем временем Маск предложил переименовать Ла-Манш в "канал Джорджа Вашингтона"
 
НовостиМексиканский заливМексикаАмерикаДональд ТрампТуск ДональдИлон Маскпереименованиетопонимы
 
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