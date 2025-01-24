Мишень для гиперзвуковых ракет: эксперт о том, успеют ли США обновить авианосцы и догнать Россию
© U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge LeoniАмериканский авианосец CVN-78 Gerald R. Ford. Архивное фото
© U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni
Американцы умеют мобилизовываться. Трамп может выполнить программы перевооружения, запланированные на 2035 год, потому что обещал создать сильную Америку и мощную армию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров
Президент России Владимир Путин сумел опередить США по модернизации российской ядерной триады (ракеты, подводные лодки и авиация), а в Вашингтоне только планируют это сделать. Потому что на это нужно время и огромные деньги, сообщил эксперт.
У Соединенных Штатов достаточно сильный флот, но нет новых атомных подводных лодок (только типа "Огайо"). Подлодка "Коламбия" до сих пор не введена в эксплуатацию, добавил историк.
"У них проблемы с авианосцами. Их "Джеральд Р. Форд" вошел в эксплуатацию только в 2017 году, а второй новый авианосец "Джон Ф. Кеннеди" должен был появиться еще в 2022 году, но его до сих пор нет", — указал Сидоров.
Пока все авианосцы США — это большая мишень для гиперзвуковых ракет. После начала СВО американцы их стали модернизировать, но в целом они отстают от России и сейчас бросились вдогонку. Успеют они нас догнать или нет — неизвестно, констатировал эксперт.
"Да, американцы умеют мобилизовываться. Трамп может выполнить программы перевооружения, запланированные на 2035 год, потому что он обещал создать сильную Америку и мощную армию, сократив всякие там программы инклюзивности в вооруженных силах и сосредоточив все ресурсы на главных вопросах", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Сидорова: Трамп в вопросе России и Украины открыл ящик Пандоры, который уже никто не закроет на сайте Украина.ру.
О том, что стоит за последними заявлениями Трампа по России и украинскому кризису — в материале "Трамп ударил и промазал. Сергей Ермаков о том, что стоит за ультиматумом США по Украине" на сайте Украина.ру.
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