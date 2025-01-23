https://ukraina.ru/20250123/1060464513.html

"Кассандра" украинской политики. Чем опасен для Киева политолог Руслан Бортник

"Кассандра" украинской политики. Чем опасен для Киева политолог Руслан Бортник - 23.01.2025 Украина.ру

"Кассандра" украинской политики. Чем опасен для Киева политолог Руслан Бортник

Одним из наиболее часто цитируемых украинских политологов смело можно назвать Руслана Бортника, директора Украинского института политики. Он ежедневно раздает комментарии, как украинским, так и западным СМИ, часто появляется в эфире украинских каналов и на стримах блогеров.

2025-01-23T06:45

2025-01-23T06:45

2025-01-23T06:45

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При этом высказывает он зачастую достаточно крамольные для нынешней Украины мысли, за которые его коллеги оказываются в застенках Зеленского.Украинские военнослужащие на его канале рассказывают о тяжелой ситуации на фронте и неэффективности командования, что резко контрастирует с выдуманной реальностью, создаваемой телемарафоном.После инаугурации в США Дональда Трампа Бортник начал говорить, что новый американский президент разрушит глобальную систему безопасности, сложившуюся после Второй мировой войны и уже, по его мнению, расшатанную лидерами РФ и КНР. Пророчит он в этом плане и капитуляцию Украины, о чем в "незалежной" мало кто осмеливается говорить вслух. "Война продолжится до момента капитуляции одной из сторон. Причем капитуляция Украины, к сожалению, - более вероятный сценарий, нежели России", - говорит Бортник, подчеркивая, что Украина слишком уж многого требует в нынешних условиях.Он также уверен, что никаких гарантий безопасности Киев от Вашингтона не получит. Тем не менее, перемирие в конфликте он прогнозирует где-то к 9 мая или Пасхе. При несогласии Зеленского идти на перемирие, по мнению Бортника, Украине "зажмут пальцы в тиски", чтобы она даже пускай в единоличном порядке, объявила пасхальное перемирие.Он призывает также Украину смириться с тем, что ее судьбу решат другие игроки без нее, поскольку американо-российские отношения намного шире и не ограничиваются Украиной. Бортник также уверен, что для США это распространенная ситуация, когда они готовы пожертвовать интересами своих партнеров, ради сохранения своих интересов.Относительно экономических перспектив Украины Бортник преисполнен крайнего пессимизма. "МВФ красивыми словами говорит, что все, резерва, ресурса внутри украинской экономики даже для отскока от дна нет больше. Нет демографического резерва, он говорит о рынке труда, нет инфраструктурного резерва – он говорит о вопросах поставки электричества, вопросах логистики и всего остального. Все, даже отскок от дна, МВФ говорит, невозможен в нынешних условиях", - рассказывает украинский политолог.На украинских националистических ресурсах Руслан Бортник числится в ряду "пророссийских агентов". Ему вменяют в вину участие в ток-шоу на ныне запрещенных на Украине телеканалах, а также комментарии российским СМИ, включая издания Украина.ру и РИА.Новости.Однако националисты игнорируют его публикации в Los Angeles Times, китайском агентстве Синьхуа, The Huffington Post, Stratfor, The Christian Science Monitor и "Голос Америки".Украинское издание "Тексты" определяет Бортника, как политтехнолога, близкого бывшим членам "Партии регионов", бывшего помощника нардепа-регионала Вадима Колесниченко, автора "языкового закона" при Викторе Януковиче, который крайне бесил националистов. Ранее Бортник, утверждает издание "Тексты", был членом правления ОО "Центр административного и судебного преследования нацистских преступников"."Организация была создана в 2013 году для дискредитации Бандеры, УПА* и украинского освободительного движения в целом. Центральным стал кремлевский тезис о "нацистах-коллаборантах" из ОУН и УПА*, якобы совершавших погром над тысячами невинных украинцев и евреев", - пишет украинское издание VoxUkraine, критикуя Бортника за участие в ее работе. Сам факт работы в такой организации на Украине считается чуть ли не преступлением и может стать поводом для нападения неонацистов или преследования со стороны СБУ.Вменяют ему в вину также поддержку федерализации Украины и особого статуса для Донбасса, что было в Минских соглашениях, которые с началом СВО утратили актуальность.В 2021 году украинский "Институт массовой информации" (националистический проект, финансируемый так называемыми "соросятами") внес Бортника в список "прокремлевских" и "антизападных" политологов.Бортник - уроженец Житомирской области, выпускник Киево-Могилянской академии. Еще во время учебы начал работать в той же академии на должности специалиста отдела международного сотрудничества. С 2000 г. по 2003г. стажируется и работает в Верховной Раде Украины. С 2003 г. по 2014 (до Евромайдана) Бортник был госслужащим и работал в Верховной Раде официальным консультантом народных депутатов Украины.В политику пришел из правозащитного движения в 2001 году. Закончил школу по правам человека в Варшаве при поддержке Европейского Хельсинского союза. Был руководителем программы общественного мониторинга выполнения Украиной положений Европейской Хартии региональных языков (языков меньшинств) и Европейской социальной хартии, а также Конвенции ООН о правах ребенка. Докладчик по этим вопросам в ООН, ПАСЕ и ОБСЕ.С 2012 г. – директор Украинского института анализа и менеджмента политики, который в 2020 г стал Украинским институтом политики (УИП). Бортник является соавтором более 250 проектов законов Украины, 40 из которых были приняты. Среди них – законы "О реинтеграции временно неподконтрольных территорий Украины" и "Об основах государственной языковой политики".Накануне начала СВО на Украине, в декабре 2021 года политолог Руслан Бортник настойчиво рекомендовал Киеву отказаться от стремления в НАТО и принять нейтральный статус. Иначе, по его словам, выяснение отношений между Западом и Россией будет стоить жизней миллионов украинцев. "Если мы останемся в этой игре, на чьей-либо стороне, мы будем линия фронта. Это несет огромные риски для нашего государства, а главное, что это уже стоило десяти тысяч жизней украинцев. Это будет стоить еще многих миллионов жизней, что недопустимо", - предрекал политолог за два месяца до СВО.Однако "кассандру" киевские власти так и не услышали. И сейчас, принимая во внимание новую волну преследований украинских журналистов и политологов, позволявших себе критику власти, не исключено, что Бортника официально объявят "российским агентом", чего националисты добиваются уже много лет.О ситуации в Украине - в статье Страна превращена в концлагерь, Зеленский продлит кровавое безумие. Украинские эксперты о происходящем*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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эксклюзив, украина, руслан бортник, владимир зеленский, сша, дональд трамп, мвф, верховная рада, оон