https://ukraina.ru/20250106/1059952720.html

Ищенко: Зеленский не будет переживать об уничтожении всего человечества и рискнет ядерной войной

Ищенко: Зеленский не будет переживать об уничтожении всего человечества и рискнет ядерной войной - 06.01.2025 Украина.ру

Ищенко: Зеленский не будет переживать об уничтожении всего человечества и рискнет ядерной войной

Если Запад окажется в прямой конфронтации с Россией, то для предотвращения ядерной войны обе стороны могут пойти на заморозку конфликта, что позволит Украине и Владимиру Зеленскому сохраниться. Поэтому киевский режим готов рискнуть ядерной войной ради достижения своих интересов

2025-01-06T05:20

2025-01-06T05:20

2025-01-06T05:20

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владимир зеленский

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.По его словам, киевский режим готов рискнуть ядерной войной ради достижения своих интересов."Если он уже уничтожил всю Украину, почему он будет переживать по поводу всего человечества?", — задался риторическим вопросом Ищенко.О других сценариях развития украинского конфликта в интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-УэзерПолный текст интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией

https://ukraina.ru/20241223/1059879657.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, россия, украина, владимир зеленский, ростислав ищенко, детали