https://ukraina.ru/20250121/1060431396.html

Пойдёт ли Трамп на сделку с Россией и как он собирается делать Америку "снова великой" — Шишкин

Пойдёт ли Трамп на сделку с Россией и как он собирается делать Америку "снова великой" — Шишкин - 21.01.2025 Украина.ру

Пойдёт ли Трамп на сделку с Россией и как он собирается делать Америку "снова великой" — Шишкин

Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру проанализировал риски и природу возможных провокаций на выборах президента в Белоруссии, а также... Украина.ру, 21.01.2025

2025-01-21T13:12

2025-01-21T13:12

2025-01-21T13:12

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снг

ес

игорь шишкин

сво

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Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру проанализировал риски и природу возможных провокаций на выборах президента в Белоруссии, а также рассказал о целях президента США Дональда Трампа и описал три основных сценария для СНГ. 00:22 - Выборы в Белоруссии и риски провокаций; 02:41 - Есть ли сильная оппозиция в РБ? 05:09 - Чем запомнится новый срок Трампа? 10:07 - Какую сделку Трамп может предложить России? 12:12 - Как переформатируется СНГ и нужно ли это переформатирование? 18:18 - Сценарий дальнейшего существования СНГ. ТГ-канал Игоря Шишкина - https://t.me/isshishkin Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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