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Правительство Украины продлило запрет экспорта соли, драгметаллов и газа

Правительство Украины продлило запрет экспорта соли, драгметаллов и газа - 25.12.2024 Украина.ру

Правительство Украины продлило запрет экспорта соли, драгметаллов и газа

Кабмин Украины постановлением № 1481 от 24 декабря утвердил перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, а также квот на 2025 год. Документ продевает "нулевые квоты" на экспорт ряда товаров.

2024-12-25T12:41

2024-12-25T12:41

2024-12-25T12:41

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Постановлением украинского правительства установлена нулевая квота на экспорт золота и серебра, отходов и лома драгоценных металлов, а также природного газа украинского происхождения. Также фактически запрещено вывозить в 2025 году электрические и электронные отходы и лом, используемые преимущественно для добычи драгметаллов.Квоты на экспорт коксующегося угля марки "К" установлены в объёме 1,3 млн тонн. Разрешено экспортировать 400 тыс т мазута. В новом перечне отсутствуют уголь каменный, антрацит и топливная древесина.При экспорте в будущем году лицензированию подлежат некоторые товары сельхозпроизводства. Среди них кукуруза, рапс, подсолнечник, пшеница и меслин (смесь пшеницы и ржи).Отдельно установлены ограничения на экспорт украинских товаров в государства-члены Евросоюза.Тем временем Новак заверил, что Россия готова продолжать поставки газа в Европу Больше новостей представлено в обзоре "Жертва сатане", успехи ВС РФ, гарантии безопасности без НАТО. Главное на Украине на утро 25 декабря

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