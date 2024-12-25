Правительство Украины продлило запрет экспорта соли, драгметаллов и газа - 25.12.2024 Украина.ру
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Правительство Украины продлило запрет экспорта соли, драгметаллов и газа
Правительство Украины продлило запрет экспорта соли, драгметаллов и газа - 25.12.2024 Украина.ру
Правительство Украины продлило запрет экспорта соли, драгметаллов и газа
Кабмин Украины постановлением № 1481 от 24 декабря утвердил перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, а также квот на 2025 год. Документ продевает "нулевые квоты" на экспорт ряда товаров.
2024-12-25T12:41
2024-12-25T12:41
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Постановлением украинского правительства установлена нулевая квота на экспорт золота и серебра, отходов и лома драгоценных металлов, а также природного газа украинского происхождения. Также фактически запрещено вывозить в 2025 году электрические и электронные отходы и лом, используемые преимущественно для добычи драгметаллов.Квоты на экспорт коксующегося угля марки "К" установлены в объёме 1,3 млн тонн. Разрешено экспортировать 400 тыс т мазута. В новом перечне отсутствуют уголь каменный, антрацит и топливная древесина.При экспорте в будущем году лицензированию подлежат некоторые товары сельхозпроизводства. Среди них кукуруза, рапс, подсолнечник, пшеница и меслин (смесь пшеницы и ржи).Отдельно установлены ограничения на экспорт украинских товаров в государства-члены Евросоюза.Тем временем Новак заверил, что Россия готова продолжать поставки газа в Европу Больше новостей представлено в обзоре "Жертва сатане", успехи ВС РФ, гарантии безопасности без НАТО. Главное на Украине на утро 25 декабря
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новости, украина, россия, европа, кабмин, ес, нато, золото, газ, уголь, пшеница, сельхозпродукция, агросектор, экспорт, апк, украина-ес, соглашение с ес
Новости, Украина, Россия, Европа, Кабмин, ЕС, НАТО, золото, газ, уголь, пшеница, сельхозпродукция, агросектор, экспорт, АПК, Украина-ЕС, соглашение с ЕС

Правительство Украины продлило запрет экспорта соли, драгметаллов и газа

12:41 25.12.2024
 
© kmu.gov.uaКабмин Шмыгаль заседание
Кабмин Шмыгаль заседание
© kmu.gov.ua
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Кабмин Украины постановлением № 1481 от 24 декабря утвердил перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, а также квот на 2025 год. Документ продевает "нулевые квоты" на экспорт ряда товаров.
Постановлением украинского правительства установлена нулевая квота на экспорт золота и серебра, отходов и лома драгоценных металлов, а также природного газа украинского происхождения. Также фактически запрещено вывозить в 2025 году электрические и электронные отходы и лом, используемые преимущественно для добычи драгметаллов.
Квоты на экспорт коксующегося угля марки "К" установлены в объёме 1,3 млн тонн. Разрешено экспортировать 400 тыс т мазута. В новом перечне отсутствуют уголь каменный, антрацит и топливная древесина.
При экспорте в будущем году лицензированию подлежат некоторые товары сельхозпроизводства. Среди них кукуруза, рапс, подсолнечник, пшеница и меслин (смесь пшеницы и ржи).
Отдельно установлены ограничения на экспорт украинских товаров в государства-члены Евросоюза.
Тем временем Новак заверил, что Россия готова продолжать поставки газа в Европу
Больше новостей представлено в обзоре "Жертва сатане", успехи ВС РФ, гарантии безопасности без НАТО. Главное на Украине на утро 25 декабря
 
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