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"Бегите пока не поздно": Небензя раскрыл Западу глаза на то, как Украина стала концлагерем им. Зеленского

"Бегите пока не поздно": Небензя раскрыл Западу глаза на то, как Украина стала концлагерем им. Зеленского - 17.01.2025 Украина.ру

"Бегите пока не поздно": Небензя раскрыл Западу глаза на то, как Украина стала концлагерем им. Зеленского

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подробно рассказал своим западным коллегам, заявляющим о демократии на Украине, почему страну спешат покинуть и военнослужащие, и депутаты, и судья, и спортсмены

2025-01-17T14:41

2025-01-17T14:41

2025-01-17T16:14

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На заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом ситуации на Украине, которое прошло 16 января по инициативе США и Словении, западные дипломаты не сказали ничего нового: обвиняли Россию в "агрессии", пренебрежении к международному праву, территориальной целостности и суверенитету Украины, подрыве продовольственной безопасности в мире и призывали "немедленно убраться с Украины", высказывая свои домыслы о том, что президента РФ Владимира Путина мир не интересует, поскольку для него это якобы равносильно поражению.Постоянному представителю РФ при ООН Василию Небензе пришлось прервать эти, как он выразился, занудные антироссийские мантры западных членов Совета Безопасности, призванные создать иллюзию того, что украинская тематика по-прежнему находится на плаву, и заострить внимание коллег на тех моментах, о которых они не сказали ни слова.Положение ВСУ на поле боя ещё сильнее ухудшилось. Только за последние десять дней ВС РФ освободили восемь населённых пунктов, включая важнейший опорник украинских войск Курахово. На грани падения Покровск (Красноармейск), Торецк (Дзержинск) и Часов Яр. На некоторых участках российские войска практически вышли на административные границы Днепропетровской области.Всё меньше украинцев хотят воевать за коррумпированную клику Зеленского и геополитические интересы Запада. Случаи дезертирства учащаются, с поля боя сбежали 1700 из 2300 бойцов элитной 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской, прошедшей подготовку во Франции, отметил дипломат."Этой ситуацией, разумеется, недовольны кукловоды киевского режима в Вашингтоне, обеспокоенные тем, что их многомиллиардные инвестиции в проект "Анти-Россия" и поставленное оружие могут оказаться бесполезными, и киевский режим бесславно рухнет, как в 2021 году рухнул проамериканский режим в Афганистане", - сказал Небензя.Именно из опасения сравнения с "катастрофическим выводом американских войск из Афганистана" команда избранного президента США Дональда Трампа, как говорят источники американских СМИ, изменила подход к украинскому вопросу и отказалась от обещания урегулировать конфликт за 24 часа.Зеленский, по словам Небензи, всеми силами пытается доказать своим хозяевам, что его режим всё ещё может воевать, перебрасывает, игнорируя продолжающееся обрушение восточного фронта, все накопленные резервы в Курскую область, где ВСУ на днях предприняли крайне неудачную попытку контрнаступления, но были отброшены назад, потеряв тысячи солдат и сотни единиц поставляемой Западом техники.В этой безрадостной ситуации Зеленскому остаётся только пытаться одержать новые "медийные перемоги", нанося удары беспилотниками и западными дальнобойными ракетами по территории России, добавил дипломат.Особняком в этой череде стоит нападение на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток" в Краснодарском крае 11 января. У российской стороны есть все основания полагать, что эта диверсия совершена по наводке США и Великобритании, заинтересованных в подсаживании ЕС на дорогой американский СПГ. К тому же именно они препятствуют запуску международного расследования теракта против "Северных потоков".По словам Небензи, стремление спонсоров киевского режима любой ценой спасти свой рушащийся антироссийский проект пока ещё перевешивает любые здравые мысли о необходимости поиска мирного решения украинского конфликта и устранения его причин, всё активнее высказывающиеся отдельными западными политиками. Но всё же риторика США и их союзников за последнее время существенно трансформировалась: сначала они говорили о необходимости обеспечения победы Украины, затем – о стремлении поддержать её "столько, сколько нужно", потом – о недопустимости победы России, а сегодня - о важности обеспечить для украинского тонущего корабля сильные переговорные позиции."Это заставляет украинского лицедея нервничать, в его окружении открыто говорят о необходимости какой-нибудь масштабной трагедии, которая смогла бы вернуть Украине поддержку западной общественности, какая-нибудь резонансная провокация типа Бучи, из-за которой в апреле 2022 года ему вместе с англичанами удалось сорвать практически согласованные российско-украинские договорённости", - заявил постпред РФ.Нервирует Зеленского не столько очевидная неотвратимость поражения Украины, но и опасность проведения выборов и вероятность организации новой американской администрацией ревизии выданной Украине помощи, которая неизбежно вскроет масштабы "крышуемой" им коррупции в стране, отметил Небензя. Будущий директор ФБР Кэш Паттель уже объявил о планах проведения такого аудита.В связи с этим в последнее время Зеленский стремится как можно сильнее спровоцировать Россию, пытаясь вызвать масштабный ответ на удары по её территории. Более того, в Киеве ходят упорные слухи о крупной кровавой провокации, готовящейся Украиной вместе с британскими кураторами, в которой будет обвинена Россия, сказал дипломат."