Пойдёт ли Трамп на сделку с Россией и как он собирается делать Америку "снова великой" — Шишкин - 21.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250121/1060431396.html
Пойдёт ли Трамп на сделку с Россией и как он собирается делать Америку "снова великой" — Шишкин
Пойдёт ли Трамп на сделку с Россией и как он собирается делать Америку "снова великой" — Шишкин - 21.01.2025 Украина.ру
Пойдёт ли Трамп на сделку с Россией и как он собирается делать Америку "снова великой" — Шишкин
Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру проанализировал риски и природу возможных провокаций на выборах президента в Белоруссии, а также... Украина.ру, 21.01.2025
2025-01-21T13:12
2025-01-21T13:12
видео
белоруссия
россия
сша
дональд трамп
александр лукашенко
снг
ес
игорь шишкин
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/15/1060431155_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4143fead93b02f2df6c4add74120aba8.jpg
Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру проанализировал риски и природу возможных провокаций на выборах президента в Белоруссии, а также рассказал о целях президента США Дональда Трампа и описал три основных сценария для СНГ. 00:22 - Выборы в Белоруссии и риски провокаций; 02:41 - Есть ли сильная оппозиция в РБ? 05:09 - Чем запомнится новый срок Трампа? 10:07 - Какую сделку Трамп может предложить России? 12:12 - Как переформатируется СНГ и нужно ли это переформатирование? 18:18 - Сценарий дальнейшего существования СНГ. ТГ-канал Игоря Шишкина - https://t.me/isshishkin Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
белоруссия
россия
сша
ссср
минск
евразия
восточная европа
польша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/15/1060431155_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3cb790a35be5a00716c15e420bca2482.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, белоруссия, россия, сша, дональд трамп, александр лукашенко, снг, ес, игорь шишкин, сво, переговоры, ссср, история ссср, минск, евразия, восточная европа, польша, видео
Видео, Белоруссия, Россия, США, Дональд Трамп, Александр Лукашенко, СНГ, ЕС, Игорь Шишкин, СВО, переговоры, СССР, история СССР, Минск, Евразия, Восточная Европа, Польша

Пойдёт ли Трамп на сделку с Россией и как он собирается делать Америку "снова великой" — Шишкин

13:12 21.01.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру проанализировал риски и природу возможных провокаций на выборах президента в Белоруссии, а также рассказал о целях президента США Дональда Трампа и описал три основных сценария для СНГ.
00:22 - Выборы в Белоруссии и риски провокаций;
02:41 - Есть ли сильная оппозиция в РБ?
05:09 - Чем запомнится новый срок Трампа?
10:07 - Какую сделку Трамп может предложить России?
12:12 - Как переформатируется СНГ и нужно ли это переформатирование?
18:18 - Сценарий дальнейшего существования СНГ.
ТГ-канал Игоря Шишкина - https://t.me/isshishkin
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru
 
ВидеоБелоруссияРоссияСШАДональд ТрампАлександр ЛукашенкоСНГЕСИгорь ШишкинСВОпереговорыСССРистория СССРМинскЕвразияВосточная ЕвропаПольша
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:07Премьер-министр Украины рассказал о реформе госрезерва
13:52СК РФ возбудил уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, терроризировавших население Курской области
13:52Германия в шоке. Почему немецких лидеров не позвали на инаугурацию Трампа
13:39Потери ВСУ на Курском направлении превысили 53,6 тысяч военнослужащих
13:30Украинский депутат назвал решение Трампа о приостановке помощи вызовом для страны
13:12Пойдёт ли Трамп на сделку с Россией и как он собирается делать Америку "снова великой" — Шишкин
13:11Си Цзиньпин заявил о готовности Китая вывести отношения с РФ на новую высоту
13:06"Китай является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов" - Путин
13:01Первая ласточка раздора: правозащитники подали иск против Трампа
13:01Роботы вместо солдат, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13.00 21 января
12:50Зигование, "Аве Цезарю" или салют Беллами? Илон Маск отреагировал на "гитлеровские" обвинения
12:44Путин рассказал о доброй российско-китайской традиции
12:25Генпрокуратура России признала нежелательной чешскую НПО, помогающую силовикам США и Украины
12:11Российский суд приговорил наёмника из Латвии к 14 годам
12:0771-летний дирижер Башмет подтвердил готовность отправиться в зону СВО
12:07Эдуард Лозанский: Победа Трампа на выборах — чудо, ждем звонка Путину
11:56Чтобы помнили. Трамп пообещал Америке золотой век и полеты на Марс, а врагам - разгром
11:54ВС РФ нанесли предупредительный удар группировке ВСУ, готовившейся к атаке. Противник пытается мстить
11:54ДК, музеи и концертные залы: губернатор Херсонской области встретился с министром культуры
11:38Нацполиция Украины раскрыла 35 коррупционных схем с участием военкомов, медиков, учителей, чиновников
Лента новостейМолния