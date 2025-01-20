ПВО за ночь сбила десятки украинских беспилотников над регионами РФ — Минобороны
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили и перехватили над российскими регионами 31 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ
Уточняется, что 14 из них было сбито над территорией Брянской области.
Еще шесть - над Калужской, по три над территорией Белгородской и Курской областей, по два – над Рязанской и Орловской, а также еще один над Татарстаном.
В свою очередь в ФСБ рассказали, что система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 137 украинских беспилотников над Донецком и Макеевкой в ДНР за минувшую неделю. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.
О других безуспешных атаках ВСУ - в материале ПВО России сбила 14 ракет Storm Shadow и ATACMS на сайте Украина.ру.