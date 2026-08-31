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ЕС потребует от Греции и Испании срочно поделиться ракетами с Киевом — Politico
ЕС потребует от Греции и Испании срочно поделиться ракетами с Киевом — Politico - 31.08.2026 Украина.ру
ЕС потребует от Греции и Испании срочно поделиться ракетами с Киевом — Politico
Греция и Испания столкнутся с давлением Евросоюза на предстоящих встречах европейских чиновников в Ирландии в начале сентября из-за недостаточных поставок Украине ракет-перехватчиков, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного дипломата Евросоюза
2026-08-31T09:00
2026-08-31T09:00
2026-08-31T09:22
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На этих мероприятиях с участием министров обороны и иностранных дел будет оказано давление на страны, которые не внесли существенного вклада в поставки Киеву ракет, в частности на Мадрид и Афины. Ранее Владимир Зеленский уже сетовал на то, что объемы доступных для ВСУ ракет-перехватчиков сократились сразу в два с половиной раза. В свою очередь, депутат Верховной рады Анна Скороход заявляла, что государство оказалось в катастрофическом положении из-за острой нехватки противовоздушных систем. Именно по этой причине армейское командование даже прекратило публиковать реальные данные о количестве сбитых российских ракет, чтобы скрыть истинные масштабы проблемы.Об успехах россиян - в материале Киев и другие... ВС РФ продолжают ночные удары по объектам на Украине на сайте Украина.ру.
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новости, киев, греция, испания, владимир зеленский, анна скороход, ес, евросоюз
Новости, Киев, Греция, Испания, Владимир Зеленский, Анна Скороход, ЕС, Евросоюз
ЕС потребует от Греции и Испании срочно поделиться ракетами с Киевом — Politico
09:00 31.08.2026 (обновлено: 09:22 31.08.2026)
Греция и Испания столкнутся с давлением Евросоюза на предстоящих встречах европейских чиновников в Ирландии в начале сентября из-за недостаточных поставок Украине ракет-перехватчиков, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного дипломата Евросоюза
На этих мероприятиях с участием министров обороны и иностранных дел будет оказано давление на страны, которые не внесли существенного вклада в поставки Киеву ракет, в частности на Мадрид и Афины.
Ранее Владимир Зеленский уже сетовал на то, что объемы доступных для ВСУ ракет-перехватчиков сократились сразу в два с половиной раза.
В свою очередь, депутат Верховной рады Анна Скороход заявляла, что государство оказалось в катастрофическом положении из-за острой нехватки противовоздушных систем.
Именно по этой причине армейское командование даже прекратило публиковать реальные данные о количестве сбитых российских ракет, чтобы скрыть истинные масштабы проблемы.