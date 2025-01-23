https://ukraina.ru/20250123/1060476336.html

"Ни один из них не доживет до суда": волонтер рассказал про зверства нацистов из ВСУ в Курской области

"Ни один из них не доживет до суда": волонтер рассказал про зверства нацистов из ВСУ в Курской области - 23.01.2025 Украина.ру

"Ни один из них не доживет до суда": волонтер рассказал про зверства нацистов из ВСУ в Курской области

Теперь боевиков из 225-й и 82-й бригад ВСУ в плен брать точно не будут. Можно сколько угодно говорить про международные конвенции, но российских бойцов, которые видели эти зверства, ими не запугать. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин

2025-01-23T05:45

2025-01-23T05:45

2025-01-23T05:45

новости

курская область

украина

россия

курск

мирные жители

расстрел

убийство

сво

вс рф

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Во время его освобождения курского поселка Русское Поречное в подвале одного из домов было обнаружено семь тел мирных жителей, застреленных украинскими оккупантами.По словам Алехина, пока нет детальной информации о том, удалось ли привлечь к суду конкретных военных преступников, которые совершали убийства на территории Курской области.По мнению Алехина, жители Украины — это такие же русские люди. Но если они взяли в руки оружие, то уже стали противником. "А если ты пришел в Курскую область – ты уже нацист", подчеркнул он."Можно было бы говорить о том, что ВСУ ведут с нами честную войну и защищают свою землю, если бы они во время оккупации Курской области выпустили всех мирных жителей", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Роман Алехин: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире" на сайте Украина.ру.О том, может ли Россия пойти на определенные уступки Западу — в материале "Ростислав Ищенко: Россия готова дойти до ядерной войны с США, чтобы сделать из Украины Галицию или Волынь" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250122/1060467488.html

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курск

русское поречное

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