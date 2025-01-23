"Ни один из них не доживет до суда": волонтер рассказал про зверства нацистов из ВСУ в Курской области - 23.01.2025 Украина.ру
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"Ни один из них не доживет до суда": волонтер рассказал про зверства нацистов из ВСУ в Курской области
"Ни один из них не доживет до суда": волонтер рассказал про зверства нацистов из ВСУ в Курской области - 23.01.2025 Украина.ру
"Ни один из них не доживет до суда": волонтер рассказал про зверства нацистов из ВСУ в Курской области
Теперь боевиков из 225-й и 82-й бригад ВСУ в плен брать точно не будут. Можно сколько угодно говорить про международные конвенции, но российских бойцов, которые видели эти зверства, ими не запугать. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
2025-01-23T05:45
2025-01-23T05:45
новости
курская область
украина
россия
курск
мирные жители
расстрел
убийство
сво
вс рф
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Во время его освобождения курского поселка Русское Поречное в подвале одного из домов было обнаружено семь тел мирных жителей, застреленных украинскими оккупантами.По словам Алехина, пока нет детальной информации о том, удалось ли привлечь к суду конкретных военных преступников, которые совершали убийства на территории Курской области.По мнению Алехина, жители Украины — это такие же русские люди. Но если они взяли в руки оружие, то уже стали противником. "А если ты пришел в Курскую область – ты уже нацист", подчеркнул он."Можно было бы говорить о том, что ВСУ ведут с нами честную войну и защищают свою землю, если бы они во время оккупации Курской области выпустили всех мирных жителей", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Роман Алехин: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире" на сайте Украина.ру.О том, может ли Россия пойти на определенные уступки Западу — в материале "Ростислав Ищенко: Россия готова дойти до ядерной войны с США, чтобы сделать из Украины Галицию или Волынь" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250122/1060467488.html
курская область
украина
россия
курск
русское поречное
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новости, курская область, украина, россия, курск, мирные жители, расстрел, убийство, сво, вс рф, детали, русское поречное, спецоперация
Новости, Курская область, Украина, Россия, Курск, мирные жители, расстрел, убийство, СВО, ВС РФ, детали, Русское Поречное, Спецоперация

"Ни один из них не доживет до суда": волонтер рассказал про зверства нацистов из ВСУ в Курской области

05:45 23.01.2025
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Теперь боевиков из 225-й и 82-й бригад ВСУ в плен брать точно не будут. Можно сколько угодно говорить про международные конвенции, но российских бойцов, которые видели эти зверства, ими не запугать. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
Во время его освобождения курского поселка Русское Поречное в подвале одного из домов было обнаружено семь тел мирных жителей, застреленных украинскими оккупантами.
По словам Алехина, пока нет детальной информации о том, удалось ли привлечь к суду конкретных военных преступников, которые совершали убийства на территории Курской области.

"Я уверен, что ни один из них до суда не доживет. Теперь боевиков из 225-й и 82-й бригад ВСУ в плен брать точно не будут. Можно сколько угодно говорить про международные конвенции, но наших бойцов, которые видели эти зверства, ими не запугать. Когда ребята видят такое, они будут убивать тех, кто это сделал", — сказал волонтер.

По мнению Алехина, жители Украины — это такие же русские люди. Но если они взяли в руки оружие, то уже стали противником. "А если ты пришел в Курскую область – ты уже нацист", подчеркнул он.
"Можно было бы говорить о том, что ВСУ ведут с нами честную войну и защищают свою землю, если бы они во время оккупации Курской области выпустили всех мирных жителей", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Роман Алехин: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире" на сайте Украина.ру.
О том, может ли Россия пойти на определенные уступки Западу — в материале "Ростислав Ищенко: Россия готова дойти до ядерной войны с США, чтобы сделать из Украины Галицию или Волынь" на сайте Украина.ру.
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