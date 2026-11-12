https://ukraina.ru/20261112/vs-rf-porazili-sukhogruz-napravlyavshiysya-v-porty-odesskoy-oblasti-1084440481.html

ВС РФ поразили сухогруз, направлявшийся в порты Одесской области

ВС РФ поразили сухогруз, направлявшийся в порты Одесской области - 12.11.2026 Украина.ру

ВС РФ поразили сухогруз, направлявшийся в порты Одесской области

Вооружённые силы России в ходе нанесения ночных ударов по используемым ВСУ объектам ВПК и энергетики Украины поразили сухогруз, направлявшийся в порты Одесской области. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ, утром 12 ноября опубликованной в телеграм-канале ведомства

2026-11-12T08:18

2026-11-12T08:18

2026-11-12T08:24

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Отмечается, что судно было поражено на переходе морем. Название сухогруза, его принадлежность и последствия удара в сообщении не приводятся.Кроме того, в Минобороны России сообщили о нанесении ударов по складам боеприпасов в Киеве и Киевской области.По информации украинских мониторинговых каналов, по целям в Киеве и области ночью активно работала российская "баллистика".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261112/obmanki-dlya-vrazheskogo-pvo-kak-iskandery-s-rm-48u-lomayut-oboronu-ukrainy-1084431293.html

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