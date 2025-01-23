https://ukraina.ru/20250123/1060477784.html

Трамп вернулся, что дальше? Украина в международном контексте

Трамп вернулся, что дальше? Украина в международном контексте - 23.01.2025 Украина.ру

Трамп вернулся, что дальше? Украина в международном контексте

В Вашингтоне 20 января совершилось то, что мировые СМИ ожидали уже три месяца – президент США Дональд Трамп официально вступил в должность. Теперь все внимание направлено на его первые действия на посту президента. Выполнит ли Трамп свои предвыборные обещания, в том числе по поводу прекращения вооруженного конфликта на Украине?

2025-01-23T05:30

2025-01-23T05:30

2025-01-23T05:30

эксклюзив

украина

россия

сша

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

нато

cnn

перемирие

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Британцы испугались сделки Трампа с ПутинымБританское издание Daily Express пугает такая перспектива. Автор статьи, опубликованной на страницах издания, ссылается на мнение экс-командующего американскими войсками в Европе, генерала Бена Ходжеса, который предупреждает: Трампу не следует вступать в сделку с президентом России Владимиром Путиным, потому что это может привести к началу третьей мировой войны.Ходжес опасается, что Путин может "безрассудно отдать приказ" о нанесении ракетных и киберударов по территории НАТО, чтобы вывести из строя транспортные коммуникации, необходимые для укрепления обороны Украины. По словам американского генерала, это может побудить другие страны НАТО выступить на защиту Европу от России, и тогда "российско-украинский конфликт перерастет в глобальную войну".Правда, Ходжес на страницах Daily Express не уточняет, по каким причинам российское правительство может, по его мнению, решиться на такой шаг после заключения перемирия с Украиной.Подобную точку зрения попытался обосновать экс-дипломат Великобритании Тим Уилласи-Уилси, который сравнил надежды Трампа на мирные переговоры с политикой умиротворения Гитлера, которую в 1938 году проводил премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен. При этом британский дипломат не упомянул, что СССР тогда предупреждал: уступки лишь подстегивают агрессора к дальнейшим действиям.Ходжес заявил британским журналистам, что "Запад проявляет наивность", веря в то, что Россия не нарушит мирное соглашение и не начнет "новое нападение на Украину и другие страны НАТО".Ходжес и Уилласи-Уилси рассказывают, что "Путин может использовать Белоруссию и Украину в качестве плацдарма для других вторжений – в Финляндию, Румынию и Польшу". При этом в интервью Daily Express они не уточнили, почему назвали именно эти страны."Гендерофлюидные" американцы не годятся для соглашенийТем временем французский историк и антрополог Эммануэль Тодд считает, что никаких переговоров между русскими и американцами не будет. Об этом он рассказал в интервью Le Figaro. По словам Тодда, причиной этому "гендерфлюидная" политика США.Историк уточнил, что этот термин он использует для того, чтобы обозначить один из принципов американской внешней политики – ее ненадежность.По его словам, предположение, что "волшебный Трамп" придет к власти и начнет вмешиваться в переговоры между Россией и Украиной само по себе "смешное", потому что и так этот конфликт ведется между американцами – посредством их прокси, украинцами, и русскими."Но русские прекрасно знают, и так уже и говорят, что если американцы что-то подпишут, украинцы что-то подпишут – соглашение о прекращении огня, каких-то линиях или что-то такое – это будет лишь чтобы перевооружить Украину и начать заново лет через десять, как в последний раз… Что означает, что переговоров не будет, никаких, и русским – чтобы защититься и потому что они не смогут повторить те усилия, которые предпринимают сейчас, – им придется уже сейчас использовать все возможности, чтобы обеспечить свою безопасность", – рассказал историк.Он добавил, что британские секретные службы использовали Одессу, чтобы отправлять дроны в сторону Севастополя, и поэтому взятие под контроль Одессы и Одесской области для российской стороны является необходимой задачей."