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Чиновники ЕС испугались, что Трамп отменит антироссийские указы Байдена - Financial Times
Чиновники ЕС испугались, что Трамп отменит антироссийские указы Байдена - Financial Times - 10.01.2025 Украина.ру
Чиновники ЕС испугались, что Трамп отменит антироссийские указы Байдена - Financial Times
Чиновники Евросоюза опасаются, что избранный президент США Дональд Трамп может отменить антироссийские указы своего предшественника Джо Байдена, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники
2025-01-10T09:57
2025-01-10T09:57
2025-01-10T09:58
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Причем в ЕС не исключают, что он может пойти на это только потому, что их ввел Байден.Как сообщает издание, на фоне растущего беспокойства в ЕС была создана группа экспертов, которые изучают указы Байдена, в особенности касающиеся ограничений против России. В Брюсселе планировали использовать эти санкции в качестве потенциального рычага в переговорах с Москвой о прекращении огня в конфликте на Украине.Исполнительные указы издаются президентами США и могут быть отменены в любой момент. Как правило, новый президент пересматривает существующие указы вскоре после вступления в должность.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
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Новости, США, Джо Байден, Дональд Трамп, ЕС, Россия, Брюссель
Чиновники ЕС испугались, что Трамп отменит антироссийские указы Байдена - Financial Times
09:57 10.01.2025 (обновлено: 09:58 10.01.2025)
Чиновники Евросоюза опасаются, что избранный президент США Дональд Трамп может отменить антироссийские указы своего предшественника Джо Байдена, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники
Причем в ЕС не исключают, что он может пойти на это только потому, что их ввел Байден.
Как сообщает издание, на фоне растущего беспокойства в ЕС была создана группа экспертов, которые изучают указы Байдена, в особенности касающиеся ограничений против России
. В Брюсселе
планировали использовать эти санкции в качестве потенциального рычага в переговорах с Москвой
о прекращении огня в конфликте на Украине
.
"Высокопоставленные чиновники Еврокомиссии распорядились проанализировать указы Байдена, от санкций против России до торговли и кибербезопасности, чтобы понять, как именно их отмена может отразиться на политике ЕС", - сообщили источники.
Исполнительные указы издаются президентами США и могут быть отменены в любой момент. Как правило, новый президент пересматривает существующие указы вскоре после вступления в должность.