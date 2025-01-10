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Чиновники ЕС испугались, что Трамп отменит антироссийские указы Байдена - Financial Times

Чиновники ЕС испугались, что Трамп отменит антироссийские указы Байдена - Financial Times - 10.01.2025 Украина.ру

Чиновники ЕС испугались, что Трамп отменит антироссийские указы Байдена - Financial Times

Чиновники Евросоюза опасаются, что избранный президент США Дональд Трамп может отменить антироссийские указы своего предшественника Джо Байдена, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники

2025-01-10T09:57

2025-01-10T09:57

2025-01-10T09:58

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Причем в ЕС не исключают, что он может пойти на это только потому, что их ввел Байден.Как сообщает издание, на фоне растущего беспокойства в ЕС была создана группа экспертов, которые изучают указы Байдена, в особенности касающиеся ограничений против России. В Брюсселе планировали использовать эти санкции в качестве потенциального рычага в переговорах с Москвой о прекращении огня в конфликте на Украине.Исполнительные указы издаются президентами США и могут быть отменены в любой момент. Как правило, новый президент пересматривает существующие указы вскоре после вступления в должность.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.

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новости, сша, джо байден, дональд трамп, ес, россия, брюссель