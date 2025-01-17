https://ukraina.ru/20250117/1060330128.html

"Уничтожайте их прямо на аэродромах": военный эксперт объяснил, насколько опасны дальнобойные системы ВСУ

"Уничтожайте их прямо на аэродромах": военный эксперт объяснил, насколько опасны дальнобойные системы ВСУ - 17.01.2025 Украина.ру

"Уничтожайте их прямо на аэродромах": военный эксперт объяснил, насколько опасны дальнобойные системы ВСУ

У Киева есть дальнобойные системы для обстрелов "старых" российских территорий, но не надо впадать в панику в этом вопросе. В основном, ракетные комплексы США бьют максимум на 165 километров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2025-01-17T04:00

2025-01-17T04:00

2025-01-17T04:00

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россия

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"Нам надо делать упор на том, что у нас уже хорошо получается. Да, наши орудия не могут бить на 70-90 километров. Но мы можем компенсировать это качественной работой разведки или "Торнадо", — рассказал эксперт.Для победы в войне не нужно во всем опережать противника, нужно просто хорошо организовать управление боем, отметил Евсеев. Мы долго не могли справиться с украинскими БЭКами, а потом оказалось, что нужно просто использовать больше вертолетов, пулеметов и заграждений, добавил он.У Киева есть дальнобойные системы, из которых он обстреливает "старые" российские территории, но не надо впадать в панику в этом вопросе. В основном, ракетные комплексы США бьют максимум на 165 километров, сообщил специалист.Это значит, что дальше, чем на 165 километров от линии фронта Украина стрелять не может. Поэтому когда кто-то утверждает, что якобы "ракеты полетят по Москве", он плохо представляет ситуацию, сказал Евсеев."Да, у Украины есть крылатые ракеты воздушного базирования, которые бьют на 300 километров. Так вы не давайте возможности вражеским аэродромам подлетать близко к границе, уничтожайте их прямо на аэродромах. Если мы будем все делать правильно, мы сможем купировать все эти угрозы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия вымотала ВСУ под Купянском, а теперь пугает их ударом в тыл Волчанску" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250116/1060330248.html

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