СК РФ расследует дело об убийстве мирного населения Суджанского района Курской области
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении участников вооруженных украинских формирований, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области. Об этом 19 января сообщил СК РФ.
По уголовному делу проходят неназванные украинские боевики. Среди эпизодов их преступной деятельности, квалифицированной в рамках Укр РФ – убийство группы мирных жителей села Русское Поречное.
"Установлено, что в январе 2025 года боевики ВФУ, находясь в населенном пункте Русское Поречное Суджанского района Курской области, совершили убийство не менее семи мирных граждан, укрывавшихся в подвале жилого дома",- сказано в официальном сообщении.
Следственный комитет России заверил, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины (ВФУ), причастные к данному преступлению.
Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).