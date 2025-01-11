https://ukraina.ru/20250111/1060197430.html

Про спикера Рады Стефанчука и его амбициях стать "Верховным правителем Киева"

Про спикера Рады Стефанчука и его амбициях стать "Верховным правителем Киева" - 11.01.2025 Украина.ру

Про спикера Рады Стефанчука и его амбициях стать "Верховным правителем Киева"

Президент Владимир Владимирович Путин в течении 24-го года в публичных выступлениях несколько раз называл единственным законным лидером Украины председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука. Он стал таковым после того, как 20 мая минувшего года истек срок полномочий Владимира Зеленского, а новых президентских выборов украинская власть не провела.

2025-01-11T04:58

2025-01-11T04:58

2025-01-11T05:03

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банковая

киев

руслан стефанчук

владимир зеленский

андрей ермак

верховная рада

рада

слуга народа

мнения

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При этом, наш Верховный Главнокомандующий отмечал, что при желании на Украине могли бы избрать другого главу страны, но этого не хотят ни действующая власть, ни нынешние западные кураторы и спонсоры.В то же время, есть достоверная информация, что проведения выборов президента и парламента потребовал от серого кардинала киевского режима Ермака избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс на их состоявшейся в декабре прошлого года встрече. Как будет после инаугурации Трампа – посмотрим. Но, в любом случае, в год очевидного перелома в украинском кризисе, хоть с выборами, хоть без них, цена кресла единственного легитимного представителя власти страны 404 возрастает на порядок. И совсем не случайно, что вокруг поста председателя Верховной Рады сейчас закручивается серьезная интрига. Здесь и Ахметов, принявшийся скупать депутатов оптом и в розницу, чтобы вернуть во главу президиума украинского парламента Дмитрия Разумкова, и Петр Порошенко, вознамерившийся возглавить Раду, запустить выборы и переместиться из кресла спикера в кабинет премьера Украины, и офис Зеленского, в последнее время очень недовольные Стефанчуком и подумывающие о том, чтобы в критический для режима момент заменить его на совершенно бесхребетного и управляемого первого зама спикера Рады Александра Корниенко. Уровень амбиций самого Стефанчука, особенно после мая 2024 года, когда истек срок каденции Зеленского, а так же его теплые отношения с украинским олигархатом, хозяев офиса на Банковой совершенно не устраивают.Впрочем, публично Стефанчук демонстрирует полную преданность своим партайгеноссе и лично киевскому недофюреру. И постоянно заявляет, что Зеленский — законный президент. Но, как говорят знающие люди, еще весной прошлого года в его кабинет потекли просители в обход Банковой, и бывали благожелательно приняты. Ну, а после победы Трампа и на фоне явно не заладившихся с ним коммуникаций у Зеленского, поток заметно подрос. И, как говорят Стефанчук начал стремительно "бронзоветь". Забавно, ведь еще в начале того года ходили упорные слухи, активно муссируемые в среде украинских депутатов, что Стефанчук пытается сбежать с должности спикера Рады и перейти на работу в Конституционный суд. Мол совсем бедного Ермак заел. Но, похоже, те сомнения давно покинули "легитимного".Так кто же он такой, этот главный "Колыван" украинской политики (кстати так и никак иначе за глаза его называют все в политической тусовке) возжелавший подобно своему мультипликационному двойнику объявить себя "верховным правителем" в Киеве? И как мелкий хмельницкий жлоб, мелкий по масштабу личности, а не габаритам, так вознеся?Руслан Стефанчук родился в Тернополе в 1975 году в семье медиков. После переезда в Хмельницкий с отличием окончил там среднюю школу, институт регионального управления и права по специальности "Правоведение", а позже — Технологический университет Подолья, курс "Менеджмент производственной сферы". После отучился в аспирантуре Института государства и права имени Владимира Корецкого Национальной Академии наук (НАН) Украины и начал работать там преподавателем.