"Урвет миллиарды": итальянский политик нашел применение Зеленскому в Риме - 31.08.2026 Украина.ру
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"Урвет миллиарды": итальянский политик нашел применение Зеленскому в Риме
"Урвет миллиарды": итальянский политик нашел применение Зеленскому в Риме - 31.08.2026 Украина.ру
"Урвет миллиарды": итальянский политик нашел применение Зеленскому в Риме
Итальянский евродепутат Роберто Ванначчи в соцсети X предложил пригласить Владимира Зеленского в министерство экономики и финансов Италии из-за его способности добиваться миллиардной помощи от Запада
2026-08-31T07:30
2026-08-31T07:38
новости
рим
италия
украина
владимир зеленский
михаил федоров
украина.ру
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Поводом для ироничного заявления стало официальное назначение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова советником главы итальянского оборонного ведомства Гуидо Крозетто. Лидер правой партии "Национальное будущее" считает, что Зеленский отлично справится с поиском денег для итальянского бюджета благодаря своему умению "урвать миллиарды западных стран".Появление украинского экс-министра в ведомстве вызвало резкую критику со стороны итальянских правых сил. Представители партии "Национальное будущее" публично усомнились в правильности расстановки приоритетов действующего правительства страны. Оппозиционеры подчеркнули, что пока Рим тратит ресурсы на привлечение украинских консультантов, проблемы самих итальянцев остаются без внимания. По мнению партийного руководства, власти обязаны в первую очередь заниматься безопасностью собственных городов, ростом цен на топливо, тарифами на энергию и кризисом в здравоохранении. Подробнее о назначении - в материале Мы проигрываем войну, я в Италию: на Украине обсуждают бегство экс-министра Федорова на сайте Украина.ру.
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новости, рим, италия, украина, владимир зеленский, михаил федоров, украина.ру
Новости, Рим, Италия, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Федоров, Украина.ру

"Урвет миллиарды": итальянский политик нашел применение Зеленскому в Риме

07:30 31.08.2026 (обновлено: 07:38 31.08.2026)
 
© REUTERS / Thomas Peter
- РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© REUTERS / Thomas Peter
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Итальянский евродепутат Роберто Ванначчи в соцсети X предложил пригласить Владимира Зеленского в министерство экономики и финансов Италии из-за его способности добиваться миллиардной помощи от Запада
Поводом для ироничного заявления стало официальное назначение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова советником главы итальянского оборонного ведомства Гуидо Крозетто.
Лидер правой партии "Национальное будущее" считает, что Зеленский отлично справится с поиском денег для итальянского бюджета благодаря своему умению "урвать миллиарды западных стран".
Появление украинского экс-министра в ведомстве вызвало резкую критику со стороны итальянских правых сил. Представители партии "Национальное будущее" публично усомнились в правильности расстановки приоритетов действующего правительства страны. Оппозиционеры подчеркнули, что пока Рим тратит ресурсы на привлечение украинских консультантов, проблемы самих итальянцев остаются без внимания.
По мнению партийного руководства, власти обязаны в первую очередь заниматься безопасностью собственных городов, ростом цен на топливо, тарифами на энергию и кризисом в здравоохранении.
Подробнее о назначении - в материале Мы проигрываем войну, я в Италию: на Украине обсуждают бегство экс-министра Федорова на сайте Украина.ру.
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