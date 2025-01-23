https://ukraina.ru/20250123/1060495543.html

Ультиматум Трампа России. Главное на Украине на утро 23 января

Ультиматум Трампа России. Главное на Украине на утро 23 января - 23.01.2025 Украина.ру

Ультиматум Трампа России. Главное на Украине на утро 23 января

Президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум России по Украине

2025-01-23T09:36

2025-01-23T09:36

2025-01-23T09:36

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владимир путин

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Свой ультиматум американский президент Дональд Трамп разместил в социальной сети Truthmedia. При этом он вспомнил и о президенте России Владимире Путине."Я не хочу причинять боль России. Я люблю русский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом Путиным - и это несмотря на то, что радикальные левые твердят: "Россия, Россия, Россия". Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 000 000 жизней. С учетом всего сказанного, я собираюсь сделать Россию, чья экономика терпит неудачу, и президенту Путину очень большую УСЛУГУ. Уладьте дела сейчас и ОСТАНОВИТЕ эту нелепую войну! БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ", — написал Трамп в соцсети.Он пригрозил России за незаключение сделки."Если мы не заключим "сделку", и в ближайшее время у меня не будет другого выбора, кроме как наложить высокий уровень налогов, тарифов и санкций на всё, что продается Россией Соединённым Штатам и различным другим странам-участницам. Давайте закончим эту войну, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом! Мы можем сделать это простым или трудным способом - и лёгкий путь всегда лучше. Пришло время "ЗАКЛЮЧИТЬ СДЕЛКУ". БОЛЬШЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОТЕРЯННЫХ ЖИЗНЕЙ!" - писал Трамп.В России отреагировали на заявление президента США. Так, военкор Александр Сладков заявил, что Трамп — капиталист, которому плевать на другие страны."За сутки Трамп дважды угрожает нам. Никаких иллюзий. Капиталист, которому плевать на остальные страны. Ничего, Россия, как КАМАЗ, чем больше грузишь, тем лучше едет. Как наглухо можно блокировать 1/6 суши планеты Земля. Ещё меня возмутило вранье Трампа: "Россия помогла нам выиграть войну (Великую Отечественную)". Еле уломали в 1944-м этих англосаксов принять участие в боевых действиях в Европе. Они, пендосы, высадку в Нормандии, как битву выставляют. Этот на фоне выигранных нами сражений в Сталинграде, Воронеже, Курске, Харькове, Берлине. Ох Трамп. Просто душка", — отметил Сладков.Его коллега — военкор Юрий Котенок — назвал заявление Трампа ультиматумом."Оскорбительные, наглые и самодовольные заявления Трампа — это, конечно же, не призыв к миру, а ультиматум. Ультиматум демонстративный, чтобы услышал весь мир. Чтобы, если Россия его примет, побежав мириться с террористами и убийцами, Трамп выглядел не миротворцем, а именно победителем. Тем, кто Россию нагнул и прогнул", — подчеркнул военкор.Котенок не поверил в то, что Трамп любит русских."Соус, в который это утоплено — "я люблю русский народ", не имеет никакого значения. "Люблю русский народ и поэтому буду его душить и гнобить, пока русский народ не посинеет" — вот так", — указал военкор.Он также отметил, что послание Трампа адресовано не Путину."Но адресовано это не Путину. Президент — не из тех, кого можно прогнуть вообще, неважно в чем. Адресовано это тем, кто всё еще мечтает вернуть всё "как было", вылезти из персональных санкций, получить разморозку счетов, возить любовниц на Лазурный берег, а детей отправлять учиться в Лондон. Адресовано это именно им, тем, кто хотел бы предать русского солдата и замириться с нацистами и палачами, но не имеет на то полномочий. "Давайте, делайте что хотите, а то будет стократ хуже"", - отметил Котенок.По его словам, "даже хорошо, что ультиматум пришел на смену аморфным предвыборным обещаниям"."