https://ukraina.ru/20261115/vs-rf-porazili-podstantsiyu-v-rovno-i-sukhogruz-u-odessy-1084507531.html
ВС РФ поразили подстанцию в Ровно и сухогруз у Одессы
ВС РФ поразили подстанцию в Ровно и сухогруз у Одессы - 15.11.2026 Украина.ру
ВС РФ поразили подстанцию в Ровно и сухогруз у Одессы
В ночь на 15 ноября Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах обеспечения ВСУ
2026-11-15T10:01
2026-11-15T10:01
2026-11-15T10:01
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В результате удара поражены электроподстанция в населенном пункте Великие Межиричи Ровенской области, которая обеспечивала работу логистических центров для хранения военного имущества.Удары нанесены по паромному терминалу, управлению порта и электроподстанции в Черноморске Одесской области. Местные паблики писали о минимум четырех прилетах БПЛА "Герань". В акватории Черного моря был атакован сухогруз, доставлявший в порт Одессы военные грузы двойного назначения."Кроме того, поражены два железнодорожных локомотива в районе ж/д станции Днепропетровск, используемых в интересах перевозки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ", — сообщили в Минобороны.Ночью взрывы гремели также в Запорожье. ВКС нанесли несколько ударов УМПК по целям в оккупированном ВСУ городе.Сегодня зять и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер сообщил, что Вашингтон работает над организацией прямых переговоров Москвы с европейскими странами и повесткой следующего раунда трехсторонних встреч. Подробнее – в материале Кушнер анонсировал прорывные идеи для завершения конфликта на Украине на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, одесса, россия, ровно, джаред кушнер, дональд трамп, вооруженные силы украины, минобороны, вкс
Новости, Одесса, Россия, Ровно, Джаред Кушнер, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Минобороны, ВКС
ВС РФ поразили подстанцию в Ровно и сухогруз у Одессы
В ночь на 15 ноября Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах обеспечения ВСУ
В результате удара поражены электроподстанция в населенном пункте Великие Межиричи Ровенской области, которая обеспечивала работу логистических центров для хранения военного имущества.
Удары нанесены по паромному терминалу, управлению порта и электроподстанции в Черноморске Одесской области. Местные паблики писали о минимум четырех прилетах БПЛА "Герань". В акватории Черного моря был атакован сухогруз, доставлявший в порт Одессы военные грузы двойного назначения.
"Кроме того, поражены два железнодорожных локомотива в районе ж/д станции Днепропетровск, используемых в интересах перевозки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ", — сообщили в Минобороны.
Ночью взрывы гремели также в Запорожье. ВКС нанесли несколько ударов УМПК по целям в оккупированном ВСУ городе.
Сегодня зять и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер сообщил, что Вашингтон работает над организацией прямых переговоров Москвы с европейскими странами и повесткой следующего раунда трехсторонних встреч. Подробнее – в материале Кушнер анонсировал прорывные идеи для завершения конфликта на Украине
на сайте Украина.ру.