https://ukraina.ru/20250124/1060515410.html

Мишень для гиперзвуковых ракет: эксперт о том, успеют ли США обновить авианосцы и догнать Россию

Мишень для гиперзвуковых ракет: эксперт о том, успеют ли США обновить авианосцы и догнать Россию - 24.01.2025 Украина.ру

Мишень для гиперзвуковых ракет: эксперт о том, успеют ли США обновить авианосцы и догнать Россию

Американцы умеют мобилизовываться. Трамп может выполнить программы перевооружения, запланированные на 2035 год, потому что обещал создать сильную Америку и мощную армию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров

2025-01-24T03:30

2025-01-24T03:30

2025-01-24T03:30

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рональд рейган (авианосец)

uss gerald r. ford

подлодка

ядерное оружие

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Президент России Владимир Путин сумел опередить США по модернизации российской ядерной триады (ракеты, подводные лодки и авиация), а в Вашингтоне только планируют это сделать. Потому что на это нужно время и огромные деньги, сообщил эксперт.У Соединенных Штатов достаточно сильный флот, но нет новых атомных подводных лодок (только типа "Огайо"). Подлодка "Коламбия" до сих пор не введена в эксплуатацию, добавил историк.Пока все авианосцы США — это большая мишень для гиперзвуковых ракет. После начала СВО американцы их стали модернизировать, но в целом они отстают от России и сейчас бросились вдогонку. Успеют они нас догнать или нет — неизвестно, констатировал эксперт."Да, американцы умеют мобилизовываться. Трамп может выполнить программы перевооружения, запланированные на 2035 год, потому что он обещал создать сильную Америку и мощную армию, сократив всякие там программы инклюзивности в вооруженных силах и сосредоточив все ресурсы на главных вопросах", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Сидорова: Трамп в вопросе России и Украины открыл ящик Пандоры, который уже никто не закроет на сайте Украина.ру.О том, что стоит за последними заявлениями Трампа по России и украинскому кризису — в материале "Трамп ударил и промазал. Сергей Ермаков о том, что стоит за ультиматумом США по Украине" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250123/1060477784.html

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новости, сша, россия, америка, дональд трамп, владимир путин, рональд рейган (авианосец), uss gerald r. ford, подлодка, ядерное оружие, армия, флот, детали, гиперзвук