В этих условиях наиболее популярный призыв в украинских соцсетях сегодня следующий – "бегите из Украины, пока не поздно". И украинцы бегут из "концлагеря имени Зеленского", как они всё чаще называют страну после того, как бывший комик отменил в ней какие-либо выборы. Бегут потенциальные солдаты с тренировочных полигонов в западных странах, бегут политики, бегут депутаты Верховной рады, бегут судьи Верховного суда, дипломаты, спортсмены. Так, в начале года украинские СМИ сообщили о бегстве за границу заместителя главы СБУ Александра Поклада, бывшего директора киевского НИИ судебной медицины Александра Рувина и экс-главы службы финансового мониторинга Игоря Черкасского", - подчеркнул Небензя.В противовес утверждениям заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло о якобы имеющим место пыткам украинских военнослужащих российский дипломат представил рассказ сбежавшего депутата Верховной Рады Артёма Дмитрука о том, каким пыткам его подвергли сотрудники СБУ в 2022 году, пытаясь выбить показания и признания в госизмене, хотя он лишь защищал каноническую Украинскую православную церковь."Меня кинули на холодный и мокрый пол, где-то рядом я слышал крики и стоны своих друзей, немного дальше – крики и стоны других людей и ужасные звуки пыток…меня били страшно…пытались выдавить глаза…я несколько раз терял сознание и падал со стула, приходил в себя – и снова пытки", - вспоминает мужчина.После чего Дмитрука перевезли в спортзал одесского отделения СБУ, где заставили громко и внятно говорить на камеру, что он больше никогда не будет критиковать Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака, а также принуждали быть агентом СБУ для борьбы с оппозицией. Через подобные "концлагеря СБУ", по словам другого украинского депутата, Александра Дубинского, прошло более 300 человек.А когда российская делегация на том заседании подчеркнула, что британцы предоставили трибуну в ООН откровенным неонацистам, восхваляющим подразделения СС, ответственным за гибель их соотечественников в годы Второй мировой войны, постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд, по словам первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, вышла из себя.Очень часто 16 января в зале звучала критика в адрес Китая, который якобы предоставляет военную технику и политическое прикрытие России. В частности, об этом говорила представительница США, что её китайский коллега не оставил без ответа."Если бы Китай предоставлял России военную технику, ситуация на поле боя была бы совершенной иной, чем сейчас. Если бы Китай предоставлял России политическое прикрытие, мы бы не заявляли публично о необходимости соблюдения норм международного права. Если бы Китай не хотел скорейшего завершения войны, мы не направляли бы своих спецпосланников в рамках многочисленных миссий челночной дипломатии, не учреждали "группу друзей", - заявил он, парируя нападки.А основное выступление представителя КНР звучало на контрасте с заявлениями западных коллег. Он призывал стороны конфликта прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров, а международное сообщество - создать условия для урегулирования противостояния дипломатическим путём. Он напомнил, что Пекин с начала СВО взаимодействовал как с Москвой, так и с Киевом.Позже американка попросила у председателя слово, чтобы заявить, что экспорт товаров двойного назначения из КНР поддерживает военно-промышленную базу России в рамках СВО, а также пообещала прекратить делать "свои правдивые заявления, которые не устраивают Китай, когда он прекратит поддерживать войну России против Украины"."У стран есть право на свою позицию, страны вольны выступать с любыми заявлениями, США не могут диктовать другим странам, какие заявления им делать", - заявил в ответ китайский дипломат.Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, естественно, выступал с обвинениями в адрес России, не утруждая себя тем, чтобы привести какие-либо подтверждения своих слов. Он призвал мировое сообщество оказать ещё большее давление на Москву, в частности ,ужесточить санкции в отношении энергетического сектора, чтобы снизить её доходы, которые впоследствии могут быть направлены на обеспечение ВС РФ, и, пользуясь случаем, сделал реверанс в сторону США, поблагодарив их за недавнее расширение ограничительных мер в этой области."Украина, как никто другой, хочет мира, но мы не примем понятие "мир любой ценой", поскольку это не обеспечит реальный и прочный мир. Геополитические амбиции России выходят далеко за пределы Украины. Для тех, кто, возможно, забыл об ультиматумах Россия до вторжения, я хочу напомнить их основное требование: "НАТО должно вернуться к границам 1997 года", - заявил Кислица.А мы для господина Кислицы хотим напомнить или, наверно, объяснить, что возврат военных потенциалов и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 год, который находился в числе пунктов проектов соглашений о взаимном предоставлении гарантий безопасности, которые Россия направила США и НАТО в декабре 2021 года, - это не просто ультиматум, а начальное условие потенциального диалога между Москвой и Североатлантическим Альянсом, возвращение к точке, когда был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО, согласно которому стороны не рассматривают друг друга как противников, а их общая цель - поддержание стабильности в Европе и борьба с общими угрозами.Единственный эффективный инструмент обеспечения справедливого и длительного мира, по убеждению украинского дипломата, - это стратегия "мир через силу", а путь к нему должен лежать через "формулу мира" Зеленского."Мы также готовы рассмотреть мирные идеи других государств, которые учитывают необходимость восстановления территориальной целостности Украины и базируются на принципе "ничего об Украине без Украины", - заявил Кислица.И о каком стремлении Киева к миру может идти речь, если он готов обсуждать только план капитуляции России, что из себя и представляет упомянутая "формула"? Всё чаще на Западе открыто признают, что шансов у Украины вернуться к границам 1991 года нет, а её нынешнее положение не таково, чтобы диктовать кому-то свои условия.Читайте также Откровения врага Зеленского: покушение, агония власти и проблема легитимности.

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