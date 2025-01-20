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ПВО за ночь сбила десятки украинских беспилотников над регионами РФ — Минобороны

ПВО за ночь сбила десятки украинских беспилотников над регионами РФ — Минобороны - 20.01.2025 Украина.ру

ПВО за ночь сбила десятки украинских беспилотников над регионами РФ — Минобороны

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили и перехватили над российскими регионами 31 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ

2025-01-20T07:51

2025-01-20T07:51

2025-01-20T07:34

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Уточняется, что 14 из них было сбито над территорией Брянской области.Еще шесть - над Калужской, по три над территорией Белгородской и Курской областей, по два – над Рязанской и Орловской, а также еще один над Татарстаном.В свою очередь в ФСБ рассказали, что система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 137 украинских беспилотников над Донецком и Макеевкой в ДНР за минувшую неделю. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.О других безуспешных атаках ВСУ - в материале ПВО России сбила 14 ракет Storm Shadow и ATACMS на сайте Украина.ру.

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новости, россия, минобороны, вооруженные силы украины, брянская область, курская область