https://ukraina.ru/20250118/1060321934.html

"Даже самый отчаянный стеб стоит воспринимать всерьез": Выдрин о том, куда "судьба тащит" Гренландию

"Даже самый отчаянный стеб стоит воспринимать всерьез": Выдрин о том, куда "судьба тащит" Гренландию - 18.01.2025 Украина.ру

"Даже самый отчаянный стеб стоит воспринимать всерьез": Выдрин о том, куда "судьба тащит" Гренландию

Слушая заявления новоизбранного президента США по поводу Гренландии, многие считают их очередным способом Дональда Трампа привлечь к себе внимание. Но сейчас в политических шутках нет и доли шутки. В арсенале политиков возникло столько новых инструментов, что любую иронию стоит воспринимать всерьез

2025-01-18T06:00

2025-01-18T06:00

2025-01-18T06:00

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.Опираясь на высказывание "согласного судьба ведет, сопротивляющегося — тащит", политолог заявил, что сейчас очевидно, куда судьба "тащит" Гренландию.Кроме того, Выдрин отметил, что на сегодняшний день в политическом арсенале возникло столько новых инструментов, что любую иронию и даже самый отчаянный "стеб" стоит воспринимать всерьез.Ранее в интервью изданию Украина.ру заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин также прокомментировал высказывания Трампа по поводу Гренландии.Эксперт считает, что расширение территорий в Мексиканском заливе и в арктических владениях, которые заходят в зону особых экономических интересов Канады было объявлено при Байдене, а Трамп лишь углубляет присутствие США в Арктике.Подробнее об этом в интервью "Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины"Полный текст интервью Дмитрия Выдрина: Украинская карикатура Трампа вряд ли появится на инаугурации президента США

https://ukraina.ru/20250116/1060315142.html

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новости, сша, россия, арктика, дональд трамп, джо байден, гренландия, детали