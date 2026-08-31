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Худой мир, предваривший новую войну. 30 лет Хасавюртовским соглашениям

Худой мир, предваривший новую войну. 30 лет Хасавюртовским соглашениям - 31.08.2026 Украина.ру

Худой мир, предваривший новую войну. 30 лет Хасавюртовским соглашениям

31 августа 1996 года в Хасавюрте были подписаны соглашения между Россией и чеченскими сепаратистами, которые превратили Чечню в де-факто независимое государство. Уже через три года Москве снова пришлось решать проблему чеченского терроризма вооружённым путём, но ещё через 16 лет оказалось, что Москва вовсе не считает хасавюртский опыт провальным

2026-08-31T08:00

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События, которые привели к вооруженному конфликту в Чечне, начали развиваться ещё с осени 1990 года. В конце ноября 1990-го в Грозном, тогда столице Чечено-Ингушской АССР, состоялся первый Чеченский национальный съезд. На основании его решений Верховный Совет ЧИАССР принял Декларацию о государственном суверенитете и избрал Исполком Общенационального Конгресса Чеченского Народа (ОКЧН) во главе с генералом-майором авиации Джохаром Дудаевым.1-2 сентября 1991 года состоялась очередная сессия ОКЧН, которая объявила Верховный Совет Чечено-Ингушской республики низложенным. Дудаев взял курс на выход Чечни из состава России. 6 сентября 1991 года сторонники Дудаева захватили здание Верховного Совета, телецентр и дом радио, после чего было официально объявлено о создании независимой Чеченской республики (ЧР).1 октября 1991 года решением Верховного совета РСФСР Чечено-Ингушская Республика была разделена на Чеченскую и Ингушскую Республики, но без определения границ между ними.27 октября 1991 года в Чечне прошли выборы. Президентом был избран Дудаев, который 1 ноября, ещё до официальной инаугурации, издал свой первый указ – "Об объявлении государственного суверенитета Чеченской Республики". А в конце ноября 1991 года он издал указ о национализации вооружения и техники воинских частей ВС СССР на территории республики.С января 1992 года Чечня прекратила уплату налогов в федеральный бюджет. 31 марта 1992 года Чеченская Республика отказалась подписывать Федеративный договор.25-28 мая 1992 года в Грозном прошли переговоры между правительственными делегациями РФ и ЧР. В ходе них было подписано соглашение о выводе российских войск с территории республики, который завершился уже к началу июля. Боевики Дудаева забрали всё оружие, которое не успели вывезти подразделения ВС РФ. Им достались 42 танка, 48 БМП и БТР, 940 автомобилей, 266 самолетов, 139 орудий, 523 гранатомета, 18 установок залпового огня "Град", 740 ПТУР, 88 ЗРК, 46 млн патронов, более 40 000 единиц стрелкового оружия, 158 тысяч снарядов, а также 1620 тонн горючего с армейских складов.В ноябре 1992 года Дудаев пытался воспрепятствовать вводу российских войск на территорию Ингушетии в связи с осетино-ингушским конфликтом, но боевых действий удалось избежать. Зато в самой Чечне в 1992-93 годах было совершено свыше 600 умышленных убийств, похищено 1790 человек, ограблены сотни поездов и тысячи вагонов, в результате вооружённых нападений погибло 26 железнодорожников. Главным источником дохода режима Дудаева стали фальшивые авизо (официальное извещение об исполнении расчётной или товарной операции) – по ним было получено более 4 трлн рублей.Весной 1993 года Дудаев установил режим личной власти. В начале 1994-го ЧР стала "Чеченской республикой Ичкерия".Летом 1994 года противники Дудаева объединились во Временный совет Чеченской Республики (ВСЧР), который провозгласил себя единственной законной властью на территории Чечни. ВСЧР был признан в качестве такового российскими властями.26 ноября 1994 года чеченская оппозиция совершила попытку штурма Грозного, закончившуюся провалом. Россия отрицала свою причастность к штурму.30 ноября 1994 года президент России Борис Ельцин подписал секретный указ "О мероприятиях по восстановлению конституционной законности и правопорядка на территории Чеченской Республики", который предусматривал фактическое принятие мер чрезвычайного положения в Чечне без его официального объявления.По распоряжению министра обороны Павла Грачёва с 1 декабря 1994 года была создаётся группировка из армейских частей, внутренних войск и спецподразделений. В тот же день российская авиация нанесла удар по аэродромам Калиновская и Ханкала и вывела из строя все самолёты, находившиеся в распоряжении сепаратистов.11 декабря 1994 года Объединенная группировка федеральных войск вошла в Чечню с целью разоружения сепаратистов. Хотя к июню 1995 года российские силы взяли под контроль Грозный и большую часть республики, но подавить сопротивление боевиков, перешедших к террористическим методам, не сумели.14 июня 1995 года отряд Шамиля Басаева захватил городскую больницу в Буденновске (Ставропольский край), взяв в заложники около 2000 человек и потребовав вывести российские войска из Чечни. После неудачного штурма в переговоры с террористами пришлось вступить лично премьер-министру Виктору Черномырдину. Террористам были предоставлены автобусы, на которых они вместе со 120 заложниками прибыли в чеченское село Зандак, где заложники были отпущены. По аналогичному сценарию развивались события в ходе рейда Салмана Радуева на дагестанский город Кизляр в январе 1996 года.