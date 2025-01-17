На границе не остановимся: эксперт о том, когда ВС РФ займутся "буфером" под Сумами и Днепропетровском
После освобождения Курской области войска не остановятся на границе. В Сумской области мы уже ведем разведку боем и будем создавать там буферную зону. То же самое будет и с Днепропетровской областью. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
По словам эксперта, сейчас основная задача ВС РФ – Покровская агломерация, которую нужно окружить. Рано или поздно коридор между ней и Курахово будет зачищен и ВС РФ войдут на территорию Днепропетровской области, добавил он.
"На Украине кто-то почему-то считает, что мы дойдем до границ ДНР и встанем. Это глупость. И после освобождения Курской области мы на границе не остановимся. В Сумской области мы уже ведем разведку боем и будем создавать там буферную зону. То же самое будет и с Днепропетровской областью", — подчеркнул Евсеев.
По его мнению, ВС РФ надо освобождать левый берег Днепра, чтобы исключить угрозы безопасности Запорожской области. Не говоря уже о том, что Херсон находится на Правобережье, указал он.
При этом, если российские войска освободят Херсон, то не идти дальше на Николаев и Одессу к Приднестровью вообще было бы просто смешно, считает Евсеев.
"Кто-то думает, что [избранный президент США Дональд] Трамп договорится с [президентом России Владимиром] Путиным и война остановится. Это не так. Россия хочет заключить соглашения с Западом только на своих условиях, и Трамп не может приказать нам остановить войска. Поэтому, на мой личный взгляд, война продлится еще два-три года", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.
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