Стефанчук быстро прошел путь от старшего преподавателя до профессора кафедры гражданско-правовых дисциплин и стал проректором университета по научной работе. Однако наука оказалась не такой интересной, как политика. Поэтому со временем Стефанчук возглавил отдел проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Верховной рады. Однако на том этапе дружба с депутатами не помогла ему получить желанную должность судьи в Верховном суде. Вернувшись к педагогической деятельности, Стефанчук начал совмещать должность проректора высшей школы адвокатуры Национальной ассоциации адвокатов Украины с постами главного редактора, заместителя главреда и члена редколлегии многих юридических журналов страны. А там и мантия академика подоспела.Сразу уточним, что в его жизни есть самый важный человек, соратник – его младший брат Николай. Биография которого почти полностью копирует биографию старшего брата. Тандем братьев Стефанчуков хорошо известен в юридической среде. Оба брата – юристы, доктора наук, оба долго являлись преподавателями юридических дисциплин. До прихода Зеленского к власти братья работали в государственной организации "Национальный офис интеллектуальной собственности".Причем, если старший Стефанчук работал в офисе на должности замдиректора, то его брат Николай был там начальником юротдела. Хотя статья 27 украинского закона о борьбе с коррупцией прямо запрещает работу в прямом подчинении у близких родственников в госструктурах. Ну, а когда в мае 2019 года президент Зеленский назначил Руслана Стефанчука своим советником, его брат сразу занял освободившуюся должность замдиректора. И проработал на ней до августа 2019 года, когда подал декларацию в связи с увольнением после избрания нардепом.Нацофис интеллектуальной собственности, в котором работали братья Стефанчуки, существовал недолго. Его создало в 2018 году Минэкономики, где Руслан Стефанчук был советником министра Степана Кубива. А в декабре 2019 года новый министр экономики Тимофей Милованов ликвидировал организацию. И именно с этой структурой связан самый заметный коррупционный скандал, касающийся Стефанчука в его ранней карьере.За год с небольшим структура, где работал нынешний председатель Рады со своим братом, успела потратить много государственных денег. Самым дорогостоящим проектом Нацофиса стало участие в 59-ой ассамблее Всемирной организации интеллектуальной собственности в Женеве. На мероприятие потратили почти 6 млн гривен из госбюджета. Тендер был объявлен 22 мая 2019 года – через три дня после того, как Руслан Стефанчук перешел на работу советника Зеленского. Причем, он имел непосредственное отношение к подготовке тендерной документации. И непосредственно в процедуре тендера участвовал его брат – начальник юротдела. Программа участия в ассамблее в Женеве была просто феерической. Согласно приложению № 1 к договору, Нацофис заказал в Женеве фуршет на 600 человек. Также было предусмотрено выступление инструментального ансамбля. По оценке украинских "анти-коррупционеров" прикарманили тогда братья больше половины суммы. Порядка ста пятидесяти тысяч долларов. Не ахти какие деньги, но и должность у Стефанчука была пустяшная, ну и украсть 150 тысяч вечнозеленых на бутербродах нужно тоже уметь.Вообще, всю свою карьеру "легитимный" в том или ином виде совмещал юридическую практику с политикой. Например, ещё в далеком 2006 году он руководил Хмельницким центром политического объединения "Собор", созданного известным украинским советским диссидентом, махровым националистом и "борцом с Москвой" Левком Лукьяненко. К 2011 году политобъединение прошло ряд организационных трансформаций, в конце концов объединившись с ультраправым Конгрессом украинских националистов, в котором болтались члены целого ряда ныне запрещенных в России организаций, и "Правого сектора", и "Национального корпуса", и С14, и много других украинских неонацистов, после 2014 года участвовавших в военных преступлениях в Донбассе. К тому же весь этот сброд активно взаимодействовал с партией "Наша Украина" Виктора Ющенко. Тот же Стефанчук с 2006 по 2007 год параллельно с деятельностью в "Соборе" занимал пост помощника народного депутата фракции "Наша Украина" в Верховной раде Анатолия Матвиенко. С 2016 по 2019 годы Руслан Стефанчук работал советником министра экономического развития Степана Кубива, друга и соратника упомянутого Матвейчука по комсомольской молодости, участвовавшего во втором майдане в 2013 – 2014 годах, где был "комендантом Евромайдана". 