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ВС РФ поразили подстанцию в Ровно и сухогруз у Одессы

ВС РФ поразили подстанцию в Ровно и сухогруз у Одессы - 15.11.2026 Украина.ру

ВС РФ поразили подстанцию в Ровно и сухогруз у Одессы

В ночь на 15 ноября Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах обеспечения ВСУ

2026-11-15T10:01

2026-11-15T10:01

2026-11-15T10:01

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В результате удара поражены электроподстанция в населенном пункте Великие Межиричи Ровенской области, которая обеспечивала работу логистических центров для хранения военного имущества.Удары нанесены по паромному терминалу, управлению порта и электроподстанции в Черноморске Одесской области. Местные паблики писали о минимум четырех прилетах БПЛА "Герань". В акватории Черного моря был атакован сухогруз, доставлявший в порт Одессы военные грузы двойного назначения."Кроме того, поражены два железнодорожных локомотива в районе ж/д станции Днепропетровск, используемых в интересах перевозки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ", — сообщили в Минобороны.Ночью взрывы гремели также в Запорожье. ВКС нанесли несколько ударов УМПК по целям в оккупированном ВСУ городе.Сегодня зять и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер сообщил, что Вашингтон работает над организацией прямых переговоров Москвы с европейскими странами и повесткой следующего раунда трехсторонних встреч. Подробнее – в материале Кушнер анонсировал прорывные идеи для завершения конфликта на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, одесса, россия, ровно, джаред кушнер, дональд трамп, вооруженные силы украины, минобороны, вкс