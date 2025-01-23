https://ukraina.ru/20250123/1060505446.html

Трамп ударил и промазал. Сергей Ермаков о том, что стоит за ультиматумом США по Украине

Трамп ударил и промазал. Сергей Ермаков о том, что стоит за ультиматумом США по Украине - 23.01.2025 Украина.ру

Трамп ударил и промазал. Сергей Ермаков о том, что стоит за ультиматумом США по Украине

"Официальный" Трамп начал предварительный разговор с Россией по Украине с ультиматума, пригрозив "я вам что-то сделаю". А что он сделает, непонятно. При этом план прекратить конфликт за 24 часа уже потерпел фиаско. Какой у Трампа план Б, не понимают даже в Белом Доме.

2025-01-23T15:14

2025-01-23T15:14

2025-01-23T15:53

интервью

дональд трамп

россия

сша

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нато

переговоры

китай

сво

санкции

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О том, что стоит за последними заявлениями Трампа по России и украинскому кризису в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.Президент США Дональд Трамп предложил России заключить мирное соглашение с Украиной немедленно, пригрозив в противном случае ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает в Соединенные Штаты и другие страны. Об этом он написал 22 января в соцсети Truth Social.При этом Трамп отметил, что РФ "помогла США" выиграть Вторую мировую войну, "потеряв при этом почти 60 миллионов жизней". По официальным российским данным, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек (военнослужащих и гражданских лиц).— Сергей Михайлович, некоторые западные страны не раз пытались переписать историю России. С какой целью Трамп сейчас назвал искаженные данные?— Это совершенно нелепые цифры. Это к вопросу о том, как в Трамп знает историю.В Америке вообще сложилось своеобразное толкование Второй мировой войны. Там путают, когда был открыт первый и второй фронт, а также искажают статистику потерь, в зависимости от своих интересов. Колоссальные потери нашей страны могут или сильно занижаться, или сильно завышаться.Трамп пал жертвой такой некорректной интерпретации событий прошлого.— До этого он говорил, что Россия якобы потеряла на СВО миллион солдат. Это намек на то, что "пора заканчивать конфликт, иначе у вас будут такие же потери, как тогда"?— Не совсем так.Да, в своих заявлениях Трамп предлагает России избежать "напрасных жертв", но конкретного способа решить эту проблему он не предложил. Своих условий он нам тоже не предъявил. Это было предварительное начало разговора, которое уже приобрело ультимативную форму: "Если вы не пойдете со мной на контакт, я вам что-то сделаю". А что он сделает – непонятно.Запад повторяет одну и ту же историческую ошибку — говорит с Россией на языке ультиматума. С нами так говорить бесполезно и контрпродуктивно. И его слова, что он хорошо относится к русскому народу, ни о чем не говорят. Это печально.Что касается слов Трампа о наших потерях на СВО, то это тоже инструмент психологического давления и игра на публику. Он же не признается, что количество наших потерь на СВО напрямую зависит от объема оружия, которое США и Запад передает Украине.Кстати, даже когда мы говорим, что Трамп выдвинул России ультиматум — это не совсем верно. Ультиматума пока нет. Это пока только предультиматум. Потому что США еще не предъявили нам конкретного предложения и потому что конкретного плана у Трампа нет.Его "план А" — прекратить конфликт за 24 часа — уже потерпел фиаско. Какой у него "план Б" — не понимают даже в самом Белом Доме.Его спецпосланник по Украине тоже не делает конкретных заявлений.— Видимо, у них какая-то несогласованность…— Несогласованность. Часть ключевых фигур еще не назначена. Эти люди еще не прошли утверждение в Конгрессе. Но Трамп уже пытается принудить Россию к диалогу путем ультиматума. Это ничем хорошим не кончится.Для Трампа это неудивительно. Это его инструмент бизнес-давления, выработанный годами: "Давайте сразу давить, а там посмотрим". Но этот его удар был мимо цели.Более того, Россия к диалогу всегда готова. Не надо нас к нему принуждать.Мы готовы к переговорам, но по конкретным предложениям, которые учитывали бы сегодняшние реалии. Ни на какие уступки просто так Москва не пойдет. А о конкретных предложениях Трампа, которые будут на столе переговоров, мы пока не знаем.Пока эти заявления больше напоминают работу Трампа на свой электорат, который должен увидеть, что он не забыл о своих обещаниях и с места в карьер начинает все эти вопросы решать.— Революционными шагами Трампа уже недовольны его союзники, с которыми он тоже разговаривает с позиции силы. Может быть, нам это выгодно? Если они разочаруются в Трампе, то прибегут к России, а это может привести к усилению того же БРИКС. Трамп это не учитывает?— Мы пока не знаем, каково стратегическое мышление новой администрации Белого Дома.Да, сейчас у Трампа развязаны руки. Согласно конституции, это его последний срок, поэтому он хочет громко заявить о себе и оставить яркий след в истории. Он действует более резко, чем в прошлый раз. Причем некоторые фигуры из его окружения тоже вызывают вопросы.— А когда он говорил, что НАТО нарушило обещание не приближаться к границам России — это просто слова?— Это не просто слова. Он будет действовать.Трамп считает несправедливым, как среди стран НАТО распределяется бремя финансовой и другой ответственности. Ему нужно, чтобы вклад Америки не превышал 50% от совокупных натовских обязательств. Поэтому он продолжит оказывать давление на европейцев.Расходы в 2% ВВП на оборону — это уже пройденный этап. Сейчас уже речь идет о 3–3,5 и даже 5%. Сам Марк Рютте подтвердил, что европейцам нужно раскошелиться, чтобы показать Америке эффективность НАТО.Более того, Трамп будет давить на европейцев по внешней торговле. Он считает, что сформировался дисбаланс не в пользу США и что европейцы должны закупать как можно больше американских товаров. И его позиция по НАТО цинична и удобна для США: "Тратьте больше денег на оборону и закупайте больше американских вооружений".Заявление Трампа о приближении НАТО к границам России укладывается в эту же логику: "Если вы не будете делать то, что я вам говорю, такое НАТО нам не надо. Мы не будем нести ответственность за безопасность Европы. Тем более, расширение НАТО было неоправданно".— Антикитайская риторика Трампа может его отвлечь от Украины?— Скорее, наоборот. Советники Трампа говорят ему, что вопрос с Украиной надо решать в первую очередь. Они думает, что этот вопрос можно решить очень быстро (за 2–3 месяца), чтобы спокойно заниматься Китаем, а ответственность за киевский режим переложить на Европу.О том, почему блондинистый дедушка лёгкого поведения безрассудно прокутит много чего — от дипломатических позиций США до жизней многих людей в мире, в интервью Анны Черкасовой с экспертом Госдумы Дмитрий Краснов: Если Трамп не завоюет мир пулеметами от "Старлинка", он по привычке потянется за дубиной.

https://ukraina.ru/20240705/1056095246.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, дональд трамп, россия, сша, украина, нато, переговоры, китай, сво, санкции