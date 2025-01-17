На границе не остановимся: эксперт о том, когда ВС РФ займутся "буфером" под Сумами и Днепропетровском - 17.01.2025 Украина.ру
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На границе не остановимся: эксперт о том, когда ВС РФ займутся "буфером" под Сумами и Днепропетровском
На границе не остановимся: эксперт о том, когда ВС РФ займутся "буфером" под Сумами и Днепропетровском - 17.01.2025 Украина.ру
На границе не остановимся: эксперт о том, когда ВС РФ займутся "буфером" под Сумами и Днепропетровском
После освобождения Курской области войска не остановятся на границе. В Сумской области мы уже ведем разведку боем и будем создавать там буферную зону. То же самое будет и с Днепропетровской областью. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-01-17T05:15
2025-01-17T05:15
новости
россия
курская область
сумская область
владимир евсеев
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вс рф
запорожская область
наступление
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По словам эксперта, сейчас основная задача ВС РФ – Покровская агломерация, которую нужно окружить. Рано или поздно коридор между ней и Курахово будет зачищен и ВС РФ войдут на территорию Днепропетровской области, добавил он.По его мнению, ВС РФ надо освобождать левый берег Днепра, чтобы исключить угрозы безопасности Запорожской области. Не говоря уже о том, что Херсон находится на Правобережье, указал он.При этом, если российские войска освободят Херсон, то не идти дальше на Николаев и Одессу к Приднестровью вообще было бы просто смешно, считает Евсеев."Кто-то думает, что [избранный президент США Дональд] Трамп договорится с [президентом России Владимиром] Путиным и война остановится. Это не так. Россия хочет заключить соглашения с Западом только на своих условиях, и Трамп не может приказать нам остановить войска. Поэтому, на мой личный взгляд, война продлится еще два-три года", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.О том, почему мобилизация живой силы на Украине уже подошла к своему пределу — в интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250115/1060292103.html
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новости, россия, курская область, сумская область, владимир евсеев, днепропетровская область, вс рф, запорожская область, наступление, бои, херсон, днепр, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Курская область, Сумская область, Владимир Евсеев, Днепропетровская область, ВС РФ, Запорожская область, наступление, бои, Херсон, Днепр, СВО, детали, Спецоперация

На границе не остановимся: эксперт о том, когда ВС РФ займутся "буфером" под Сумами и Днепропетровском

05:15 17.01.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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После освобождения Курской области войска не остановятся на границе. В Сумской области мы уже ведем разведку боем и будем создавать там буферную зону. То же самое будет и с Днепропетровской областью. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
По словам эксперта, сейчас основная задача ВС РФ – Покровская агломерация, которую нужно окружить. Рано или поздно коридор между ней и Курахово будет зачищен и ВС РФ войдут на территорию Днепропетровской области, добавил он.
"На Украине кто-то почему-то считает, что мы дойдем до границ ДНР и встанем. Это глупость. И после освобождения Курской области мы на границе не остановимся. В Сумской области мы уже ведем разведку боем и будем создавать там буферную зону. То же самое будет и с Днепропетровской областью", — подчеркнул Евсеев.
По его мнению, ВС РФ надо освобождать левый берег Днепра, чтобы исключить угрозы безопасности Запорожской области. Не говоря уже о том, что Херсон находится на Правобережье, указал он.
При этом, если российские войска освободят Херсон, то не идти дальше на Николаев и Одессу к Приднестровью вообще было бы просто смешно, считает Евсеев.
"Кто-то думает, что [избранный президент США Дональд] Трамп договорится с [президентом России Владимиром] Путиным и война остановится. Это не так. Россия хочет заключить соглашения с Западом только на своих условиях, и Трамп не может приказать нам остановить войска. Поэтому, на мой личный взгляд, война продлится еще два-три года", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.
О том, почему мобилизация живой силы на Украине уже подошла к своему пределу — в интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.
Владимир Ераносян интервью - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
15 января, 19:30
"Балтийский часовой" в Финском заливе. Владимир Ераносян о том, как Россия ответит НАТО возле КлайпедыЕще во времена министра обороны Шойгу в Арктике было построено 470 новых объектов. В том числе было проведено расширение аэродромов, модернизация взлетно-посадочных полос, созданы три новые базы на архипелагах с береговыми ракетными комплексами "Бастион". То есть Арктический регион по всей прибрежной полосе защищен.
 
НовостиРоссияКурская областьСумская областьВладимир ЕвсеевДнепропетровская областьВС РФЗапорожская областьнаступлениебоиХерсонДнепрСВОдеталиСпецоперация
 
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