Им надо дойти до Днепра, чтобы они контролировали восточную часть Киева и установили там лояльный им режим. Переговоров не будет. И все потому что американская политика, как вы напомнили, гендерфлюидна – они меняют пол, меняют и отменяют договоренности, они в вечно изменчивом состоянии, в этом и есть весь упадок", – заявил Эммануэль Тодд французской газете Le Figaro.Хитрая игра ЗеленскогоЗападные СМИ обратили внимание на выступление Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января. У заокеанских журналистов сложилось мнение, что Зеленский "переиграл" европейцев и заискивает перед Трампом более ловко, чем они.По мнению телеканала CNN, для этого главе киевского режима понадобилось лишь повторить методичку нового президента США о повышении расходов на оборону в странах НАТО до 5% ВВП.“Все европейские страны должны быть готовы тратить на безопасность столько, сколько действительно необходимо, а не столько, сколько они привыкли за годы забвения. Если на оборону требуется 5% ВВП, то пусть так и будет, пять — значит пять”, – цитирует телеканал слова, которые Зеленский произнес на форуме в Давосе.Американские журналисты отмечают, что в своей речи перед европейской элитой Зеленский обрушился на те страны континента, которые помогли Украине удержаться на плаву с началом российской спецоперации, и это явно не спроста.Тем временем британский Daily Star выделяет слова Зеленского о том, что "Путин готовит армию для нападения на Европу", при этом "в десять раз больше, чем сейчас". "В Давосе Зеленский снова пугает европейцев Россией", - пишет издание. Однако, никто из союзников не спешит забегать вперед и размещать свои войска на Украине, утверждают британские журналисты."Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не взял на себя обязательства по размещению британских войск на Украине. Ранее на этой неделе он посетил Киев и сказал: “Мы всегда были одной из ведущих стран в том, что касается обороны Украины, и поэтому в полной мере сыграем свою роль, но забегать вперед мне не хотелось бы”", – напомнил Daily Star.Чем Трамп лучше БайденаТурецкие издания анализируют реальную предпосылки для проведения переговоров по Украине с участием нового президента США."В отличие от бывшего президента США Джо Байдена Трамп – лидер, с которым можно сесть за стол переговоров и вести диалог. Байден был настроен полностью антироссийски, как и его команда. Это в то же время главные архитекторы украинского конфликта. На них во многом лежит вина за пролитие братской крови между Россией и Украиной", – размышляет автор dikGAZETE Фуад Сафаров.С другой стороны, Трамп является американским патриотом, который сядет за стол переговоров с Россией, руководствуясь интересами своего государства, отмечает журналист."Он сделает это не ради России, а ради своей страны. Это вполне нормально во внешней политике. Восстановление двусторонних отношений может занять много времени. Но главное – начать процесс. В этом и заключается отличие Трампа", – полагает Сафаров.Россия в свою очередь продолжает извлекать выводы из напряженных отношений с Западом и не пытает иллюзий, подчеркивается в статье издания. По мнению турецких журналистов, ей нужно верить в себя и мобилизовать все силы для того, чтобы страна была сильной.Издание Medya Günlüğü считает весьма вероятным, что Трамп заставит Украину согласиться на прекращение огня, хотя для Киева это является источником беспокойства.С другой стороны, Россия, которая в прошлом году установила контроль над новыми 2,6 тысячью квадратных километров украинской территории, на первый шаг не спешит заключать соглашение о прекращении огня, пишет турецкое издание."Однако Россия также заинтересована в перемирии, поскольку расходы на военный конфликт растут, страна во многом изолирована от международной системы, и западные санкции начинают сказываться", – утверждают турецкие журналисты.Важнейшей переменной в этом сложном уравнении является непредсказуемость Трампа, отмечают они. Если президент США станет проводить политику, диаметрально противоположную его прошлой риторике, то военный конфликт на Украине может продолжаться годами, полагает Medya Günlüğü.Более подробно о выступлении Владимира Зеленского в Давосе в материале Татьяны Стоянович Зеленскому послышались "лишние голоса". Что стоит за выступлением главы киевского режима в Давосе на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250122/1060465800.html

https://ukraina.ru/20250120/1060382889.html

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, нато, cnn, перемирие, переговоры