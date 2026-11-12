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Американский борт пересек границу РФ в день визита спецпосланников США

Американский борт пересек границу РФ в день визита спецпосланников США - 12.11.2026 Украина.ру

Американский борт пересек границу РФ в день визита спецпосланников США

Американский правительственный борт, следовавший из Объединенных Арабских Эмиратов, вошел в воздушное пространство России в день визита в Москву спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера

2026-11-12T07:29

2026-11-12T07:29

2026-11-12T07:31

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Согласно данным сервисов отслеживания полетов, самолет Boeing C-40 Clipper вылетел из Абу-Даби и пересек границу Латвии с Россией в 6:52 по московскому времени.В то же время полетные трекеры зафиксировали прибытие в столицу Ирландии лайнера той же модели, что и у Стива Уиткоффа. Этот самолет покинул аэропорт Абу-Даби накануне в 17:16 мск и приземлился в Дублине в четверг около 1:21 по московскому времени.Перелетам предшествовали двухдневные трехсторонние консультации с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева, которые завершились в среду в ОАЭ. После окончания переговоров Кушнер анонсировал их с Уиткоффом поездку в Россию для личной беседы с президентом Владимиром Путиным. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков ранее уточнял, что встреча в Кремле запланирована на первую половину дня.Дальнейший маршрут американской делегации после переговоров в Москве как раз проляжет в Ирландию. В Дублине спецпосланники Вашингтона планируют провести встречу с Владимиром Зеленским.Подробнее - в материале О чём договорились в Абу-Даби, грядущий визит Кушнера и Уиткоффа. Итоги 11 ноября на сайте Украина.ру.

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новости, россия, москва, ирландия, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир путин, украина.ру