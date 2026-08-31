Страны НАТО уже предоставляют территории для атак Киева на регионы России — посол в Брюсселе - 31.08.2026 Украина.ру
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Страны НАТО уже предоставляют территории для атак Киева на регионы России — посол в Брюсселе
Страны НАТО уже предоставляют территории для атак Киева на регионы России — посол в Брюсселе - 31.08.2026 Украина.ру
Страны НАТО уже предоставляют территории для атак Киева на регионы России — посол в Брюсселе
Некоторые страны НАТО уже предоставляют свои территории, морское и воздушное пространство для террористических атак киевского режима на регионы России, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар. Об этом 31 августа сообщает РИА Новости
2026-08-31T08:32
2026-08-31T08:33
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В Североатлантический альянс в настоящее время входят 32 государства, из них 30 — в Европе. Штаб-квартира НАТО находится в Брюсселе — столице Бельгии."Ряд натовцев уже даже не гнушается предоставлением своей территории, морского и воздушного пространства для террористических атак Киева на гражданскую инфраструктуру и население России", — подчеркнул Гончар.Российский дипломат добавил, что такие действия закономерно ставят вопрос о реализации контрмер, в том числе превентивного характера.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Подробнее о безрассудных действиях западных политиков и военных - в публикации Посол РФ в Брюсселе: НАТО использует "страшилки" про Россию для оправдания своих действий.МИД РФ, регулярно приводя факты военных преступлений Киева, подчёркивает, что все те, кто оказывает помощь Украине, становятся соучастниками финансирования терроризма.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, мид рф, посольство рф, посол, бельгия, нато, киев, украина, киевский режим, военная помощь украине, терроризм, всу, обстрелы россии сегодня, обстрелы, беспилотники, бпла, военные преступления
Украина.ру, Новости, Россия, МИД РФ, посольство РФ, посол, Бельгия, НАТО, Киев, Украина, киевский режим, военная помощь Украине, терроризм, ВСУ, обстрелы России сегодня, обстрелы, беспилотники, БПЛА, Военные преступления

Страны НАТО уже предоставляют территории для атак Киева на регионы России — посол в Брюсселе

08:32 31.08.2026 (обновлено: 08:33 31.08.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Некоторые страны НАТО уже предоставляют свои территории, морское и воздушное пространство для террористических атак киевского режима на регионы России, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар. Об этом 31 августа сообщает РИА Новости
В Североатлантический альянс в настоящее время входят 32 государства, из них 30 — в Европе. Штаб-квартира НАТО находится в Брюсселе — столице Бельгии.
"Ряд натовцев уже даже не гнушается предоставлением своей территории, морского и воздушного пространства для террористических атак Киева на гражданскую инфраструктуру и население России", — подчеркнул Гончар.
Российский дипломат добавил, что такие действия закономерно ставят вопрос о реализации контрмер, в том числе превентивного характера.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Подробнее о безрассудных действиях западных политиков и военных - в публикации Посол РФ в Брюсселе: НАТО использует "страшилки" про Россию для оправдания своих действий.
МИД РФ, регулярно приводя факты военных преступлений Киева, подчёркивает, что все те, кто оказывает помощь Украине, становятся соучастниками финансирования терроризма.
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