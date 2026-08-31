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"Больше не играю в патриотизм": Настя Каменских выступила против ущемления русского языка на Украине

"Больше не играю в патриотизм": Настя Каменских выступила против ущемления русского языка на Украине - 31.08.2026 Украина.ру

"Больше не играю в патриотизм": Настя Каменских выступила против ущемления русского языка на Украине

Украинская певица Настя Каменских заявила в соцсетях, что отказывается от "ура-патриотизма" и выступает против дискриминации людей по языковому признаку

2026-08-31T07:57

2026-08-31T07:57

2026-08-31T08:02

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Экс-участница дуэта "Потап и Настя" подчеркнула, что родилась и выросла в русскоязычном Киеве, считает этот язык родным с детства и убеждена в праве каждого человека свободно выбирать речь для общения. По мнению артистки, преследование граждан за использование русского языка сопоставимо с расовой дискриминацией.Параллельно в отношении ее многолетнего творческого партнера Алексея Потапенко (Потапа) продолжается общественное давление. На сайте Офиса Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с требованием лишить музыканта звания заслуженного артиста Украины за продвижение русского языка. Кроме того, ранее местные СМИ сообщали, что именные таблички Потапа и Насти Каменских были демонтированы с аллеи звезд в центре Киева.Сегодня на Украине действует жесткий закон о тотальной украинизации всех сфер жизни. В стране законодательно запретили публичное исполнение песен российских артистов, ввели штрафы за русскую речь в магазинах, кафе и школах, а также полностью исключили русский язык из перечня охраняемых языков нацменьшинств.Подробнее - в материале Во Львовской области задержали отдыхающих за прослушивание песен на русском языке на сайте Украина.ру.

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