https://ukraina.ru/20260831/moschnye-prilety-pod-kievom-v-rayone-sela-pogreby-nachalsya-silnyy-pozhar-1082913732.html
Мощные прилеты под Киевом: в районе села Погребы начался сильный пожар
Мощные прилеты под Киевом: в районе села Погребы начался сильный пожар - 31.08.2026 Украина.ру
Мощные прилеты под Киевом: в районе села Погребы начался сильный пожар
В районе села Погребы Киевской области после мощного взрыва начался сильный пожар, пишут украинские СМИ
2026-08-31T08:33
2026-08-31T08:33
2026-08-31T08:45
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В это же время в некоторых районах региона была объявлена воздушная тревога. Одновременно с этим серия громких взрывов прогремела в Броварах и в районе Бучи, указал телеграм-канал Украина.ру. В Борисполе в результате точечных попаданий были полностью уничтожены склады, которые использовались в интересах ВСУ, после чего на месте удара также вспыхнул пожар.Российские военные неоднократно отмечали, что украинская армия систематически разворачивает свои объекты и склады на территории гражданской инфраструктуры, прикрываясь мирным населением как щитом.О других успехах россиян - в материале Киев и другие... ВС РФ продолжают ночные удары по объектам на Украине на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Мощные прилеты под Киевом: в районе села Погребы начался сильный пожар
08:33 31.08.2026 (обновлено: 08:45 31.08.2026)
В районе села Погребы Киевской области после мощного взрыва начался сильный пожар, пишут украинские СМИ
В это же время в некоторых районах региона была объявлена воздушная тревога.
Одновременно с этим серия громких взрывов прогремела в Броварах и в районе Бучи, указал телеграм-канал Украина.ру.
В Борисполе в результате точечных попаданий были полностью уничтожены склады, которые использовались в интересах ВСУ, после чего на месте удара также вспыхнул пожар.
Российские военные неоднократно отмечали, что украинская армия систематически разворачивает свои объекты и склады на территории гражданской инфраструктуры, прикрываясь мирным населением как щитом.