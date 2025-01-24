Мишень для гиперзвуковых ракет: эксперт о том, успеют ли США обновить авианосцы и догнать Россию - 24.01.2025 Украина.ру
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Мишень для гиперзвуковых ракет: эксперт о том, успеют ли США обновить авианосцы и догнать Россию
Мишень для гиперзвуковых ракет: эксперт о том, успеют ли США обновить авианосцы и догнать Россию - 24.01.2025 Украина.ру
Мишень для гиперзвуковых ракет: эксперт о том, успеют ли США обновить авианосцы и догнать Россию
Американцы умеют мобилизовываться. Трамп может выполнить программы перевооружения, запланированные на 2035 год, потому что обещал создать сильную Америку и мощную армию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров
2025-01-24T03:30
2025-01-24T03:30
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рональд рейган (авианосец)
uss gerald r. ford
подлодка
ядерное оружие
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Президент России Владимир Путин сумел опередить США по модернизации российской ядерной триады (ракеты, подводные лодки и авиация), а в Вашингтоне только планируют это сделать. Потому что на это нужно время и огромные деньги, сообщил эксперт.У Соединенных Штатов достаточно сильный флот, но нет новых атомных подводных лодок (только типа "Огайо"). Подлодка "Коламбия" до сих пор не введена в эксплуатацию, добавил историк.Пока все авианосцы США — это большая мишень для гиперзвуковых ракет. После начала СВО американцы их стали модернизировать, но в целом они отстают от России и сейчас бросились вдогонку. Успеют они нас догнать или нет — неизвестно, констатировал эксперт."Да, американцы умеют мобилизовываться. Трамп может выполнить программы перевооружения, запланированные на 2035 год, потому что он обещал создать сильную Америку и мощную армию, сократив всякие там программы инклюзивности в вооруженных силах и сосредоточив все ресурсы на главных вопросах", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Сидорова: Трамп в вопросе России и Украины открыл ящик Пандоры, который уже никто не закроет на сайте Украина.ру.О том, что стоит за последними заявлениями Трампа по России и украинскому кризису — в материале "Трамп ударил и промазал. Сергей Ермаков о том, что стоит за ультиматумом США по Украине" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, америка, дональд трамп, владимир путин, рональд рейган (авианосец), uss gerald r. ford, подлодка, ядерное оружие, армия, флот, детали, гиперзвук
Новости, США, Россия, Америка, Дональд Трамп, Владимир Путин, Рональд Рейган (авианосец), USS Gerald R. Ford, подлодка, Ядерное оружие, Армия, флот, детали, гиперзвук

Мишень для гиперзвуковых ракет: эксперт о том, успеют ли США обновить авианосцы и догнать Россию

03:30 24.01.2025
 
© U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge LeoniАмериканский авианосец CVN-78 Gerald R. Ford. Архивное фото
Американский авианосец CVN-78 Gerald R. Ford. Архивное фото
© U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni
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Американцы умеют мобилизовываться. Трамп может выполнить программы перевооружения, запланированные на 2035 год, потому что обещал создать сильную Америку и мощную армию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров
Президент России Владимир Путин сумел опередить США по модернизации российской ядерной триады (ракеты, подводные лодки и авиация), а в Вашингтоне только планируют это сделать. Потому что на это нужно время и огромные деньги, сообщил эксперт.
У Соединенных Штатов достаточно сильный флот, но нет новых атомных подводных лодок (только типа "Огайо"). Подлодка "Коламбия" до сих пор не введена в эксплуатацию, добавил историк.
"У них проблемы с авианосцами. Их "Джеральд Р. Форд" вошел в эксплуатацию только в 2017 году, а второй новый авианосец "Джон Ф. Кеннеди" должен был появиться еще в 2022 году, но его до сих пор нет", — указал Сидоров.
Пока все авианосцы США — это большая мишень для гиперзвуковых ракет. После начала СВО американцы их стали модернизировать, но в целом они отстают от России и сейчас бросились вдогонку. Успеют они нас догнать или нет — неизвестно, констатировал эксперт.
"Да, американцы умеют мобилизовываться. Трамп может выполнить программы перевооружения, запланированные на 2035 год, потому что он обещал создать сильную Америку и мощную армию, сократив всякие там программы инклюзивности в вооруженных силах и сосредоточив все ресурсы на главных вопросах", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Сидорова: Трамп в вопросе России и Украины открыл ящик Пандоры, который уже никто не закроет на сайте Украина.ру.
О том, что стоит за последними заявлениями Трампа по России и украинскому кризису — в материале "Трамп ударил и промазал. Сергей Ермаков о том, что стоит за ультиматумом США по Украине" на сайте Украина.ру.
Украина в международном контексте
Вчера, 05:30
Трамп вернулся, что дальше? Украина в международном контекстеВ Вашингтоне 20 января совершилось то, что мировые СМИ ожидали уже три месяца – президент США Дональд Трамп официально вступил в должность. Теперь все внимание направлено на его первые действия на посту президента. Выполнит ли Трамп свои предвыборные обещания, в том числе по поводу прекращения вооруженного конфликта на Украине?
 
НовостиСШАРоссияАмерикаДональд ТрампВладимир ПутинРональд Рейган (авианосец)USS Gerald R. FordподлодкаЯдерное оружиеАрмияфлотдеталигиперзвук
 
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