24 февраля 2014 года Степан Кубив, к тому моменту крепко сошедшийся с Порошенко, стал главой Национального банка. При нём произошла девальвации гривны с 9 до 12 грн/$. Затем он стал нардепом по списку Блока Порошенко, а с 2016 года – министром экономразвития в правительстве Гройсмана. Именно Степан Кубив в 2018 году издал приказ о создании Нацофиса интеллектуальной собственности. Где на переходной период смены власти неплохо трудоустроились и нынешний спикер Верховной Рады, и его младший брат. А дальше началось самое интересное в карьере Стефанчука. Его сотрудничество с Зеленским.Вообще, достоверно известно, Стефанчук познакомился с Зеленским еще в студенческие годы благодаря КВН. Еще будучи студентом, Руслан Стефанчук был заядлым кавээнщиком — он играл в хмельницкой команде "Три толстяка". Одним из соперников "Трех толстяков" в украинской лиге КВН была та самая команда "95-й квартал", которая только что образовалась после распада звездного коллектива "Запорожье – Кривой Рог – Транзит". В финальных играх и произошло знакомство Руслана Стефанчука с будущим президентом, который тогда был фронтменом "Квартала". Но, естественно, никаких деловых отношений у них тогда не было. Да и знакомство было совершенно шапочным. Все переменилось в 2018 году.Во время рассказа о Разумкове мне уже доводилось упоминать такого персонажа как Сергей Нижний, киевского юриста и адвоката, который был среди учредителей юридической компании, обслуживавшей бизнесы "95 квартала". Который, кроме того был близок с будущим первым главой офиса Зеленского, доверенным лицом Коломойского Андреем Богданом. И который в середине 2018 года, когда было принято решение о запуске политического проекта "Слуга народа" и будущей президентской кампании Зеленского, стал ключевым вербовщиком будущей команды. Так вот именно он привлек знакомого ему по юридической практике Стефанчука в группу авторов по написанию программы кандидата президента Украины и разработке идеологии партии "Слуга народа". И, вот, здесь уже старое знакомство по клубу веселых и находчивых сыграло свою важную роль, и Стефанчук быстро вошел в круг доверенных лиц Зеленского.А потому, совершенно неудивительно, что после победы на выборах Зеленский назначил Стефанчука своим советником и представителем в Раде. Дефицит квалифицированных кадров у "Слуг" был огромным, и рядом со "свадебными фотографами" сплошь и рядом прошедшими в парламент на волне электоральной революции, академик Стефанчук выглядел настоящим тяжеловесом. Уже через три месяца он стал первым замом председателя парламента, а в октябре 2021-го — председателем Верховной рады вместо разругавшегося с Банковой Разумкова, и членом Совета национальной безопасности и обороны Украины.За все время, прошедшее с победы Зеленского на выборах и взлета карьеры Стефанчука, в украинской прессе не было ни одного его заявления, которое бы могло бросить тень на деятельность тогдашнего президента. Он казался, да и был, лишь послушным орудием в руках первых лиц режима. В свою очередь, слухи, бродившие вокруг спикера парламента, и даже прямые обвинения в коррупции со стороны украинских депутатов для него не имели никаких последствий. После начала СВО любая критика в адрес власти, и Стефанчука в том числе, и вовсе исчезла на целых два года, проклюнувшись только в 2024-м.А до того, например, известный на Украине скандалист Олег Ляшко в эфире одного из местных ток-шоу требовал от Стефанчука и всей фракции "Слуги народа" пройти проверку на полиграфе, чтобы доказать "чемоданы денег", которые, по его словам, ежемесячно заносились в кабинеты депутатов фракции украинскими бизнесменами. Минимум 8–10 миллионов долларов в месяц. Выходит 200 миллионов долларов в год, — заявил тогда Ляшко. В целом, вряд ли Ляшко сильно лукавил. Кроме вопросов, важных для Банковой, через парламент всегда проходит большое количество решений откровенно шкурного характера, и роль спикера в успехе или наоборот их прохождения через зал голосования крайне велика.