https://ukraina.ru/20261112/kortezh-dlya-vstrechi-uitkoffa-i-kushnera-pribyl-v-aeroport-vnukovo-1084439682.html
Кортеж для встречи Уиткоффа и Кушнера прибыл в аэропорт "Внуково"
Кортеж для встречи Уиткоффа и Кушнера прибыл в аэропорт "Внуково" - 12.11.2026 Украина.ру
Кортеж для встречи Уиткоффа и Кушнера прибыл в аэропорт "Внуково"
Кортеж из автомобилей "Аурус" прибыл в терминал аэропорта "Внуково" для встречи спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, передает корреспондент РИА Новости
2026-11-12T07:55
2026-11-12T07:55
2026-11-12T07:57
украина.ру
новости
россия
москва
внуково
владимир путин
джаред кушнер
стив уиткофф
сша
переговоры по украине 2026
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/0c/1084439820_0:5:1440:815_1920x0_80_0_0_18343a47bc0a0bb986ca35fe777912b8.jpg
Ранее самолет США из Абу-Даби пересек границу РФ в день визита спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.В среду в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры с участием делегаций России, США и Украины. Кушнер по их итогам заявил, что он и Уиткофф отправятся в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что встреча пройдет в первой половине дня.Ранее сообщалось, что американский борт пересек границу РФ в день визита спецпосланников США.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
москва
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/0c/1084439820_139:0:1296:868_1920x0_80_0_0_5c135a50d1bf154f91b9970cc719a9d4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, россия, москва, внуково, владимир путин, джаред кушнер, стив уиткофф, сша, переговоры по украине 2026
Украина.ру, Новости, Россия, Москва, Внуково, Владимир Путин, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, США, Переговоры по Украине 2026
Кортеж для встречи Уиткоффа и Кушнера прибыл в аэропорт "Внуково"
07:55 12.11.2026 (обновлено: 07:57 12.11.2026)
Кортеж из автомобилей "Аурус" прибыл в терминал аэропорта "Внуково" для встречи спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, передает корреспондент РИА Новости
Ранее самолет США из Абу-Даби пересек границу РФ в день визита спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.
В среду в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры с участием делегаций России, США и Украины. Кушнер по их итогам заявил, что он и Уиткофф отправятся в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что встреча пройдет в первой половине дня.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.