"Даже самый отчаянный стеб стоит воспринимать всерьез": Выдрин о том, куда "судьба тащит" Гренландию - 18.01.2025 Украина.ру
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"Даже самый отчаянный стеб стоит воспринимать всерьез": Выдрин о том, куда "судьба тащит" Гренландию
"Даже самый отчаянный стеб стоит воспринимать всерьез": Выдрин о том, куда "судьба тащит" Гренландию - 18.01.2025 Украина.ру
"Даже самый отчаянный стеб стоит воспринимать всерьез": Выдрин о том, куда "судьба тащит" Гренландию
Слушая заявления новоизбранного президента США по поводу Гренландии, многие считают их очередным способом Дональда Трампа привлечь к себе внимание. Но сейчас в политических шутках нет и доли шутки. В арсенале политиков возникло столько новых инструментов, что любую иронию стоит воспринимать всерьез
2025-01-18T06:00
2025-01-18T06:00
новости
сша
россия
арктика
дональд трамп
джо байден
гренландия
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.Опираясь на высказывание "согласного судьба ведет, сопротивляющегося — тащит", политолог заявил, что сейчас очевидно, куда судьба "тащит" Гренландию.Кроме того, Выдрин отметил, что на сегодняшний день в политическом арсенале возникло столько новых инструментов, что любую иронию и даже самый отчаянный "стеб" стоит воспринимать всерьез.Ранее в интервью изданию Украина.ру заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин также прокомментировал высказывания Трампа по поводу Гренландии.Эксперт считает, что расширение территорий в Мексиканском заливе и в арктических владениях, которые заходят в зону особых экономических интересов Канады было объявлено при Байдене, а Трамп лишь углубляет присутствие США в Арктике.Подробнее об этом в интервью "Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины"Полный текст интервью Дмитрия Выдрина: Украинская карикатура Трампа вряд ли появится на инаугурации президента США
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, сша, россия, арктика, дональд трамп, джо байден, гренландия, детали
Новости, США, Россия, Арктика, Дональд Трамп, Джо Байден, Гренландия, детали

"Даже самый отчаянный стеб стоит воспринимать всерьез": Выдрин о том, куда "судьба тащит" Гренландию

06:00 18.01.2025
 
© РИА Новости . Илья Тимин / Перейти в фотобанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости . Илья Тимин
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Слушая заявления новоизбранного президента США по поводу Гренландии, многие считают их очередным способом Дональда Трампа привлечь к себе внимание. Но сейчас в политических шутках нет и доли шутки. В арсенале политиков возникло столько новых инструментов, что любую иронию стоит воспринимать всерьез
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.
"Вот, в физике большая масса притягивает меньшую. Так и в международных отношениях. Северо-Американский континент притягивает своей безмерной массой остров Гренландию. Точно так же значительная политическая, экономическая, военная и особенно культурная масса Штатов притягивает к себе эту территорию в общественном смысле", — подчеркнул Выдрин.
Опираясь на высказывание "согласного судьба ведет, сопротивляющегося — тащит", политолог заявил, что сейчас очевидно, куда судьба "тащит" Гренландию.
Кроме того, Выдрин отметил, что на сегодняшний день в политическом арсенале возникло столько новых инструментов, что любую иронию и даже самый отчаянный "стеб" стоит воспринимать всерьез.
Ранее в интервью изданию Украина.ру заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин также прокомментировал высказывания Трампа по поводу Гренландии.
Эксперт считает, что расширение территорий в Мексиканском заливе и в арктических владениях, которые заходят в зону особых экономических интересов Канады было объявлено при Байдене, а Трамп лишь углубляет присутствие США в Арктике.
Подробнее об этом в интервью "Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины"
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
16 января, 15:55
Посол России: "Судьбу Гренландии должны решать сами гренландцы"Попытки США заполучить контроль над Гренландией демонстрируют неуважение к населению этой датской территории, которое праве само определять своё будущее. Об этом Владимир Барбин заявил в интервью датской телекомпании Тv2.
Полный текст интервью Дмитрия Выдрина: Украинская карикатура Трампа вряд ли появится на инаугурации президента США
 
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Заголовок открываемого материала
06:00"Даже самый отчаянный стеб стоит воспринимать всерьез": Выдрин о том, куда "судьба тащит" Гренландию
05:51Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия наступает, противник бросает на фронт резервы
05:40Чем обернется его фирменный прием: Таратута о "пришествие Трампа в Белый дом"
05:30Напрасные надежды: Панина развеяла миф о миротворческих намерениях Трампа
05:20Ссора России и Китая приближает удар США по Пекину — профессор Фененко
05:10Киселев рассказал, как Часов Яр заставит бомбу замедленного действия взорваться
05:00Выдрин ответил, стоит ли ждать "главного актора" на инаугурации Трампа
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18:36Сергей Сазонов: Чтобы новая Османская империя не подошла к Воронежу, России нужны и Иран, и Израиль
18:00Последнее фиаско Байдена, коварное "завещание" Трампу, удар по Кривому Рогу. Итоги 17 января
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17:28Изнасилования на Окинаве, капитан "Джопа" и накачка Японии. Что США готовят Китаю?
17:11Они слишком хорошо жили: Колташов о газовых войнах в Европе, новом периоде для России и схемах Трампа
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