https://ukraina.ru/20261115/drevnie-ukry-i-sumrachnyy-volynskiy-geniy-stoyakin-ob-istorii-odnogo-mema--1084446494.html
"Древние Укры" и сумрачный волынский гений: Стоякин об истории одного мэма
"Древние Укры" и сумрачный волынский гений: Стоякин об истории одного мэма - 15.11.2026 Украина.ру
"Древние Укры" и сумрачный волынский гений: Стоякин об истории одного мэма
Тема нового выпуска проекта издания Украина.ру "История: уроки и перемены" – происхождение интернет-мэма "древние укры". Украина.ру, 15.11.2026
2026-11-15T11:00
2026-11-15T11:00
2026-11-15T11:00
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волынь
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исторические мифы
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польша
поляки
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Тема нового выпуска проекта издания Украина.ру "История: уроки и перемены" – происхождение интернет-мэма "древние укры".Кто придумал этот термин? Как он связан с польской псевдоисторической теорией сарматизма? Чем ещё известен в истории человек, который всё это придумал?Об истории интернет-мэма и деятельности его создателя рассказывает публицист, редактор раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василий Стоякин.у на Дзенhttps://dzen.ru/ukraina.ruУкраина.ру на ДзенУкраина.ру на ДзенДзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Украина.ру в МАХmax.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ruukraina.ru
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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"Древние Укры" и сумрачный волынский гений: Стоякин об истории одного мэма
"Древние Укры" и сумрачный волынский гений: Стоякин об истории одного мэма
2026-11-15T11:00
true
PT7M42S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, василий стоякин, украина.ру, видео, волынь, украинские мифы, исторические мифы, университет, польша, поляки, видео
Украина, Василий Стоякин, Украина.ру, Видео, Волынь, украинские мифы, исторические мифы, университет, Польша, поляки
"Древние Укры" и сумрачный волынский гений: Стоякин об истории одного мэма
Тема нового выпуска проекта издания Украина.ру "История: уроки и перемены" – происхождение интернет-мэма "древние укры".
2026-11-15T11:00
true
PT7M42S
"Древние Укры" и сумрачный волынский гений: Стоякин об истории одного мэма
Тема нового выпуска проекта издания Украина.ру "История: уроки и перемены" – происхождение интернет-мэма "древние укры".
Кто придумал этот термин? Как он связан с польской псевдоисторической теорией сарматизма? Чем ещё известен в истории человек, который всё это придумал?
Об истории интернет-мэма и деятельности его создателя рассказывает публицист, редактор раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василий Стоякин
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