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Кортеж для встречи Уиткоффа и Кушнера прибыл в аэропорт "Внуково"

Кортеж для встречи Уиткоффа и Кушнера прибыл в аэропорт "Внуково" - 12.11.2026 Украина.ру

Кортеж для встречи Уиткоффа и Кушнера прибыл в аэропорт "Внуково"

Кортеж из автомобилей "Аурус" прибыл в терминал аэропорта "Внуково" для встречи спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, передает корреспондент РИА Новости

2026-11-12T07:55

2026-11-12T07:55

2026-11-12T07:57

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переговоры по украине 2026

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Ранее самолет США из Абу-Даби пересек границу РФ в день визита спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.В среду в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры с участием делегаций России, США и Украины. Кушнер по их итогам заявил, что он и Уиткофф отправятся в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что встреча пройдет в первой половине дня.Ранее сообщалось, что американский борт пересек границу РФ в день визита спецпосланников США.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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2026

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