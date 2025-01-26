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"Мексика была в восторге": Трамп рассказал о реакции на переименование Мексиканского залива

"Мексика была в восторге": Трамп рассказал о реакции на переименование Мексиканского залива - 26.01.2025 Украина.ру

"Мексика была в восторге": Трамп рассказал о реакции на переименование Мексиканского залива

Мексиканцы назвали прекрасным решением указ Дональда трампа о переименовании Мексиканского залива. Об этом 25 января в Лас-Вегасе заявил сам Трамп.

2025-01-26T14:59

2025-01-26T14:59

2025-01-26T14:59

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мексиканский залив

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америка

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переименование

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После инаугурации 20 января в числе первых указов Дональд Трамп подписал указ президента США о переименовании Мексиканского залива в залив Америки (Американский залив).Ранее официальные лица Мексики негативно высказались на тему инициативы Трампа о переименовании залива. В частности, президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила называть Северную Америку "Мексиканской Америкой".Тем временем Маск предложил переименовать Ла-Манш в "канал Джорджа Вашингтона"

мексиканский залив

мексика

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