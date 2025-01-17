"Уничтожайте их прямо на аэродромах": военный эксперт объяснил, насколько опасны дальнобойные системы ВСУ - 17.01.2025 Украина.ру
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"Уничтожайте их прямо на аэродромах": военный эксперт объяснил, насколько опасны дальнобойные системы ВСУ
"Уничтожайте их прямо на аэродромах": военный эксперт объяснил, насколько опасны дальнобойные системы ВСУ - 17.01.2025 Украина.ру
"Уничтожайте их прямо на аэродромах": военный эксперт объяснил, насколько опасны дальнобойные системы ВСУ
У Киева есть дальнобойные системы для обстрелов "старых" российских территорий, но не надо впадать в панику в этом вопросе. В основном, ракетные комплексы США бьют максимум на 165 километров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-01-17T04:00
2025-01-17T04:00
новости
ракеты
сша
украина
киев
катер
аэродромы
россия
территория
сво
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"Нам надо делать упор на том, что у нас уже хорошо получается. Да, наши орудия не могут бить на 70-90 километров. Но мы можем компенсировать это качественной работой разведки или "Торнадо", — рассказал эксперт.Для победы в войне не нужно во всем опережать противника, нужно просто хорошо организовать управление боем, отметил Евсеев. Мы долго не могли справиться с украинскими БЭКами, а потом оказалось, что нужно просто использовать больше вертолетов, пулеметов и заграждений, добавил он.У Киева есть дальнобойные системы, из которых он обстреливает "старые" российские территории, но не надо впадать в панику в этом вопросе. В основном, ракетные комплексы США бьют максимум на 165 километров, сообщил специалист.Это значит, что дальше, чем на 165 километров от линии фронта Украина стрелять не может. Поэтому когда кто-то утверждает, что якобы "ракеты полетят по Москве", он плохо представляет ситуацию, сказал Евсеев."Да, у Украины есть крылатые ракеты воздушного базирования, которые бьют на 300 километров. Так вы не давайте возможности вражеским аэродромам подлетать близко к границе, уничтожайте их прямо на аэродромах. Если мы будем все делать правильно, мы сможем купировать все эти угрозы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия вымотала ВСУ под Купянском, а теперь пугает их ударом в тыл Волчанску" на сайте Украина.ру.
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новости, ракеты, сша, украина, киев, катер, аэродромы, россия, территория, сво, детали, разведка, торнадо, рсзо, ракетный удар, спецоперация
Новости, ракеты, США, Украина, Киев, катер, аэродромы, Россия, территория, СВО, детали, разведка, Торнадо, РСЗО, ракетный удар, Спецоперация

"Уничтожайте их прямо на аэродромах": военный эксперт объяснил, насколько опасны дальнобойные системы ВСУ

04:00 17.01.2025
 
© Мнобороны РФ
© Мнобороны РФ
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У Киева есть дальнобойные системы для обстрелов "старых" российских территорий, но не надо впадать в панику в этом вопросе. В основном, ракетные комплексы США бьют максимум на 165 километров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
"Нам надо делать упор на том, что у нас уже хорошо получается. Да, наши орудия не могут бить на 70-90 километров. Но мы можем компенсировать это качественной работой разведки или "Торнадо", — рассказал эксперт.
Для победы в войне не нужно во всем опережать противника, нужно просто хорошо организовать управление боем, отметил Евсеев. Мы долго не могли справиться с украинскими БЭКами, а потом оказалось, что нужно просто использовать больше вертолетов, пулеметов и заграждений, добавил он.
У Киева есть дальнобойные системы, из которых он обстреливает "старые" российские территории, но не надо впадать в панику в этом вопросе. В основном, ракетные комплексы США бьют максимум на 165 километров, сообщил специалист.
Это значит, что дальше, чем на 165 километров от линии фронта Украина стрелять не может. Поэтому когда кто-то утверждает, что якобы "ракеты полетят по Москве", он плохо представляет ситуацию, сказал Евсеев.
"Да, у Украины есть крылатые ракеты воздушного базирования, которые бьют на 300 километров. Так вы не давайте возможности вражеским аэродромам подлетать близко к границе, уничтожайте их прямо на аэродромах. Если мы будем все делать правильно, мы сможем купировать все эти угрозы", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия вымотала ВСУ под Купянском, а теперь пугает их ударом в тыл Волчанску" на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 19:30
Ростислав Ищенко: Выбрав США и эфемерный статус их особого партнера, Украина проиграла себяУкраинским руководителям из Москвы регулярно объясняли, что у них все будет хорошо, если они гарантируют стабильную работу всех транзитных систем. Не только газо- и нефтепроводов, но и морских портов, дорожной сети. Украина так географически расположена, что значительная часть транзита шла через нее.
 
НовостиракетыСШАУкраинаКиевкатераэродромыРоссиятерриторияСВОдеталиразведкаТорнадоРСЗОракетный ударСпецоперация
 
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