"Древние Укры" и сумрачный волынский гений: Стоякин об истории одного мэма - 15.11.2026 Украина.ру
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"Древние Укры" и сумрачный волынский гений: Стоякин об истории одного мэма
"Древние Укры" и сумрачный волынский гений: Стоякин об истории одного мэма - 15.11.2026 Украина.ру
"Древние Укры" и сумрачный волынский гений: Стоякин об истории одного мэма
Тема нового выпуска проекта издания Украина.ру "История: уроки и перемены" – происхождение интернет-мэма "древние укры". Украина.ру, 15.11.2026
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Тема нового выпуска проекта издания Украина.ру "История: уроки и перемены" – происхождение интернет-мэма "древние укры".Кто придумал этот термин? Как он связан с польской псевдоисторической теорией сарматизма? Чем ещё известен в истории человек, который всё это придумал?Об истории интернет-мэма и деятельности его создателя рассказывает публицист, редактор раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василий Стоякин.у на Дзенhttps://dzen.ru/ukraina.ruУкраина.ру на ДзенУкраина.ру на ДзенДзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Украина.ру в МАХmax.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ruukraina.ru
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
"Древние Укры" и сумрачный волынский гений: Стоякин об истории одного мэма
"Древние Укры" и сумрачный волынский гений: Стоякин об истории одного мэма
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украина, василий стоякин, украина.ру, видео, волынь, украинские мифы, исторические мифы, университет, польша, поляки, видео
Украина, Василий Стоякин, Украина.ру, Видео, Волынь, украинские мифы, исторические мифы, университет, Польша, поляки
"Древние Укры" и сумрачный волынский гений: Стоякин об истории одного мэма
Тема нового выпуска проекта издания Украина.ру "История: уроки и перемены" – происхождение интернет-мэма "древние укры".
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"Древние Укры" и сумрачный волынский гений: Стоякин об истории одного мэма

11:00 15.11.2026
 
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Тема нового выпуска проекта издания Украина.ру "История: уроки и перемены" – происхождение интернет-мэма "древние укры".
Кто придумал этот термин? Как он связан с польской псевдоисторической теорией сарматизма? Чем ещё известен в истории человек, который всё это придумал?
Об истории интернет-мэма и деятельности его создателя рассказывает публицист, редактор раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василий Стоякин.у на Дзенhttps://dzen.ru/ukraina.ru
Украина.ру на Дзен
Украина.ру на ДзенДзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Украина.ру в МАХmax.ru/ukr_2025_ru
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