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СК РФ расследует дело об убийстве мирного населения Суджанского района Курской области

СК РФ расследует дело об убийстве мирного населения Суджанского района Курской области - 19.01.2025 Украина.ру

СК РФ расследует дело об убийстве мирного населения Суджанского района Курской области

Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении участников вооруженных украинских формирований, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области. Об этом 19 января сообщил СК РФ.

2025-01-19T14:42

2025-01-19T14:42

2025-01-19T14:42

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По уголовному делу проходят неназванные украинские боевики. Среди эпизодов их преступной деятельности, квалифицированной в рамках Укр РФ – убийство группы мирных жителей села Русское Поречное.Следственный комитет России заверил, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины (ВФУ), причастные к данному преступлению.Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ и действующим в их составе иностранным наёмникам военной техникой, оружием и развединформацией, помогая также пропагандистским прикрытием оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Также на эту тему: МИД РФ: Запад поощряет зверства в Курской области и истребление всего русского

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