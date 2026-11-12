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"У тебя страна горит, а ты шутить вздумал": Соскин разнес "КВН" Зеленского о Трампе

"У тебя страна горит, а ты шутить вздумал": Соскин разнес "КВН" Зеленского о Трампе - 12.11.2026 Украина.ру

"У тебя страна горит, а ты шутить вздумал": Соскин разнес "КВН" Зеленского о Трампе

Неудачная шутка Владимира Зеленского в адрес президента США Дональда Трампа во время выступления в датском парламенте может стоить Киеву американской военной помощи, предупредил в эфире YouTube-канала бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин

2026-11-12T07:56

2026-11-12T07:56

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Политолог раскритиковал поведение главы киевского режима. По словам Соскина, на фоне тяжелейшего положения в стране, шаткой власти и идущих переговоров подобные попытки пошутить выглядят неадекватно. Эксперт считает, что таким образом Зеленский лишь вредит собственным гражданам, пытаясь угодить датчанам, которым, по его оценке, совершенно не нужны лишние хлопоты со сбором средств.Соскин выразил уверенность, что после подобной выходки Вашингтон не выделит Украине "и гроша".Он также подчеркнул, что Зеленский "вновь устраивает КВН", однако на этот раз итогом такой самодеятельности станет потеря для Киева необходимого финансирования и ракетного вооружения.Поводом для критики послужила речь Зеленского перед депутатами в Дании, где он решил иронично высказаться об идее Дональда Трампа присоединить Гренландию. Зеленский предположил, что президент США на самом деле стремился не к получению новых территорий, а к тому, чтобы "стать немного более датчанином", добавив, что именно этого американскому политику, возможно, и не хватало.Еще о Гренландии - в материале США оставили в Гренландии тысячи тонн опасных отходов и миллионы литров радиоактивных вод на сайте Украина.ру.

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