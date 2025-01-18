"Даже самый отчаянный стеб стоит воспринимать всерьез": Выдрин о том, куда "судьба тащит" Гренландию
Слушая заявления новоизбранного президента США по поводу Гренландии, многие считают их очередным способом Дональда Трампа привлечь к себе внимание. Но сейчас в политических шутках нет и доли шутки. В арсенале политиков возникло столько новых инструментов, что любую иронию стоит воспринимать всерьез
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.
"Вот, в физике большая масса притягивает меньшую. Так и в международных отношениях. Северо-Американский континент притягивает своей безмерной массой остров Гренландию. Точно так же значительная политическая, экономическая, военная и особенно культурная масса Штатов притягивает к себе эту территорию в общественном смысле", — подчеркнул Выдрин.
Опираясь на высказывание "согласного судьба ведет, сопротивляющегося — тащит", политолог заявил, что сейчас очевидно, куда судьба "тащит" Гренландию.
Кроме того, Выдрин отметил, что на сегодняшний день в политическом арсенале возникло столько новых инструментов, что любую иронию и даже самый отчаянный "стеб" стоит воспринимать всерьез.
Ранее в интервью изданию Украина.ру заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин также прокомментировал высказывания Трампа по поводу Гренландии.
Эксперт считает, что расширение территорий в Мексиканском заливе и в арктических владениях, которые заходят в зону особых экономических интересов Канады было объявлено при Байдене, а Трамп лишь углубляет присутствие США в Арктике.
Подробнее об этом в интервью "Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины"
16 января, 15:55Посол России: "Судьбу Гренландии должны решать сами гренландцы"Попытки США заполучить контроль над Гренландией демонстрируют неуважение к населению этой датской территории, которое праве само определять своё будущее. Об этом Владимир Барбин заявил в интервью датской телекомпании Тv2.