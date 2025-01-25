“Сильные” договоренности по Украине между Трампом и Путиным готовятся не без помощи Китая — Вайнер - 25.01.2025 Украина.ру
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“Сильные” договоренности по Украине между Трампом и Путиным готовятся не без помощи Китая — Вайнер
“Сильные” договоренности по Украине между Трампом и Путиным готовятся не без помощи Китая — Вайнер - 25.01.2025 Украина.ру
“Сильные” договоренности по Украине между Трампом и Путиным готовятся не без помощи Китая — Вайнер
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин неслучайно созвонились прямиком после инаугурации нового лидера США Дональда Трампа. Между Америкой и Китаем на тот момент уже состоялся разговор
2025-01-25T05:40
2025-01-25T05:40
новости
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер.Он предположил, что “сильные договоренности по Украине между Вашингтоном и Москвой готовятся”, и делается это не без помощи Китая.Подробности диалога России и Китая в материале автора издания Украина.ру Марины Поляковой Неравносторонний треугольник: почему Путин позвонил Си через пару часов после инаугурации ТрампаПолный текст интервью Грега Вайнера: Пока Зеленский борется за Европу, Трамп готовит России нефтяной крах
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, китай, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, детали
Новости, Китай, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Си Цзиньпин, детали

“Сильные” договоренности по Украине между Трампом и Путиным готовятся не без помощи Китая — Вайнер

05:40 25.01.2025
 
© Кристина КормилицынаПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Cобытие: XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Cобытие: XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
© Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин неслучайно созвонились прямиком после инаугурации нового лидера США Дональда Трампа. Между Америкой и Китаем на тот момент уже состоялся разговор
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер.
“Думаю, Трамп позвонил Си и попросил его оказать свое влияние на президента России, помочь с окончанием войны на Украине. После этого Си позвонил Путину. Логика явно прослеживается”, — считает собеседник издания.
Он предположил, что “сильные договоренности по Украине между Вашингтоном и Москвой готовятся”, и делается это не без помощи Китая.
Подробности диалога России и Китая в материале автора издания Украина.ру Марины Поляковой Неравносторонний треугольник: почему Путин позвонил Си через пару часов после инаугурации Трампа
- РИА Новости, 1920, 23.01.2025
23 января, 20:35
"Китай поможет нам остановить конфликт между Россией и Украиной" - ТрампБелый дом запустил процесс прекращения военного конфликта на Украине и рассчитывает на помощь официального Пекина. Об этом 23 января заявил президент США Дональд Трамп в обращении к участникам ВЭФ в швейцарском Давосе.
Полный текст интервью Грега Вайнера: Пока Зеленский борется за Европу, Трамп готовит России нефтяной крах
 
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05:40“Сильные” договоренности по Украине между Трампом и Путиным готовятся не без помощи Китая — Вайнер
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