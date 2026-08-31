Иностранных наёмников не так много попадает в плен — их убивают "свои" - 31.08.2026 Украина.ру
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Иностранных наёмников не так много попадает в плен — их убивают "свои"
Иностранных наёмников не так много попадает в плен — их убивают "свои" - 31.08.2026 Украина.ру
Иностранных наёмников не так много попадает в плен — их убивают "свои"
Иностранных наёмников, которым грозит российский плен, убивают сами боевики киевского режима, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом утром 31 августа сообщает РИА Новости
2026-08-31T07:42
2026-08-31T07:42
украина.ру
россия
родион мирошник
мид рф
всу
вооруженные силы украины
иностранные наемники
латинская америка
украина
киев
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Мирошник отметил, что в плен попадает не так много наемников. А многие убитые "солдаты удачи" остаются на поле боя в обезображенном виде, поэтому их очень сложно идентифицировать."Со стороны Украины есть практика убийства наёмников, чтобы они не попали в плен, потому что претензия в использовании наёмничества до последнего времени была осуждаемой темой в адрес Украины", — рассказал Мирошник агентству.Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранцев из бедных стран в качестве пушечного мяса. По последним данным МИД РФ, сейчас в рядах ВСУ может находиться до 20 тысяч иностранных наёмников.Ранее отмечалось, что основу штурмовых отрядов ВСУ, уничтоженных российскими бойцами, часто составляли иностранные наемники, прежде всего — колумбийцы.Подробнее о стремлении Киева перенять западную тактику ведения прокси-войны - в публикации Мирошник раскрыл стремление Украины воевать чужими руками по примеру Запада.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, родион мирошник, мид рф, всу, вооруженные силы украины, иностранные наемники, латинская америка, украина, киев, сво, спецоперация, потери всу, убийство, военнопленные
Украина.ру, Россия, Родион Мирошник, МИД РФ, ВСУ, Вооруженные силы Украины, иностранные наемники, Латинская Америка, Украина, Киев, СВО, Спецоперация, потери ВСУ, убийство, военнопленные

Иностранных наёмников не так много попадает в плен — их убивают "свои"

07:42 31.08.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / соцсети колумбийские наемники наёмники ВСУ
 колумбийские наемники наёмники ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / соцсети
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Иностранных наёмников, которым грозит российский плен, убивают сами боевики киевского режима, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом утром 31 августа сообщает РИА Новости
Мирошник отметил, что в плен попадает не так много наемников. А многие убитые "солдаты удачи" остаются на поле боя в обезображенном виде, поэтому их очень сложно идентифицировать.
"Со стороны Украины есть практика убийства наёмников, чтобы они не попали в плен, потому что претензия в использовании наёмничества до последнего времени была осуждаемой темой в адрес Украины", — рассказал Мирошник агентству.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранцев из бедных стран в качестве пушечного мяса. По последним данным МИД РФ, сейчас в рядах ВСУ может находиться до 20 тысяч иностранных наёмников.
Ранее отмечалось, что основу штурмовых отрядов ВСУ, уничтоженных российскими бойцами, часто составляли иностранные наемники, прежде всего — колумбийцы.
Подробнее о стремлении Киева перенять западную тактику ведения прокси-войны - в публикации Мирошник раскрыл стремление Украины воевать чужими руками по примеру Запада.
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