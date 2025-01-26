"Мексика была в восторге": Трамп рассказал о реакции на переименование Мексиканского залива
Дональд Трамп
Мексиканцы назвали прекрасным решением указ Дональда трампа о переименовании Мексиканского залива. Об этом 25 января в Лас-Вегасе заявил сам Трамп.
После инаугурации 20 января в числе первых указов Дональд Трамп подписал указ президента США о переименовании Мексиканского залива в залив Америки (Американский залив).
"Мы переименовываем Мексиканский залив в залив Америки. И знаете что? Мексика была в восторге, они сказали: "Это прекрасно", — заявил Трамп.
Ранее официальные лица Мексики негативно высказались на тему инициативы Трампа о переименовании залива. В частности, президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила называть Северную Америку "Мексиканской Америкой".