Возможно, кого-то отрезвит. Потому что вся эта сказка про хороших республиканцев сразу сыпется. Нет ни республиканцев, ни демократов. Всё это чередование абсолютно не важно. Республиканско-демократический уроборос, змей. Всё, что есть — даже не государство, а система стран, их мироустройства, сделавшая ненависть к русским стержнем своего существования. Будет ли это в виде антисоветизма или антиимпериализма — не суть. Что при Картере, что при Рейгане, что при Байдене, задача одна — распилить, уничтожить российское государство. И Трамп в этом плане — не исключение, а, скорее, высшая точка развития данной идеологии, сконцентрированная в отдельно взятой политической фигуре. Связывать с ним надежды изначально было идиотией и политической слепотой. Либо недобросовестным, злонамеренным расчетом, что ещё хуже", — подытожил военкор.Депутат Госдумы Андрей Гурулёв заявил, что Трамп не знает истории Второй мировой войны."Посмотрите на Трампа. Он выходит не как президент США, а как хозяин мира. Говорит ультиматумы. Но кто он такой, чтобы угрожать России? Он даже историю Второй мировой войны не знает толком, пускай выучит, чтобы знать народ-победитель", — подчеркнул Гурулёв.Он заявил, что российское общество подавляющим большинством объединилось вокруг президента России."Но по некоторым каналам идут разговоры, что Трамп "прекратит войну". По нашим каналам. Трамп прекратит войну. На каких условиях? Через санкции? Как он собрался изолировать Россию? У него пуп развяжется. Посмотрите на нашу территорию и силу людей. У русских чем тяжелее, тем больше злости на врага. С Россией нельзя говорить так, как это делают сейчас. Мы не собираемся соглашаться на какие-то унизительные условия, это точно. Русские сегодня воюют не русскими, а с нерусями, которые предали свою Родину, свою веру. Мы должны победить, не должно остаться раны, которая в любой момент на нас пойдет войной. Народ в этом мнении един", — указал Гурулёв.Он также призвал начинать не с Трампа, а с себя."Но начинать нужно не с Трампа, а с себя. Те, кто внутри ориентируется на Запад, не должны принимать решения, касающиеся судьбы нашей страны. Те, кто не в состоянии выполнить задачи, должны уйти. Время дерзких пришло, тех, кто способен принимать решения, отвечать за слова и результат", - подытожил депутат.Инженер и ракетостроитель Алексей Васильев заявил, что Трамп торгуется."Раз уж стало популярным анализировать по ультиматумам Трампа, я напомню что говорил давным-давно, когда ванговал что Донни займет Белый дом, и если его по пути туда не добьют. Говорил что по сути натуры Трампа, Украина это не его война, его команда ненавидит киевскую шайку, и ему нафиг не нужен конфликт с Россией, так как у него нет экономических причин для войны (политика, это концентрированная экономика). И что главный враг США, который бросил ему вызов, это КНР",— указал Васильев.Он отметил, что это "не отменяет торгового мышления Трампа, и тот факт, что несмотря на отсутствие у него пещерной ненависти к нам, нашим другом и союзником он не является"."Поэтому ничего личного, онли бизнес, ему надо продать протухшую свинину в обмен на то, чтоб мы бросили Китай на растерзание. И угрожает при этом дубинкой", — отметил эксперт.Васильев призвал отнестись к словам Трампа как к блефу."Просто надо спокойно понять что это блеф от мастера по организации ярких шоу. И что у него уйма внутренних проблем, конфликтов, нет рычагов для эскалации и ему отчаянно нужно скинуть дохлую свинину, чтоб не тратить на нее ресурсы, которые ему нужны для своей Perestroika и против КНР. Так что нужно методично добивать упырей, выработать решение против малого воздуха, выйти на границы нашей безопасности, чтоб твердо держать третье место в мире. И спокойно наблюдать как США сражается с КНР, поставляя товары обоим участникам конфликта. Онли бизнес", — подытожил Васильев.Таким образом, многие эксперты восприняли ультиматум Трампа как блеф. При этом официальной реакции первых лиц России на заявление Трампа нет.Об Украине в международном контексте в статье Татьяны Стоянович "Трамп вернулся, что дальше? Украина в международном контексте".

https://ukraina.ru/20250122/1060485295.html

https://ukraina.ru/20240122/1052817404.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир путин, дональд трамп, россия, украина, сша, госдума