В то же время, наш атигерой успел прославиться множеством одиозных высказываний. Так, весной 2023 года Стефанчук заявил, что "конфликт на Украине должен завершиться до конца этого года, ведь ВСУ не могут сражаться до изнеможения". Он потребовал от союзников поставок любого оружия, которое захочет Киев, вплоть до ракет "Томагавк".Позже, осенью того же года, Стефанчук сообщил, что на Украине русские "не демонстрируют уважения", потому их права "должны быть соответственно подавлены". И никакого русского этнического меньшинства в стране быть не должно. Ну и тому подобные эскапады от украинского доморощенного либертарианца защитника прав и свобод. В общем, какая страна такие либертарианцы.Полный "одобрямс" и "любовь" между Банковой и Стефанчуком, как я уже упоминал, начали стремительно исчезать с начала 2024 года и появлением проблемы завершения полномочий Зеленского. Спикер все чаще начал демонстрировать самостоятельность в решениях и контактах с украинским бизнесовым и политическим эстеблишментом. Что не могло не вызвать ревности и даже гнева у Зеленского и Ермака. Сейчас антагонизм главы парламента и Банковой только нарастает и, похоже, сдерживает последнюю только сложность потенциальной процедуры отставки спикера и голосования за нужного сменщика – банально наличествует дефицит голосов и раздувшиеся непомерно в этой связи хотелки депутатов.Но, это не означает, что Стефанчук может спать спокойно. За годы во власти он превратился в натурального хозяина родной Хмельницкой области, и именно там Банковая сейчас разворачивает самые активные действия против неугодного спикера. Даже поверхностный взгляд на медиа-повестку Украины обнаруживает аномальное количество самых громких коррупционных скандалов последнего времени именно в вотчине Стефанчука. Сначала открыли дела по депутату Лабазюку, хозяину крупнейшего агрохолдинга области и крупнейшему застройшику там же, ну и по совместительству денежному кошельку главы Верховной Рады. Потом ударили по соратнице и протеже спикера Татьяне Крупе, главе Хмельницкой областной Медико-социальной экспертной комиссии, отвечавшей за присуждение статуса инвалида, а соответственно предоставляющей возможность избежать мобилизации. Правоохранители нашли у семьи Крупы около 6 миллионов долларов наличными. При этом две сумки с 500 тысячами подозреваемые попытались выбросить в окно. Кроме того, у клана обнаружили 2,3 миллиона долларов на валютных зарубежных счетах, 30 объектов недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, а также жилье в Австрии, Испании и Турции, девять элитных автомобилей и гостинично-ресторанный комплекс. В рабочем кабинете Татьяны Крупы нашли поддельные медицинские документы, списки подлежащих мобилизации с фиктивными диагнозами. Также в уголовном деле фигурирует ее сын. По данным украинских СМИ, он занимает руководящий пост в главном управлении Пенсионного фонда Хмельницкой области. Думаю не стоит упоминать, что по имеющейся информации это была одна из главных "кормушек" братьев Стефанчуков. Кстати Стефанчука-младшего правоохранители, спущенные с поводка Банковой, тоже принялись активно атаковать в последнее время. Больше того, есть достоверная информация, что в недрах СБУ на случай чрезмерного упорства и непослушания "Колывана", готовится дело по нему, по печально известной 111-й статье – госизмена. Вот такие вот "половецкие пляски" разворачиваются вокруг несостоявшегося, возможно, только пока еще, "верховного правителя Киева". И что-то подсказывает, что он еще может сыграть свою заметную роль в эндшпиле украинского кризиса.О других особенностях будущей избирательной кампании на Украине, а так же возможных кандидатов на пост президента - в интервью Михаила Павлива "Экс-главком ВСУ Залужный может пойти на выборы, чтобы дать Зеленскому шанс возвратиться"

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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украина, банковая, киев, руслан стефанчук, владимир зеленский, андрей ермак, верховная рада, рада, слуга народа, мнения