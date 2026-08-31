https://ukraina.ru/20260831/urvet-milliardy-italyanskiy-politik-nashel-primenenie-zelenskomu-v-rime-1082912516.html

"Урвет миллиарды": итальянский политик нашел применение Зеленскому в Риме

"Урвет миллиарды": итальянский политик нашел применение Зеленскому в Риме - 31.08.2026 Украина.ру

"Урвет миллиарды": итальянский политик нашел применение Зеленскому в Риме

Итальянский евродепутат Роберто Ванначчи в соцсети X предложил пригласить Владимира Зеленского в министерство экономики и финансов Италии из-за его способности добиваться миллиардной помощи от Запада

2026-08-31T07:30

2026-08-31T07:30

2026-08-31T07:38

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владимир зеленский

михаил федоров

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Поводом для ироничного заявления стало официальное назначение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова советником главы итальянского оборонного ведомства Гуидо Крозетто. Лидер правой партии "Национальное будущее" считает, что Зеленский отлично справится с поиском денег для итальянского бюджета благодаря своему умению "урвать миллиарды западных стран".Появление украинского экс-министра в ведомстве вызвало резкую критику со стороны итальянских правых сил. Представители партии "Национальное будущее" публично усомнились в правильности расстановки приоритетов действующего правительства страны. Оппозиционеры подчеркнули, что пока Рим тратит ресурсы на привлечение украинских консультантов, проблемы самих итальянцев остаются без внимания. По мнению партийного руководства, власти обязаны в первую очередь заниматься безопасностью собственных городов, ростом цен на топливо, тарифами на энергию и кризисом в здравоохранении. Подробнее о назначении - в материале Мы проигрываем войну, я в Италию: на Украине обсуждают бегство экс-министра Федорова на сайте Украина.ру.

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новости, рим, италия, украина, владимир зеленский, михаил федоров, украина.ру