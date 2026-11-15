ВС РФ поразили подстанцию в Ровно и сухогруз у Одессы - 15.11.2026 Украина.ру
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ВС РФ поразили подстанцию в Ровно и сухогруз у Одессы
ВС РФ поразили подстанцию в Ровно и сухогруз у Одессы - 15.11.2026 Украина.ру
ВС РФ поразили подстанцию в Ровно и сухогруз у Одессы
В ночь на 15 ноября Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах обеспечения ВСУ
2026-11-15T10:01
2026-11-15T10:01
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В результате удара поражены электроподстанция в населенном пункте Великие Межиричи Ровенской области, которая обеспечивала работу логистических центров для хранения военного имущества.Удары нанесены по паромному терминалу, управлению порта и электроподстанции в Черноморске Одесской области. Местные паблики писали о минимум четырех прилетах БПЛА "Герань". В акватории Черного моря был атакован сухогруз, доставлявший в порт Одессы военные грузы двойного назначения."Кроме того, поражены два железнодорожных локомотива в районе ж/д станции Днепропетровск, используемых в интересах перевозки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ", — сообщили в Минобороны.Ночью взрывы гремели также в Запорожье. ВКС нанесли несколько ударов УМПК по целям в оккупированном ВСУ городе.Сегодня зять и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер сообщил, что Вашингтон работает над организацией прямых переговоров Москвы с европейскими странами и повесткой следующего раунда трехсторонних встреч. Подробнее – в материале Кушнер анонсировал прорывные идеи для завершения конфликта на Украине на сайте Украина.ру.
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новости, одесса, россия, ровно, джаред кушнер, дональд трамп, вооруженные силы украины, минобороны, вкс
Новости, Одесса, Россия, Ровно, Джаред Кушнер, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Минобороны, ВКС

ВС РФ поразили подстанцию в Ровно и сухогруз у Одессы

10:01 15.11.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРасчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении
Расчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 15.11.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В ночь на 15 ноября Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах обеспечения ВСУ
В результате удара поражены электроподстанция в населенном пункте Великие Межиричи Ровенской области, которая обеспечивала работу логистических центров для хранения военного имущества.
Удары нанесены по паромному терминалу, управлению порта и электроподстанции в Черноморске Одесской области. Местные паблики писали о минимум четырех прилетах БПЛА "Герань". В акватории Черного моря был атакован сухогруз, доставлявший в порт Одессы военные грузы двойного назначения.
"Кроме того, поражены два железнодорожных локомотива в районе ж/д станции Днепропетровск, используемых в интересах перевозки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ", — сообщили в Минобороны.
Ночью взрывы гремели также в Запорожье. ВКС нанесли несколько ударов УМПК по целям в оккупированном ВСУ городе.

Сегодня зять и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер сообщил, что Вашингтон работает над организацией прямых переговоров Москвы с европейскими странами и повесткой следующего раунда трехсторонних встреч. Подробнее – в материале Кушнер анонсировал прорывные идеи для завершения конфликта на Украине на сайте Украина.ру.

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