Реальные переговоры Москвы с чеченскими сепаратистами начались лишь после ликвидации 21 апреля 1996 года Дудаева. Дополнительным стимулом для переговоров стала подготовка к выборам президента России – война в Чечне была крайне непопулярна в российском обществе из-за больших потерь.27-28 мая 1996 года в Москве прошла встреча российской и чеченской делегаций (последнюю возглавлял Зелимхан Яндарбиев). Переговоры начались лишь после того, как Ельцин посетил российскую базу под Грозным, поздравил российских военных с победой над "мятежным дудаевским режимом" и объявил о сокращении срока службы участников боевых действий в Чеченской Республике с 2 до 1,5 лет.10 июня в Назрани (Ингушетия) в ходе очередного раунда переговоров было достигнуто соглашение о выводе российских военных с территории Чечни (за исключением двух бригад), разоружении отрядов сепаратистов, и проведении в республике демократических выборов. Ельцин 25 июня 1996 года подписал соответствующий указ.3 июля 1996 года Ельцин был переизбран на пост президента России. Соглашение нарушалось обеими сторонами. 9 июля новый секретарь Совета Безопасности РФ Александр Лебедь объявил о возобновлении ударов по чеченским сепаратистам.Оценки роли Лебедя в тот период расходятся, но фактически секретарь Совбеза решал задачу, поставленную главой государства – прекратить непопулярную в народе войну. Тем более, что уже к началу августа она пошла не по плану российских военных. За два дня до инаугурации Ельцина, 6 августа 1996 года, боевики начали масштабное наступление на Грозный, Гудермес и Аргун. Гудермес был сдан фактически без боя, в Аргуне войска смогли удержать только здание комендатуры.А вот в Грозном, несмотря на численное преимущество, чеченские формирования не смогли взять комплекс правительственных зданий. Хотя 9 августа 1996 года Ельцин объявил траур "в связи с трагическими последствиями террористической акции против государственных учреждений и жителей города Грозного", к 13 августа федеральные войска разблокировали большинство опорных пунктов.10 августа президент России назначил Лебедя своим полномочным представителем в Чеченской Республике, а 14 августа он получил все полномочия. 15 августа секретарь Совбеза прибыл в Чечню, в тот же день состоялись его переговоры с командующим чеченских боевиков Асланом Масхадовым и "президентом Ичкерии" Зелимханом Яндарбиевым.Одновременно с этим к Грозному вышли части 58-й армии, которые полностью блокировали город и образовали кольцо внешнего окружения. 19 августа генерал Константин Пуликовский обратился к жителям с предложением покинуть город. По истечении срока ультиматума "федеральное командование намерено применить против бандитов все имеющиеся в его распоряжении огневые средства, в том числе авиацию и тяжёлую артиллерию".21 августа Лебедь отменил ультиматум Пуликовского. 22 августа был подписан документ, предусматривавший разведение противоборствующих сторон, отвод войск и совместный контроль над отдельными районами Грозного. Масштабные боевые действия прекратились.Лебедь 30 августа 1996 года прибыл в Хасавюрт. В его окружении был Борис Березовский, которого обвиняли в связях с чеченским криминалитетом. Чеченская делегация демонстративно опоздала на четыре часа. На встрече также присутствовал представитель ОБСЕ – швейцарец Тим Гульдиманн.По воспоминаниям тогдашнего пресс-секретаря Лебедя, Александра Бархатова, секретарь Совбеза вёл переговоры достаточно напористо, но тон на них задавали чеченцы. Тексты были согласованы лишь заполночь 31 августа 1996 года. С российской стороны их подписали Александр Лебедь и его заместитель Сергей Харламов, полковник ГРУ, с чеченской – Аслан Масхадов и Сайд-Хасан Абумуслимов, "вице-президент Ичкерии".Ключевые моменты урегулирования содержались в приложении, озаглавленном "Принципы определения основ взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой".Главный из них – вопрос о статусе Чечни должен был быть решён до 31 декабря 2001 года. Решением оперативных проблем должна была заняться объединенная комиссия из представителей органов государственной власти России и Чечни.Хасавюртовские соглашения не были документом, который мог бы повлечь правовые последствия. С формальной точки зрения это была декларация о намерениях, поскольку договоренности о прекращении огня были достигнуты на переговорах Лебедя с Масхадовым, а последовавший вывод российских войск из Чечни состоялся на основе упомянутого указа от 25 июня 1996 года. Однако, после подписания соглашений Чечня де-факто стала независимым государством.С формальной точки зрения Хасавюртовские соглашения утратили силу в мае 1997 года, когда Борис Ельцин и Аслан Масхадов подписали в Кремле Договор о мире и принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия. Но уже в августе 1999-го чеченские боевики во главе с Басаевым и арабским наёмником Хаттабом вторглись на территорию Дагестана, и началась вторая чеченская война.

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история, чечня, россия, грозный, александр лебедь, борис ельцин, совбез, обсе, гру, шамиль басаев, терроризм, сепаратизм, 1990-е, война, дипломатия, переговоры