https://ukraina.ru/20260831/moschnye-prilety-pod-kievom-v-rayone-sela-pogreby-nachalsya-silnyy-pozhar-1082913732.html

Мощные прилеты под Киевом: в районе села Погребы начался сильный пожар

Мощные прилеты под Киевом: в районе села Погребы начался сильный пожар - 31.08.2026 Украина.ру

Мощные прилеты под Киевом: в районе села Погребы начался сильный пожар

В районе села Погребы Киевской области после мощного взрыва начался сильный пожар, пишут украинские СМИ

2026-08-31T08:33

2026-08-31T08:33

2026-08-31T08:45

киев

киевская область

бровары

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сво

спецоперация

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В это же время в некоторых районах региона была объявлена воздушная тревога. Одновременно с этим серия громких взрывов прогремела в Броварах и в районе Бучи, указал телеграм-канал Украина.ру. В Борисполе в результате точечных попаданий были полностью уничтожены склады, которые использовались в интересах ВСУ, после чего на месте удара также вспыхнул пожар.Российские военные неоднократно отмечали, что украинская армия систематически разворачивает свои объекты и склады на территории гражданской инфраструктуры, прикрываясь мирным населением как щитом.О других успехах россиян - в материале Киев и другие... ВС РФ продолжают ночные удары по объектам на Украине на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

киев, киевская область, бровары, украина.ру, вооруженные силы украины, сво, спецоперация