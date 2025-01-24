https://ukraina.ru/20250124/1060513663.html

"Оставайся в Мексике": эксперт объяснил, каким способом Трамп будет разбираться с мигрантами в США

"Оставайся в Мексике": эксперт объяснил, каким способом Трамп будет разбираться с мигрантами в США - 24.01.2025 Украина.ру

"Оставайся в Мексике": эксперт объяснил, каким способом Трамп будет разбираться с мигрантами в США

Трамп озвучил все свои пожелания и принял соответствующие нормативные акты. Как они будут решаться — пока неизвестно. Особенно главное его обещание — решить проблемы с миграцией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров

2025-01-24T05:00

2025-01-24T05:00

2025-01-24T05:00

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В США проживает около 11 миллионов мигрантов, многие живут там уже 10 лет. Если президент Дональд Трамп начнет с ними разбираться, это затронет не только самих мигрантов, но и работодателей, и либеральные круги. Проблема будет серьезной, отметил эксперт.То есть если какой-то человек хочет жить в США, он должен подать заявление и ждать решения на территории своей страны, добавил историк.Трамп начал активно, но у него другого выхода нет, потому что он "слишком сильно раздул ожидания" своего электората. Насколько эффективны будут эти меры зависит от того, насколько решительно будет действовать президент США, отметил эксперт."На первой сроке у него такой возможности не было, потому что его предыдущая команда работала в рамках двухпартийной системы, а сейчас он этот подход будет ломать. Это спровоцирует ответную реакцию. И Трамп, как человек резкий, будет реагировать на эту ответную реакцию достаточно жестко", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Сидорова: Трамп в вопросе России и Украины открыл ящик Пандоры, который уже никто не закроет на сайте Украина.ру.О том, как будут развиваться отношения США с Россией, Украиной, Европой и Китаем с приходом Трампа — в интервью Игорь Прокопенко: Я не верю в будущее политики Трампа и в то, что теперь за Украину будет платить Европа.

https://ukraina.ru/20250123/1060505446.html

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новости, сша, украина, мигранты, дональд трамп, закон, президент сша, мексика, законодательство, полиция