https://ukraina.ru/20260831/es-potrebuet-ot-gretsii-i-ispanii-srochno-podelitsya-raketami-s-kievom--politico-1082914180.html

ЕС потребует от Греции и Испании срочно поделиться ракетами с Киевом — Politico

ЕС потребует от Греции и Испании срочно поделиться ракетами с Киевом — Politico - 31.08.2026 Украина.ру

ЕС потребует от Греции и Испании срочно поделиться ракетами с Киевом — Politico

Греция и Испания столкнутся с давлением Евросоюза на предстоящих встречах европейских чиновников в Ирландии в начале сентября из-за недостаточных поставок Украине ракет-перехватчиков, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного дипломата Евросоюза

2026-08-31T09:00

2026-08-31T09:00

2026-08-31T09:22

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На этих мероприятиях с участием министров обороны и иностранных дел будет оказано давление на страны, которые не внесли существенного вклада в поставки Киеву ракет, в частности на Мадрид и Афины. Ранее Владимир Зеленский уже сетовал на то, что объемы доступных для ВСУ ракет-перехватчиков сократились сразу в два с половиной раза. В свою очередь, депутат Верховной рады Анна Скороход заявляла, что государство оказалось в катастрофическом положении из-за острой нехватки противовоздушных систем. Именно по этой причине армейское командование даже прекратило публиковать реальные данные о количестве сбитых российских ракет, чтобы скрыть истинные масштабы проблемы.Об успехах россиян - в материале Киев и другие... ВС РФ продолжают ночные удары по объектам на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, киев, греция, испания, владимир зеленский, анна скороход, ес, евросоюз