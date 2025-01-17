https://ukraina.ru/20250117/1060327120.html

На границе не остановимся: эксперт о том, когда ВС РФ займутся "буфером" под Сумами и Днепропетровском

На границе не остановимся: эксперт о том, когда ВС РФ займутся "буфером" под Сумами и Днепропетровском - 17.01.2025 Украина.ру

На границе не остановимся: эксперт о том, когда ВС РФ займутся "буфером" под Сумами и Днепропетровском

После освобождения Курской области войска не остановятся на границе. В Сумской области мы уже ведем разведку боем и будем создавать там буферную зону. То же самое будет и с Днепропетровской областью. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2025-01-17T05:15

2025-01-17T05:15

2025-01-17T05:15

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По словам эксперта, сейчас основная задача ВС РФ – Покровская агломерация, которую нужно окружить. Рано или поздно коридор между ней и Курахово будет зачищен и ВС РФ войдут на территорию Днепропетровской области, добавил он.По его мнению, ВС РФ надо освобождать левый берег Днепра, чтобы исключить угрозы безопасности Запорожской области. Не говоря уже о том, что Херсон находится на Правобережье, указал он.При этом, если российские войска освободят Херсон, то не идти дальше на Николаев и Одессу к Приднестровью вообще было бы просто смешно, считает Евсеев."Кто-то думает, что [избранный президент США Дональд] Трамп договорится с [президентом России Владимиром] Путиным и война остановится. Это не так. Россия хочет заключить соглашения с Западом только на своих условиях, и Трамп не может приказать нам остановить войска. Поэтому, на мой личный взгляд, война продлится еще два-три года", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.О том, почему мобилизация живой силы на Украине уже подошла к своему пределу — в интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250115/1060292103.html

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