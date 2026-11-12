ВС РФ поразили сухогруз, направлявшийся в порты Одесской области - 12.11.2026 Украина.ру
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ВС РФ поразили сухогруз, направлявшийся в порты Одесской области
ВС РФ поразили сухогруз, направлявшийся в порты Одесской области - 12.11.2026 Украина.ру
ВС РФ поразили сухогруз, направлявшийся в порты Одесской области
Вооружённые силы России в ходе нанесения ночных ударов по используемым ВСУ объектам ВПК и энергетики Украины поразили сухогруз, направлявшийся в порты Одесской области. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ, утром 12 ноября опубликованной в телеграм-канале ведомства
2026-11-12T08:18
2026-11-12T08:24
украина.ру
россия
вс рф
минобороны рф
сво
спецоперация
удары
украина
одесская область
судно
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Отмечается, что судно было поражено на переходе морем. Название сухогруза, его принадлежность и последствия удара в сообщении не приводятся.Кроме того, в Минобороны России сообщили о нанесении ударов по складам боеприпасов в Киеве и Киевской области.По информации украинских мониторинговых каналов, по целям в Киеве и области ночью активно работала российская "баллистика".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261112/obmanki-dlya-vrazheskogo-pvo-kak-iskandery-s-rm-48u-lomayut-oboronu-ukrainy-1084431293.html
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украина.ру, россия, вс рф, минобороны рф, сво, спецоперация, удары, украина, одесская область, судно, сухогрузы, всу, впк, киев, киевская область, склады, герань, "искандер", ракетные удары по украине
Украина.ру, Россия, ВС РФ, Минобороны РФ, СВО, Спецоперация, удары, Украина, Одесская область, судно, сухогрузы, ВСУ, ВПК, Киев, Киевская область, склады, Герань, "Искандер", ракетные удары по Украине

ВС РФ поразили сухогруз, направлявшийся в порты Одесской области

08:18 12.11.2026 (обновлено: 08:24 12.11.2026)
 
© ФотоГерань-5
Герань-5 - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© Фото
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Вооружённые силы России в ходе нанесения ночных ударов по используемым ВСУ объектам ВПК и энергетики Украины поразили сухогруз, направлявшийся в порты Одесской области. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ, утром 12 ноября опубликованной в телеграм-канале ведомства
Отмечается, что судно было поражено на переходе морем. Название сухогруза, его принадлежность и последствия удара в сообщении не приводятся.
Кроме того, в Минобороны России сообщили о нанесении ударов по складам боеприпасов в Киеве и Киевской области.
По информации украинских мониторинговых каналов, по целям в Киеве и области ночью активно работала российская "баллистика".
- РИА Новости, 1920, 12.11.2026
06:20
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