https://ukraina.ru/20261115/drevnie-ukry-i-sumrachnyy-volynskiy-geniy-stoyakin-ob-istorii-odnogo-mema--1084446494.html

"Древние Укры" и сумрачный волынский гений: Стоякин об истории одного мэма

"Древние Укры" и сумрачный волынский гений: Стоякин об истории одного мэма - 15.11.2026 Украина.ру

"Древние Укры" и сумрачный волынский гений: Стоякин об истории одного мэма

Тема нового выпуска проекта издания Украина.ру "История: уроки и перемены" – происхождение интернет-мэма "древние укры". Украина.ру, 15.11.2026

2026-11-15T11:00

2026-11-15T11:00

2026-11-15T11:00

украина

василий стоякин

украина.ру

видео

волынь

украинские мифы

исторические мифы

университет

польша

поляки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/0c/1084446375_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7b93a7960179d29305e13ef3d559a9d6.png

Тема нового выпуска проекта издания Украина.ру "История: уроки и перемены" – происхождение интернет-мэма "древние укры".Кто придумал этот термин? Как он связан с польской псевдоисторической теорией сарматизма? Чем ещё известен в истории человек, который всё это придумал?Об истории интернет-мэма и деятельности его создателя рассказывает публицист, редактор раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василий Стоякин.у на Дзенhttps://dzen.ru/ukraina.ruУкраина.ру на ДзенУкраина.ру на ДзенДзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Украина.ру в МАХmax.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ruukraina.ru

украина

волынь

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

"Древние Укры" и сумрачный волынский гений: Стоякин об истории одного мэма "Древние Укры" и сумрачный волынский гений: Стоякин об истории одного мэма 2026-11-15T11:00 true PT7M42S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, василий стоякин, украина.ру, видео, волынь, украинские мифы, исторические мифы, университет, польша, поляки, видео