“Сильные” договоренности по Украине между Трампом и Путиным готовятся не без помощи Китая — Вайнер
© Кристина КормилицынаПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Cобытие: XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
© Кристина Кормилицына
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин неслучайно созвонились прямиком после инаугурации нового лидера США Дональда Трампа. Между Америкой и Китаем на тот момент уже состоялся разговор
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер.
“Думаю, Трамп позвонил Си и попросил его оказать свое влияние на президента России, помочь с окончанием войны на Украине. После этого Си позвонил Путину. Логика явно прослеживается”, — считает собеседник издания.
Он предположил, что “сильные договоренности по Украине между Вашингтоном и Москвой готовятся”, и делается это не без помощи Китая.
Подробности диалога России и Китая в материале автора издания Украина.ру Марины Поляковой Неравносторонний треугольник: почему Путин позвонил Си через пару часов после инаугурации Трампа
23 января, 20:35"Китай поможет нам остановить конфликт между Россией и Украиной" - ТрампБелый дом запустил процесс прекращения военного конфликта на Украине и рассчитывает на помощь официального Пекина. Об этом 23 января заявил президент США Дональд Трамп в обращении к участникам ВЭФ в швейцарском Давосе.
Полный текст интервью Грега Вайнера: Пока Зеленский борется за Европу, Трамп готовит России нефтяной крах