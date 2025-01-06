Ищенко: Зеленский не будет переживать об уничтожении всего человечества и рискнет ядерной войной - 06.01.2025 Украина.ру
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Ищенко: Зеленский не будет переживать об уничтожении всего человечества и рискнет ядерной войной
Ищенко: Зеленский не будет переживать об уничтожении всего человечества и рискнет ядерной войной - 06.01.2025 Украина.ру
Ищенко: Зеленский не будет переживать об уничтожении всего человечества и рискнет ядерной войной
Если Запад окажется в прямой конфронтации с Россией, то для предотвращения ядерной войны обе стороны могут пойти на заморозку конфликта, что позволит Украине и Владимиру Зеленскому сохраниться. Поэтому киевский режим готов рискнуть ядерной войной ради достижения своих интересов
2025-01-06T05:20
2025-01-06T05:20
новости
запад
россия
украина
владимир зеленский
ростислав ищенко
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.По его словам, киевский режим готов рискнуть ядерной войной ради достижения своих интересов."Если он уже уничтожил всю Украину, почему он будет переживать по поводу всего человечества?", — задался риторическим вопросом Ищенко.О других сценариях развития украинского конфликта в интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-УэзерПолный текст интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией
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новости, запад, россия, украина, владимир зеленский, ростислав ищенко, детали
Новости, Запад, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, детали

Ищенко: Зеленский не будет переживать об уничтожении всего человечества и рискнет ядерной войной

05:20 06.01.2025
 
Фото: CBS News / YouTube, Владимир Зеленский
Фото: CBS News / YouTube, Владимир Зеленский
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Если Запад окажется в прямой конфронтации с Россией, то для предотвращения ядерной войны обе стороны могут пойти на заморозку конфликта, что позволит Украине и Владимиру Зеленскому сохраниться. Поэтому киевский режим готов рискнуть ядерной войной ради достижения своих интересов
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
"Если же киевский режим замедлит наше наступление, у него будет еще два-три месяца, чтобы терроризировать европейцев просьбами о помощи. А дальше — вопрос времени. Поэтому Зеленский и пытается выиграть время любыми провокациями, которые могут втянуть Запад в прямую войну с Россией", — заявил Ищенко.
По его словам, киевский режим готов рискнуть ядерной войной ради достижения своих интересов.
"Если он уже уничтожил всю Украину, почему он будет переживать по поводу всего человечества?", — задался риторическим вопросом Ищенко.
О других сценариях развития украинского конфликта в интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер
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Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией
 
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