https://ukraina.ru/20250125/1060517938.html

“Сильные” договоренности по Украине между Трампом и Путиным готовятся не без помощи Китая — Вайнер

“Сильные” договоренности по Украине между Трампом и Путиным готовятся не без помощи Китая — Вайнер - 25.01.2025 Украина.ру

“Сильные” договоренности по Украине между Трампом и Путиным готовятся не без помощи Китая — Вайнер

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин неслучайно созвонились прямиком после инаугурации нового лидера США Дональда Трампа. Между Америкой и Китаем на тот момент уже состоялся разговор

2025-01-25T05:40

2025-01-25T05:40

2025-01-25T05:40

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер.Он предположил, что “сильные договоренности по Украине между Вашингтоном и Москвой готовятся”, и делается это не без помощи Китая.Подробности диалога России и Китая в материале автора издания Украина.ру Марины Поляковой Неравносторонний треугольник: почему Путин позвонил Си через пару часов после инаугурации ТрампаПолный текст интервью Грега Вайнера: Пока Зеленский борется за Европу, Трамп готовит России нефтяной крах

https://ukraina.ru/20250123/1060516981.html

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новости, китай, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, детали