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Маск предложил переименовать Ла-Манш в "канал Джорджа Вашингтона"

Маск предложил переименовать Ла-Манш в "канал Джорджа Вашингтона" - 26.01.2025 Украина.ру

Маск предложил переименовать Ла-Манш в "канал Джорджа Вашингтона"

Американский инноватор и миллиардер из команды нынешнего президента США Илон Маск продолжил кампанию своего шефа по переименованиям и предложил новое название пролива между Францией и Британией. Об этом он сообщил своим подписчиткам в соцсети.

2025-01-26T12:49

2025-01-26T12:49

2025-01-26T12:49

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Илон Маск уверен, что "канал Джорджа Вашингтона" — это лучшее название для пролива, который в континентальной Европе известен как Ла-Манш (la Manche), а в Британии – как Английский канал (English Channel)."Новое название для вод, разделяющих Англию и Францию", - написал Маск в своём аккаунте.Американец опубликовал также географическую карту пролива с придуманным им названием. Подписчики миллиардера разошлись во мнениях, гадая о причинах выбора Маском персоны Вашингтона и в целом внимания к географическим объектам Европы. МИД Британии и Франции воздерживаются от комментариев. Неделей ранее, 20 января состоялась инаугурация Дональда Трампа в должности президента США. среди первых подписанных им указов был документ о переименовании Мексиканского залива в "Залив Америки" ("Американский залив").Проблему акцентуации Дональда Трампа на топонимике рассмотрел автор издания Украина.ру Александр Савко в публикации Денали или Мак-Кинли? Трамп переименовал гору, которая была самой высокой в России

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новости, ла-манш, сша, британия, илон маск, дональд трамп, топонимы, франция